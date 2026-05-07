Cinque anni fa, Logan Paul stabilì un record mondiale acquistando una carta Pokémon per 5,275 milioni di dollari. Un investimento che a tutti gli effetti si è rivelato lungimirante, visto che l’influencer e wrestler ha poi rivenduto la carta per la cifra sbalorditiva di 16,492 milioni di dollari, includendo anche una collana tempestata di diamanti.

Si ritiene che la star della WWE abbia guadagnato oltre 8 milioni di dollari, al netto delle commissioni d’asta, una vendita che lui stesso ha definito “assolutamente folle”. Un funzionario del Guinness World Records ha confermato che Paul aveva venduto all’asta la figurina più costosa di sempre.

Paul ha salutato la carta con un post su Instagram, scrivendo: “Addio amico mio. Che privilegio è stato essere il proprietario del più grande oggetto da collezione al mondo”.

Come si è svolta l’asta

La rara carta Pikachu Illustrator, una delle sole 39 create per un concorso di illustrazione Pokémon alla fine degli anni ’90, è stata battuta all’asta da Goldin Auctions a febbraio di quest’anno.

La vendita si è conclusa dopo una lunga fase di rilanci, durata diverse ore, durante la quale il prezzo iniziale di 6,882 milioni di dollari è salito fino a 16,492 milioni di dollari.

L’asta ha registrato 97 offerte complessive e si è caratterizzata per un’accelerazione finale con numerosi rilanci dell’ultimo minuto. La carta è stata venduta insieme a una collana personalizzata indossata durante WrestleMania 38, con consegna diretta all’acquirente.

Chi è Logan Paul e com’è entrato in possesso della carta?

Logan Paul è un influencer, imprenditore e wrestler della WWE. È noto per portare il collezionismo a livelli estremi e ha speso milioni per assicurarsi alcuni degli oggetti più rari mai prodotti, inclusi gli NFT, asset digitali unici e verificabili scambiati sulla blockchain.

È entrato in possesso di questa rarissima carta Pikachu Illustrator nel luglio 2021, acquistandola tramite uno scambio che ha incluso una carta precedente di grado 9, del valore di 1,275 dollari, con 4 milioni di dollari in contanti. La carta successivamente ottenuta era classificata PSA 10 (il punteggio massimo di autenticazione), una delle pochissime al mondo con tale grado.

Il mercato delle carte Pokémon

Pokémon è il franchise mediatico di maggior successo al mondo, superando persino Disney e Star Wars. Il valore delle sue carte è schizzato alle stelle, superando quello delle carte sportive e battendo l’indice azionario S&P del 3.000% negli ultimi 20 anni, ha dichiarato a CNN a dicembre Ken Goldin, fondatore e CEO di Goldin, mercato leader per carte e articoli da collezione, dopo che Paul aveva confermato che avrebbe messo all’asta la carta.

All’interno di questo mercato, la carta Pikachu Illustrator occupa una posizione unica per rarità e prestigio. Si tratta di uno dei pochissimi esemplari esistenti, con una tiratura originaria estremamente limitata e un numero ridotto di copie certificate.

“Questa è la carta collezionabile più ambita al mondo”, ha affermato. Goldin ha aggiunto che la carta Illustrator è considerata “il Santo Graal di tutte le carte Pokémon” e che la carta di Paul era quella che tutti desideravano perché praticamente impeccabile.

Solo otto carte Pikachu Illustrator hanno ricevuto il Grado 9, e quella di Paul è l’unica carta Illustrator classificata di Grado 10 dall’agenzia di autenticazione PSA (Professional Sports Authenticator).