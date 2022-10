Il ponte sullo stretto è fattibile? Cosa dicono i vari studi

Il ponte sullo stretto, uno dei più importanti obbiettivi di Silvio Berlusconi, è tornato a suscitare l’interesse collettivo.

Secondo Matteo Salvini la realizzazione del ponte sarebbe un enorme passo per l’ingegneria mondiale, perciò lo ritiene uno degli obbiettivi principali come nuovo ministro delle Infrastrutture.

L’anno scorso, nei fondali marini fra la Sicilia e la Calabria, è stata individuata la faglia che ha provocato il terremoto di Messina Reggio-Calabria del 1908, la più grave tragedia sismica mai avvenuta in tutta Europa.

Nonostante ciò, sono continuati gli studi circa la possibilità di realizzare il ponte dello stretto secondo le intenzioni più accreditate del governo.

Ponte dello stretto, qual è il rischio sismico?

Nel 2021, grazie a una collaborazione fra l’Università di Catania, l’Osservatorio etneo e l’Università tedesca di Kiel, è stata trovata l’origine del terribile terremoto del 1908, causa di 120 mila morti.

Secondo i risultati questa ricerca è molto probabile che la causa del terremoto sia da collegarsi alla faglia che si trova nei fondali marini, fra la Sicilia e la Calabria.

Può essere individuata a circa 3 km dalla Sicilia, dove vira verso Est all’altezza di Messina, inserendosi nell’entroterra calabrese.

La spaccatura è potenzialmente capace di generare terremoti di magnitudo 6,9, un dato estremamente preoccupante considerando che il sisma del 1908 aveva magnitudo di 7,1.

Il nuovo studio di fattibilità

Lo studio di fattibilità più nuovo è stato condotto dalle Ferrovie dello Stato, su incarico del governo Draghi e presentato nella scorsa estate.

Quest’ultimo ha rispolverato il progetto già presentato in precedenza dal governo Berlusconi nel 2005, senza nascondere alcune perplessità.

L’ex ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, aveva dichiarato all’inizio di quest’anno, proprio in relazione allo studio, di una possibile improduttività del ponte. D’altro canto la sua costruzione, secondo il rapporto di Webuild che aveva vinto l’appalto nel 2005, consentirebbe la creazione di circa 118 mila posti di lavoro.

La relazione prodotta dal gruppo di lavoro nel 2021 ha poi modificato il progetto originale, ritenendo migliore il progetto di un ponte a tre campate piuttosto che a una sola.

Questa ipotesi riprende un programma scartato negli anni ’90 per problematiche economiche e ambientali, che ora viene rimesso nelle mani del governo Meloni.

La problematica più pressante riguardo a questa opzione, oltre alla minaccia sismica, riguarda le cattive conseguenze sul traffico locale e le numerose incognite in tema di costruzione.

Un lungo ponte sospeso: un’alternativa sicura?

L’alternativa più apprezzata in luogo del ponte a tre campate è la versione di un ponte in sospensione, così come quello a tre campate, ma molto più lungo.

Nel dettaglio questo ponte andrebbe a collegare direttamente le città grazie a due pilastri appoggiati sulle pendici del fondale marino, le quali presentano significativi problemi di staticità.

L’idea è quella di non porre alcun pedaggio per il passaggio sul ponte, perché questo andrebbe a diminuire drasticamente l’effettivo beneficio economico, senza peraltro poter ripagare l’ingente spesa di costruzione.