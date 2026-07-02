Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Perché un guasto in Canada ha fatto salire il prezzo dell’uranio in tutto il mondo?

Sergio Giraldo

2 Luglio 2026 - 14:45

Il fermo della maggiore miniera di uranio al mondo mostra la fragilità dell’offerta, mentre il nucleare torna a crescere e i prezzi restano tesi.

Perché un guasto in Canada ha fatto salire il prezzo dell’uranio in tutto il mondo?
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

La sospensione delle attività a Cigar Lake, nel Saskatchewan canadese, ha riportato l’uranio al centro dell’attenzione dei mercati. La miniera di Cameco, con una capacità di circa 19 milioni di libbre l’anno di U3O8, è oggi il più grande sito produttivo al mondo. Lo stop non nasce da un problema diretto in miniera, ma dal fermo dell’impianto di McClean Lake, gestito da Orano, dove viene trattato il minerale estratto a Cigar Lake.

La causa è il guasto all’unità di produzione di acido solforico. Orano punta a riavviare l’impianto e a reperire forniture alternative, ma i tempi stimati per una ripresa sono di circa due settimane.

Cameco non prevede per ora di modificare la guidance produttiva 2026. Il mercato però ha reagito subito, tanto che alla notizia le società esposte all’uranio hanno registrato rialzi tra l’1 e il 4%, segnale che anche un’interruzione limitata può pesare sulle aspettative. Il motivo è dato dal fatto che Cigar Lake non è una miniera qualsiasi. Nel 2025 ha prodotto 19 milioni di libbre, il 13% dell’offerta mineraria mondiale e circa il 10% dell’offerta complessiva di ossido di uranio. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Nucleare
# Materie prime
# Settore materie prime
# Uranio
# Energia

Seguici su

FT logo

Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

Perché gli americani e i cinesi ci stanno superando in ogni campo (…)

2 luglio 2026

250 anni e una crisi d’identità. Gli Stati Uniti al bivio della storia

Alla vigilia del suo 250° compleanno, l’America e l’ordine (…)

26 giugno 2026

Berkshire Hathaway ha ancora senso di esistere? Può osare oppure diventare un fondo indicizzato

14 anni di pareggio con l’S&P 500 e l’uscita di Buffett (…)

19 giugno 2026

Avremo bisogno di un nuovo codice fiscale per la ricchezza creata dall’AI

La questione non è se arriverà la sottoccupazione di massa, ma se avremo un (…)

11 giugno 2026

Quanto valore sta creando (davvero) l’intelligenza artificiale?

I cambiamenti sorprendenti nella velocità e nei volumi di lavoro non sempre (…)

5 giugno 2026

Il piano dell’UE per rilanciare l’economia italiana è fallito. Ed ora?

La crescita rimane debole nonostante l’Italia sia la principale (…)

26 maggio 2026

Selezionati per te

Petrolio, nuova scoperta nel mezzo di una crisi globale

Materie Prime

Petrolio, nuova scoperta nel mezzo di una crisi globale
I 10 Paesi con le maggiori riserve di petrolio al mondo

Materie Prime

I 10 Paesi con le maggiori riserve di petrolio al mondo

Correlato

Nucleare al torio, il nuovo combustibile dura 8 volte di più (e fa risparmiare)

Energia e Consumi

Nucleare al torio, il nuovo combustibile dura 8 volte di più (e fa risparmiare)