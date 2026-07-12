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Conviene investire nell’uranio nel 2026?

Redazione Money Premium

12 Luglio 2026 - 12:55

Il mercato dell’uranio è storicamente molto volatile e opaco, dominato da contratti a lungo termine e da un numero limitato di player. Ma ci sono gli strumenti giusti per prendere profitto. L’analisi.

Conviene investire nell’uranio nel 2026?
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A luglio il prezzo spot dell’uranio si muove intorno agli 85,50-85,70 dollari per libbra. Il valore ha oscillato parecchio durante l’anno: all’inizio del 2026 ha toccato picchi superiori ai 100 dollari (fino a 101,55 nel range annuale), per poi raffreddarsi e stabilizzarsi in un intervallo stretto tra 85 e 86 dollari dopo la fase di euforia speculativa di gennaio.

Rispetto a un anno prima il prezzo risulta comunque in rialzo di circa il 12-15%, ma resta ben al di sotto dei massimi storici e lontano dai livelli che molti analisti ritengono necessari per incentivare nuova produzione su larga scala.La situazione di fondo del mercato è caratterizzata da un deficit strutturale tra offerta primaria e domanda dei reattori.

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