Il mercato delle carte collezionabili, in particolare quelle legate ai franchise Pokémon e One Piece, sta vivendo una fase di forte crescita. Tuttavia, chi si avvicina a questo mondo - che in alcuni casi può trasformarsi in una vera e propria forma di investimento - non sempre dispone delle informazioni necessarie per capire quali prodotti convenga acquistare e quali invece no.

Fermo restando che, come per tutte le forme di investimento, non è possibile fornire risposte certe - anche perché le oscillazioni del mercato sono spesso imprevedibili - esistono comunque alcuni fattori utili da considerare per individuare i prodotti con il maggiore potenziale.

Nel caso delle carte Pokémon, ad esempio, c’è un set che ha rappresentato una vera svolta per il franchise - che proprio in questi giorni ha celebrato il suo 30° anniversario - e che potrebbe beneficiare di un significativo rialzo dei prezzi già a partire dal mese di aprile. Il riferimento è al set Pokémon 151, la cui distribuzione sembra ormai avviarsi verso la conclusione. Salvo eventuali ristampe - al momento non annunciate - tutti i prodotti appartenenti a questa collezione potrebbero registrare presto un aumento di valore. Sia gli Elite trainer box (Etb) che le singole carte, con alcune particolarmente ricercate rispetto ad altre, potrebbero rappresentare una interessante opportunità di investimento in un orizzonte temporale di circa 5 anni.

Perché Pokémon 151 salirà ancora

Oggi le carte Pokémon stanno vivendo una fase di forte hype, ma non è sempre stato così. Come spesso accade nel mondo del collezionismo, l’interesse può diminuire nel tempo, soprattutto quando si parla di franchise con una storia così lunga.

È quanto successo nel 2023, quando una serie di set poco fortunati aveva contribuito a raffreddare l’entusiasmo attorno al GCC Pokémon, fino alla pubblicazione dell’espansione Scarlatto e Violetto- 151 appunto. Un set che ha segnato una vera inversione di tendenza, conquistando rapidamente collezionisti e investitori e continuando a essere tra i prodotti più ricercati anche negli anni successivi.

Il valore dei prodotti legati a questa collezione ha mostrato una crescita costante, pur con alcune fisiologiche oscillazioni. Oggi un Elite Trainer Box può arrivare a sfiorare i 300 euro, mentre alcune carte singole raggiungono quotazioni ancora più elevate. In particolare, risultano molto richieste le versioni full art degli starter originali - Charmander, Squirtle e Bulbasaur - insieme alle rispettive evoluzioni, che rappresentano un forte richiamo nostalgico per i fan storici del franchise.

Ma perché il prezzo potrebbe salire ulteriormente già da aprile? Le indiscrezioni più recenti parlano infatti di una possibile conclusione del ciclo produttivo del set proprio nella primavera del 2026. Quando un’espansione esce definitivamente dalla produzione, la disponibilità sul mercato tende a ridursi progressivamente, favorendo un aumento dei prezzi soprattutto nel medio-lungo periodo.

Per questo motivo, acquistare ora i prodotti di Pokémon 151 potrebbe rivelarsi una scelta interessante per chi guarda al collezionismo anche come a un investimento, con un potenziale ritorno economico significativo in un orizzonte temporale di 5 o 10 anni.

Pokémon 151, cosa comprare?

Ma su quali prodotti conviene puntare? Tra le opzioni più interessanti in questo momento c’è sicuramente l’Elite Trainer Box (Etb), acquistabile ancora sigillato intorno ai 300 euro. Si tratta di un prodotto molto ricercato non solo per il contenuto complessivo, ma anche per la presenza della carta promo Snorlax full art, che da sola - se fatta gradare e con una valutazione elevata - può arrivare a valere anche circa 100 euro.

Oltre ai prodotti sigillati, vanno però considerate anche le carte singole, che rappresentano spesso un investimento più mirato. Particolarmente ambite sono le full art delle tre evoluzioni iconiche: Charizard, Blastoise e Venusaur, meglio ancora se acquistate insieme alle rispettive pre-evoluzioni per completare la linea evolutiva e aumentarne il valore collezionistico.

Per chi dispone di un budget più contenuto ma vuole comunque puntare su una carta con buone prospettive, una scelta interessante è lo Zapdos full art, nell’illustrazione che include anche Moltres e Articuno. Si tratta di una carta molto apprezzata proprio per la presenza dei tre leggendari, oggi acquistabile intorno agli 80 euro e che, se gradata con un punteggio elevato, potrebbe superare immediatamente anche i 200 o 300 euro di quotazione.

Tra le alternative da tenere in considerazione figurano anche Alakazam e Pikachu full art, mentre per chi non intende completare intere linee evolutive può comunque rivelarsi una scelta valida puntare sulle full art degli starter base - Charmander, Bulbasaur e Squirtle - carte dal forte richiamo nostalgico e con una domanda sempre molto solida nel mercato collezionistico.