Poste Italiane ha annunciato oggi, venerdì 24 luglio 2026, i conti relativi al secondo trimestre e al primo semestre dell’anno, commentando anche l’OPAS lanciata su TIM-Telecom Italiana, appena partita (lo scorso lunedì 20 luglio).

I conti del gruppo si sono confermati record per il quinto semestre consecutivo, come ha messo in evidenza il CEO Matteo Del Fante.

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Il gruppo guidato dall’AD Matteo Del Fante ha comunicato di avere riportato nel primo semestre dell’anno ricavi record pari a €6,8 miliardi nel primo semestre del 2026, in crescita del 6% su base annua, grazie alla crescita sostenuta di tutte le aree di business.

Nel secondo trimestre i ricavi sono stati pari a €3,4 miliardi, in crescita del 3,9% su base annua.

Record anche per la redditività nel primo semestre 2026, con il risultato operativo (EBIT) adjusted che si è attestato a €1,8 miliardi, in crescita del 6,8% anno su anno e a 868 milioni nel secondo trimestre, in rialzo dello 0,5%.

Poste ha motivato la crescita della redditività con la performance positiva dei ricavi e la continua attività di razionalizzazione dei costi.

L’utile netto ha raggiunto €1,2 miliardi nel primo semestre del 2026, con una crescita del 3,5% anno su anno (€594 milioni nel secondo trimestre del 2026, in rialzo del 3,8% anno su anno).

Le attività finanziarie investite (AFI) dei clienti del gruppo hanno raggiunto €613 miliardi, in crescita di €13 miliardi da dicembre 2025.

La posizione patrimoniale del gruppo è stata definitasolida, con il total capital ratio di bancoposta pari al 22,5% (di cui CET1 ratio pari al 19,3%), leverage ratio pari al 3,2% e solvency II ratio del gruppo assicurativo Poste Vita pari al 303%.

Poste Italiane ha messo inoltre in evidenza “la solida raccolta netta nei prodotti di investimento, pari a €2,7 miliardi, a conferma del miglioramento delle dinamiche commerciali del risparmio postale e della stabilità dei depositi retail”.

I costi totali sono ammontati a €5,5 miliardi, in crescita del 4,1% anno su anno (€2,8 miliardi nel secondo trimestre del 2026, in rialzo del 3,4% anno su anno)

Così Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane, ha commentato i conti:

“Sono orgoglioso di annunciare che per il quinto semestre consecutivo abbiamo raggiunto un risultato record, grazie a ricavi in crescita del 6% a € 6,8 miliardi, un risultato operativo (EBIT) Adjusted in aumento del 7% al livello senza precedenti di € 1,8 miliardi e un utile netto che ha raggiunto il nuovo massimo storico di € 1,2 miliardi, a conferma della solidità e della

resilienza del modello di business della nostra piattaforma. Una solida raccolta netta nei prodotti di investimento pari a € 2,7 miliardi, il miglioramento delle dinamiche commerciali del Risparmio Postale e la stabilità dei depositi retail hanno portato il totale delle Attività Finanziarie Investite (AFI) all’eccezionale livello di € 613 miliardi. La dinamica dei ricavi continua a essere positiva in tutte le aree di business. Nei servizi Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione, la crescita è stata trainata da pacchi e logistica, mentre i ricavi da corrispondenza hanno beneficiato delle azioni di repricing. I ricavi dei Servizi Finanziari hanno continuato a crescere nel primo semestre raggiungendo € 3,0 miliardi, sostenuti da un solido portafoglio investimenti e da una significativa performance commerciale. I Servizi Assicurativi hanno registrato una solida performance sia nel comparto Investimenti Vita e Previdenza sia nel comparto Protezione, con ricavi in crescita del 9% a € 983 milioni nello stesso periodo.

I Servizi Postepay hanno mantenuto il loro costante percorso di crescita sia nei Pagamenti, in vista dell’integrazione nel nuovo polo finanziario, sia nei Servizi Telco e nell’Energia”.