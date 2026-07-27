Come da previsioni, il riacutizzarsi delle tensioni sull’obbligazionario si trascina dietro una risalita dei rendimenti sull’intero comparto. Vale tanto per i conti deposito in banca quanto per il risparmio postale gestito da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), una controllata MEF. Da venerdì 24 luglio, infatti, il ventaglio dei prodotti targati CDP è stato rivisitato con qualche new entry e diversi ritocchi nei guadagni a scadenza. Tra i vari interventi, ecco un premio fedeltà del 12% e rendimento annuo del 2,50% sul buono fruttifero postale a 12 anni.

Il buono Rinnova Prima 3X4 Premio

Si tratta della nuova serie del buono Rinnova Prima 3X4 Premio, la numero TF412A260724 in vigore dalla settimana scorsa. Le modifiche sostanziali riguardano i ritorni a scadenza, non le condizioni contrattuali. Quindi resta invariata l’emissione alla pari e a rubinetto, l’intestazione a sole persone fisiche, cointestazione inclusa fino a un massimo di 4 maggiorenni. È emesso esclusivamente in formato dematerializzato ed è disponibile solo presso l’ufficio postale, non in remoto anche se abilitati.

Tuttavia, tra i buoni fruttiferi postali (BFP) con premio finale è quello con i maggiori limiti di disponibilità. L’emittente lo riserva ai titolari di BFP dematerializzati in scadenza nei 30 giorni successivi alla prenotazione, i c.d. buoni eligibili. Tra questi non rientrano i buoni dedicati ai minori di età, i 4 anni risparmiosemplice, il buono per un Buono 6 mesi e i BFP dematerializzati già utilizzati per altre prenotazioni. Solo alla data contabile di accredito delle somme frutto del rimborso di un BFP eligibile viene emesso il Rinnova Prima 3X4 Premio.

Inoltre la prenotazione può essere condizionata o meno rispetto alla possibilità che, da prenotazione a emissione, possano cambiare le condizioni economiche. L’opzione condizionata ne subordina l’emissione a patto che i ritorni al tempo dell’acquisto siano uguali o superiori a quelli della prenotazione. Con la scelta incondizionata, invece, CDP lo emette qualunque novità sia nel frattempo (eventualmente) intervenuta.

Il ricco premio fedeltà a scadenza

L’investimento dura 12 anni a partire dal giorno di acquisto, ma CDP ne ammette il rimborso anticipato a discrezione del cliente. Tuttavia, le due particolarità del titolo che rendono poco conveniente il rimborso anticipato sono:

la struttura step-up dei rendimenti , per cui i tassi nominali annui salgono dal passaggio da uno step al successivo. Essi sono pari all’ 1,00% dal 1° al 3° anno, al 2,00% dal 4° al 6° , al 3,01% dal 7° al 9° e al 7,02% dal 10° al 12° . Alla luce di questi tassi il rendimento annuo lordo al compimento del 12° anno , cioè dal 1° al 12°, è del 2,50% (2,22% netto), e sale al 3,23% (2,89% netto) con il premio incluso . Invece i coefficienti lordo e netto per il calcolo dei rispettivi montanti finali sono, nell’ordine, 1,46488882 e 1,40677772;

, per cui i tassi nominali annui salgono dal passaggio da uno step al successivo. Essi sono pari all’ anno, al , al e al . Alla luce di questi tassi il compimento del , cioè dal 1° al 12°, è del (2,22% netto), e (2,89% netto) . Invece i coefficienti lordo e netto per il calcolo dei rispettivi montanti finali sono, nell’ordine, 1,46488882 e 1,40677772; la previsione secondo cui l’emittente riconosce gli interessi soltanto al termine dei 4 trienni , e per i trienni effettivamente conclusi. Nei tempi “intermedi”, solo il capitale iniziale eventualmente maggiorato dei soli trienni conclusi;

, e per i trienni effettivamente conclusi. Nei tempi “intermedi”, solo il capitale iniziale eventualmente maggiorato dei soli trienni conclusi; la presenza del ricchissimo premio fedeltà del 12,00% lordo, il 10,50% al netto del 12,50% di ritenuta fiscale, per chi lo terrà fino alla fine. Tradotto, il premio da solo vale un terzo degli interessi netti cumulati in 12 anni di attesa, per cui è troppo ricco per perderselo.

In altri termini, vista la lunga durata e la struttura dei rendimenti è poco profittevole acquistarlo se non si è sicuri di tenerlo fino al termine. L’uscita anticipata totale, infatti, ne vanificherebbe la scelta iniziale, che in teoria dovrebbe sfruttare:

la garanzia dello Stato Italiano sul capitale e l’assenza del rischio di mercato;

l’assenza delle spese di gestione (tributi al Fisco esclusi), la non obbligatorietà della Mifid e del dossier titoli;

il ricco premio finale che da solo riscatta i 12 anni di attesa di investimento.

Premio fedeltà del 12% e rendimento annuo del 2,50% sul buono fruttifero postale a 12 anni

La serie precedente del Rinnova Prima 3X4 Premio, la numero TF412A260616 in sottoscrizione dal 16/06/’26 al 23/07/’26, prevedeva un premio a scadenza del 10%. Pertanto il rendimento annuo lordo a scadenza, cioè dopo 12 anni dell’ex serie e oggi non più in sottoscrizione, era del 2,50% annuo senza premio e del 3,11% con premio.

Un ultimo cenno, infine, lo facciamo riguardo agli altri due BFP a 12 anni con premio, anch’essi ritoccati nell’importo del bonus finale dal 24 luglio. Oggi vale quanto segue: