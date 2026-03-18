Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Pokémon 151, perché comprare adesso prima che sia troppo tardi

Simone Micocci

18 Marzo 2026 - 18:00

Compra subito questo set Pokémon: presto sarà fuori produzione. E già oggi è uno dei preferiti dai fan,

Pokémon 151, perché comprare adesso prima che sia troppo tardi

Il mercato delle carte collezionabili, in particolare quelle legate ai franchise Pokémon e One Piece, sta vivendo una fase di forte crescita. Tuttavia, chi si avvicina a questo mondo - che in alcuni casi può trasformarsi in una vera e propria forma di investimento - non sempre dispone delle informazioni necessarie per capire quali prodotti convenga acquistare e quali invece no.

Fermo restando che, come per tutte le forme di investimento, non è possibile fornire risposte certe - anche perché le oscillazioni del mercato sono spesso imprevedibili - esistono comunque alcuni fattori utili da considerare per individuare i prodotti con il maggiore potenziale.

Nel caso delle carte Pokémon, ad esempio, c’è un set che ha rappresentato una vera svolta per il franchise - che proprio in questi giorni ha celebrato il suo 30° anniversario - e che potrebbe beneficiare di un significativo rialzo dei prezzi già a partire dal mese di aprile. Il riferimento è al set Pokémon 151, la cui distribuzione sembra ormai avviarsi verso la conclusione. Salvo eventuali ristampe - al momento non annunciate - tutti i prodotti appartenenti a questa collezione potrebbero registrare presto un aumento di valore. Sia gli Elite trainer box (Etb) che le singole carte, con alcune particolarmente ricercate rispetto ad altre, potrebbero rappresentare una interessante opportunità di investimento in un orizzonte temporale di circa 5 anni.

Perché Pokémon 151 salirà ancora

Oggi le carte Pokémon stanno vivendo una fase di forte hype, ma non è sempre stato così. Come spesso accade nel mondo del collezionismo, l’interesse può diminuire nel tempo, soprattutto quando si parla di franchise con una storia così lunga.

È quanto successo nel 2023, quando una serie di set poco fortunati aveva contribuito a raffreddare l’entusiasmo attorno al GCC Pokémon, fino alla pubblicazione dell’espansione Scarlatto e Violetto- 151 appunto. Un set che ha segnato una vera inversione di tendenza, conquistando rapidamente collezionisti e investitori e continuando a essere tra i prodotti più ricercati anche negli anni successivi.

Il valore dei prodotti legati a questa collezione ha mostrato una crescita costante, pur con alcune fisiologiche oscillazioni. Oggi un Elite Trainer Box può arrivare a sfiorare i 300 euro, mentre alcune carte singole raggiungono quotazioni ancora più elevate. In particolare, risultano molto richieste le versioni full art degli starter originali - Charmander, Squirtle e Bulbasaur - insieme alle rispettive evoluzioni, che rappresentano un forte richiamo nostalgico per i fan storici del franchise.

Ma perché il prezzo potrebbe salire ulteriormente già da aprile? Le indiscrezioni più recenti parlano infatti di una possibile conclusione del ciclo produttivo del set proprio nella primavera del 2026. Quando un’espansione esce definitivamente dalla produzione, la disponibilità sul mercato tende a ridursi progressivamente, favorendo un aumento dei prezzi soprattutto nel medio-lungo periodo.

Per questo motivo, acquistare ora i prodotti di Pokémon 151 potrebbe rivelarsi una scelta interessante per chi guarda al collezionismo anche come a un investimento, con un potenziale ritorno economico significativo in un orizzonte temporale di 5 o 10 anni.

Pokémon 151, cosa comprare?

Ma su quali prodotti conviene puntare? Tra le opzioni più interessanti in questo momento c’è sicuramente l’Elite Trainer Box (Etb), acquistabile ancora sigillato intorno ai 300 euro. Si tratta di un prodotto molto ricercato non solo per il contenuto complessivo, ma anche per la presenza della carta promo Snorlax full art, che da sola - se fatta gradare e con una valutazione elevata - può arrivare a valere anche circa 100 euro.

Oscillazioni di mercato Etb Pokémon 151 Oscillazioni di mercato Etb Pokémon 151 Fonte: Cardmarket.com

Oltre ai prodotti sigillati, vanno però considerate anche le carte singole, che rappresentano spesso un investimento più mirato. Particolarmente ambite sono le full art delle tre evoluzioni iconiche: Charizard, Blastoise e Venusaur, meglio ancora se acquistate insieme alle rispettive pre-evoluzioni per completare la linea evolutiva e aumentarne il valore collezionistico.

Per chi dispone di un budget più contenuto ma vuole comunque puntare su una carta con buone prospettive, una scelta interessante è lo Zapdos full art, nell’illustrazione che include anche Moltres e Articuno. Si tratta di una carta molto apprezzata proprio per la presenza dei tre leggendari, oggi acquistabile intorno agli 80 euro e che, se gradata con un punteggio elevato, potrebbe superare immediatamente anche i 200 o 300 euro di quotazione.

Oscillazioni di mercato Zapdos (151) Oscillazioni di mercato Zapdos (151) Fonte: Cardmarket.com

Tra le alternative da tenere in considerazione figurano anche Alakazam e Pikachu full art, mentre per chi non intende completare intere linee evolutive può comunque rivelarsi una scelta valida puntare sulle full art degli starter base - Charmander, Bulbasaur e Squirtle - carte dal forte richiamo nostalgico e con una domanda sempre molto solida nel mercato collezionistico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Pokémon
# Collezionismo

Seguici su

FT logo

Boom clamoroso in Borsa. Questa azienda vola oltre il 500% al suo debutto

IPO da capogiro. Perché il titolo di questa azienda ha fatto meglio di quasi (…)

18 marzo 2026

Rivelazione del Financial Times. 10 miliardi $ in fuga da questi fondi di private credit

Allarme a Wall Street: la corsa ai riscatti scuote il boom del credito (…)

16 marzo 2026

C’è un “trucco” per avere una pensione più alta, secondo il Financial Times

L’AI promette pensioni migliori ma è davvero così? L’analisi del Financial (…)

12 marzo 2026

Perché il petrolio a 200 dollari al barile non è più impensabile?

Cosa succede se il flusso di petrolio si ferma davvero? Il prezzo sarebbe (…)

9 marzo 2026

Sorpasso clamoroso. L’Italia supera il Regno Unito in un indicatore chiave

Smentiti i segnali di crisi dell’Italia che ora sorpassa il Regno (…)

5 marzo 2026

Il piano del Regno Unito per usare i soldi dei pensionati per investimenti rischiosi

Addio pensioni tradizionali? Ecco che fine faranno le pensioni degli (…)

2 marzo 2026

SONDAGGIO
Termina il 23/03/2026 Le forze armate italiane si devono ritirare dal Medio Oriente?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Nuova moneta da 20 euro, c'è solo in Italia. Ecco quanto vale e dove comprarla

Investimenti alternativi

Nuova moneta da 20 euro, c’è solo in Italia. Ecco quanto vale e dove comprarla
Questa vecchia moneta italiana vale 30.000 euro. Ecco come riconoscerla

Investimenti alternativi

Questa vecchia moneta italiana vale 30.000 euro. Ecco come riconoscerla

Correlato

Pokemon Rosso Fuoco e Verde Foglia arrivano su Switch (ecco quando). Ma sai quanto vale una prima edizione?

Videogiochi

Pokemon Rosso Fuoco e Verde Foglia arrivano su Switch (ecco quando). Ma sai quanto vale una prima edizione?