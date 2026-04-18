Il 2025 è stato un anno storico per l’industria musicale mondiale. Negli Stati Uniti i ricavi derivanti da vendite di vinili hanno superato il miliardo di dollari. Una cifra che non si vedeva addirittura dal 1983 e che corona il 19esimo anno di crescita consecutiva del comparto.

Nei soli USA sono stati venduti quasi 47 milioni di copie e anche sul mercato europeo il “disco” sta vivendo una seconda giovinezza.

Il risultato è un ritrovato smalto anche per il mercato del collezionismo con i vinili che in questo 2026 si stanno affermando come una delle migliori forme di investimento alternative insieme alle sneakers e alle vecchie console.

Ma è il momento di capire come distinguere un vinile raro da uno comune e quali sono quelli più rari e costosi in questo momento.

Come capire se un vinile è raro

La rarità di un vinile, e di conseguenza il suo valore sul mercato del collezionismo, non è legata soltanto al numero di copie prodotte, all’età e o alla popolarità.

Ci sono molti altri fattori da valutare e tra i più importanti spiccano i numeri di produzione, la tipologia di distribuzione e la presenza di eventuali difetti di fabbricazione o errori di stampa nell’etichetta.

Le stampe di prova sono tra gli oggetti più ambiti. Di solito vengono prodotte in poche decine di esemplari in acetato e ospitano versioni uniche dei brani che non compaiono nel disco che verrà poi commercializzato in massa.

Una prova del capolavoro di Bob Dylan, «Blood on the Tracks» con le prime registrazioni fatte a new York, ad esempio, ha raggiunto una valutazione superiore ai 10.000 euro.

Un altro elemento che rende un comune disco una rarità assoluta sono gli errori. Quelli nelle etichette (scambiate, non corrispondenti, con stampe sbagliate) fanno la differenza al pari di quelli relativi ai colori del vinile.

Un esempio su tutti lo sbaglio che fece la Elektra stampando alcune copie del primo disco dei Doors in rosso invece che in nero. Qui dischi rossi oggi valgono tra i 1.200 e i 2.600 euro ciascuno.

I vinili più rari del 2026

Sono proprio gli acetati a dominare le quotazioni dei vinili più rari al mondo. Tra i più costosi in assoluto ci sono una copia di “My Happiness” di Elvis Presley del 1954, venduta in un’asta a circa 255.000 euro e una di Till There Was You e Hello Little Girl dei Beatles, valutata circa 93.000 euro.

Per quanto riguarda il comparto delle stampe rare è ancora dominio per i Fab Four, in vetta alle quotazioni con una stampa mono UK di “Please Please Me” del 1963 valutata quasi 17.000 euro.

Dietro di loro ci sono i Led Zeppelin il cui disco di debutto stampato con un errore nelle scritte può superare tranquillamente i 1.600 euro e i Pink Floyd di The Piper at the Gates of Dawn. La versione di quest’ultimo con il testo “sold in U.K. subject to resale price conditions" in copertina vale quasi 3.000 euro.