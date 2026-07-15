Petrolio, lavoro e deficit pubblico. Ecco perché i rendimenti dei Treasury saliranno ancora

Un dollaro più forte, trainato da rendimenti più elevati, può esercitare pressione sulle valute emergenti e complicare le politiche di altre banche centrali
Negli ultimi tempi i mercati obbligazionari americani hanno vissuto una fase di forte tensione, con i rendimenti dei titoli del Tesoro in netta crescita su tutta la curva.
Questo rialzo, che ha portato i rendimenti a due anni ai massimi da oltre un anno e quelli a dieci anni vicino ai livelli più alti degli ultimi mesi, non rappresenta un fenomeno isolato ma il riflesso di un cambiamento strutturale nelle aspettative degli investitori.
Il mercato sta infatti anticipando una politica monetaria più restrittiva da parte della Federal Reserve, invertendo la rotta rispetto alle previsioni di tagli dei tassi che avevano dominato fino alla fine del 2025. [...]
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