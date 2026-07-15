Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Petrolio, lavoro e deficit pubblico. Ecco perché i rendimenti dei Treasury saliranno ancora

Redazione Money Premium

15 Luglio 2026 - 17:07

Un dollaro più forte, trainato da rendimenti più elevati, può esercitare pressione sulle valute emergenti e complicare le politiche di altre banche centrali

Petrolio, lavoro e deficit pubblico. Ecco perché i rendimenti dei Treasury saliranno ancora
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Negli ultimi tempi i mercati obbligazionari americani hanno vissuto una fase di forte tensione, con i rendimenti dei titoli del Tesoro in netta crescita su tutta la curva.

Questo rialzo, che ha portato i rendimenti a due anni ai massimi da oltre un anno e quelli a dieci anni vicino ai livelli più alti degli ultimi mesi, non rappresenta un fenomeno isolato ma il riflesso di un cambiamento strutturale nelle aspettative degli investitori.

Il mercato sta infatti anticipando una politica monetaria più restrittiva da parte della Federal Reserve, invertendo la rotta rispetto alle previsioni di tagli dei tassi che avevano dominato fino alla fine del 2025. [...]

Sblocca questo contenuto Premium

Offerta estiva a tempo limitato
30% di sconto su
Money.it Premium
+ Libro in omaggio
Accedi a tutti i contenuti
Vantaggi esclusivi
Senza pubblicità
Disdici quando vuoi
Offerta estiva a tempo limitato
30% di sconto su
Money.it Premium
+ Libro in omaggio
​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Federal Reserve
# Inflazione
# Treasury 10 anni
# Obbligazioni Stati Uniti
# Kevin Warsh
FT logo

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

Perché gli americani e i cinesi ci stanno superando in ogni campo (…)

2 luglio 2026

250 anni e una crisi d’identità. Gli Stati Uniti al bivio della storia

Alla vigilia del suo 250° compleanno, l’America e l’ordine (…)

26 giugno 2026

Berkshire Hathaway ha ancora senso di esistere? Può osare oppure diventare un fondo indicizzato

14 anni di pareggio con l’S&P 500 e l’uscita di Buffett (…)

19 giugno 2026

Avremo bisogno di un nuovo codice fiscale per la ricchezza creata dall’AI

La questione non è se arriverà la sottoccupazione di massa, ma se avremo un (…)

11 giugno 2026

Quanto valore sta creando (davvero) l’intelligenza artificiale?

I cambiamenti sorprendenti nella velocità e nei volumi di lavoro non sempre (…)

5 giugno 2026

Selezionati per te

BTP Italia Sì, ecco il calcolo del possibile rendimento su 10.000 euro investiti

Mercato obbligazionario

BTP Italia Sì, ecco il calcolo del possibile rendimento su 10.000 euro investiti
Ecco un bond sovrano in euro a medio termine che rende più del 4,2% anno lordo a scadenza

Mercato obbligazionario

Ecco un bond sovrano in euro a medio termine che rende più del 4,2% anno lordo a scadenza

Correlato

Se i rendimenti continuano a salire, il mercato immobiliare potrebbe essere il prossimo a cedere

Mercato immobiliare

Se i rendimenti continuano a salire, il mercato immobiliare potrebbe essere il prossimo a cedere