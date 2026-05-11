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Queste sono le migliori carte Pokémon da comprare per guadagnare subito

Simone Micocci

11 Maggio 2026 - 18:39

Carte Pokémon su cui investire oggi: ecco le migliori scelte per chi cerca un guadagno rapido.

Queste sono le migliori carte Pokémon da comprare per guadagnare subito
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Il mercato delle carte Pokémon - e più in generale delle carte Tcg - è in forte crescita. Per chi si avvicina oggi a questo settore, però, il dubbio principale riguarda le reali possibilità di ottenere un guadagno in tempi brevi.

Di norma, infatti, nel collezionismo è il tempo a giocare a favore degli investitori: possono volerci anni prima che una carta aumenti sensibilmente di valore e consenta di raccogliere i frutti dell’investimento. Non a caso, molte delle carte Pokémon più costose oggi appartengono alla prima generazione, uscita ormai circa 30 anni fa.

Per questo motivo, chi oggi vuole iniziare a collezionare carte Pokémon con l’obiettivo di guadagnarci fin da subito deve prestare molta attenzione a cosa compra. Nel dettaglio, le strade principali sono due: la prima consiste nell’intercettare, tra le carte appena uscite, quelle con il maggiore potenziale di crescita, provando ad acquistarle nel momento in cui il prezzo è ancora contenuto, mentre la seconda riguarda l’acquisto di carte raw, anche datate, da mandare successivamente in gradazione nella speranza di ottenere un punteggio elevato.

Ci sono infatti carte che, una volta gradate, possono aumentare notevolmente di valore, soprattutto se raggiungono valutazioni molto alte. Naturalmente bisogna considerare anche i costi della gradazione, che incidono sul rendimento finale dell’investimento.

Alla luce di ciò, ecco un elenco delle migliori carte Pokémon su cui può convenire puntare adesso.

Pikachu Full Art di Ascesa Eroica

Pikachu ex (ASC 276) Pikachu ex (ASC 276) Fonte: Cardmarket.com

Tra le nuove uscite, il Pikachu Full Art di Ascesa Eroica è oggi una delle carte più interessanti per chi punta a un guadagno rapido. La versione raw si muove già intorno ai 450-500 euro, dopo essere stata acquistabile nelle prime fasi a circa 200-250 euro.

Il prezzo sembra essersi stabilizzato, ma l’hype resta alto e una nuova crescita non è da escludere. Da valutare soprattutto la versione inglese: costa di più, difficilmente sotto i 900 euro, ma presenta meno problemi di decentratura rispetto a quella italiana e può avere più margine in caso di gradazione alta.

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Mega Charizard X ex di Fiamme Spettrali

Mega Charizard X ex (PFL 125) Mega Charizard X ex (PFL 125) Fonte: Cardmarket.com

Altra carta nuova da monitorare è il Mega Charizard X ex di Fiamme Spettrali, spinta da un hype già altissimo e che non sembra destinato a fermarsi.

Anche qui il momento per comprarla a prezzo davvero conveniente sembra ormai passato. Oggi un prezzo adeguato si aggira intorno ai 700 euro per la versione raw, ma l’impressione è che il valore possa salire ancora. Per chi punta a un guadagno rapido, quindi, può avere senso entrare adesso, soprattutto in presenza di una copia ben centrata da mandare in gradazione.

MRayquaza EX di Antiche Origini

MRayquaza EX (AOR 98) MRayquaza EX (AOR 98) Fonte: Cardmarket.com

Tra le carte non recentissime da valutare c’è MRayquaza EX di Antiche Origini. Il motivo è l’attenzione crescente su Rayquaza, destinata ad aumentare con l’uscita del set Storm Emerald del 31 luglio 2026, che includerà anche l’Etb dedicata a Mega Rayquaza.

Essendo una carta di qualche anno fa, trovarla in ottime condizioni non è semplice, e sicuramente a non meno di 400 euro. Proprio per questo, una copia ben conservata può diventare interessante sia per la rivendita che per la gradazione: se capita al prezzo giusto, meglio non farsela scappare.

Umbreon ex di Evoluzioni Prismatiche

Umbreon ex (PRE 161) Umbreon ex (PRE 161) Fonte: Cardmarket.com

Tra le carte più costose ma anche più interessanti c’è Umbreon ex di Evoluzioni Prismatiche, già oggi difficilissima da trovare a un prezzo conveniente.

Per acquistarla bisogna mettere in conto almeno 1.000 euro per una copia raw, quindi non si tratta certo di un investimento accessibile a tutti. Tuttavia, parliamo di una delle carte simbolo di un set molto apprezzato e con un mercato ancora in crescita: con una buona gradazione, il margine di guadagno può diventare importante fin da subito.

Charizard ex di 151

Charizard ex (Mew 199) Charizard ex (Mew 199) Fonte: Cardmarket.com

Quanto detto per Evoluzioni Prismatiche vale anche per 151, uno dei set più apprezzati degli ultimi anni e con prezzi in costante crescita.

In questo caso la carta su cui puntare è la Full Art di Charizard ex, la più costosa del set. Per una copia raw in buone condizioni servono oggi circa 300 euro, ma proprio l’interesse crescente intorno a 151 può renderla una scelta interessante per chi cerca un guadagno rapido, soprattutto in caso di buona gradazione.

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Pikachu 25° Anniversario giapponese di Gran Festa

Pikachu 25° Anniversario Pikachu 25° Anniversario Fonte: Cardmarket.com

Per chi cerca un investimento più contenuto c’è il Pikachu 25° Anniversario in lingua giapponese, dal set Gran Festa.
In buone condizioni si trova ancora a poco meno di 5 euro, ma il salto di valore arriva con la gradazione: una copia PSA 10 può arrivare oggi intorno ai 300 euro. Proprio per questo, se si trova una raw ben centrata e senza difetti evidenti, può essere una scommessa interessante a basso costo.

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# Pokémon
# Collezionismo

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