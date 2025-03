Perché Nike è in crisi e Adidas vola?

Ultimamente, il mercato dello sportswear ha subito dei cambiamenti significativi. Tutti ci ricordiamo, infatti, di come Nike abbia assunto a lungo il ruolo di leader del settore, e Adidas sia sempre rimasta un passettino indietro, tentando di seguire le orme del colosso di Beaverton.

Tuttavia, negli ultimi anni, la situazione è cambiata: Adidas ha iniziato a registrare una crescita significativa mentre Nike sta affrontando un periodo di difficoltà, culminato in un brusco calo delle vendite su tutti i canali registrato a fine 2024.

Questa serie di complicazioni si è poi riflettuta anche all’interno del sistema aziendale, tant’è che il vecchio CEO John Donahoe è stato sostituito dal nuovo presidente Elliott Hill che, a fine 2020, ha preso il timone dell’impresa.

Attualmente, quindi, ci troviamo di fronte a un panorama inedito nel mondo dell’abbigliamento street, che ha visto gli equilibri saltare e le dinamiche rovesciarsi: Nike crolla, mentre Adidas spicca il volo verso il dominio del mercato.

Cosa c’è, però, alla base di tutto questo? Quali sono le cause che hanno portato a questi eventi?

Sicuramente, diversi fattori hanno influito su questa tendenza; tra quelli più importanti troviamo sicuramente una netta differenza nella brand identity delle due aziende e nell’efficacia delle campagne di marketing e distribuzione adottate. Analizziamo questi aspetti nello specifico.

Brand Identity obsoleta: il cuore del problema di Nike

Per decenni, Nike ha costruito la propria identità attorno al concetto di performance, con delle campagne promozionali che fungessero da ispirazione oltre che da stimolo d’acquisto. L’esempio principale, senza alcun dubbio, è quello di “Just Do It” che ha coinvolto numerosi atleti leggendari, mirando a generare un’atmosfera di tenacia e spirito di rivalsa.

Tuttavia, recentemente il brand ha perso parte della sua coerenza ma, soprattutto, l’insieme delle tematiche e l’immaginario evocato da Nike sta diventando obsoleto: diciamocelo, è un po’ passato di moda.

Il messaggio centrale di Nike, infatti, è sempre ruotato attorno ai soliti temi come la rivalsa personale che porta al successo sportivo, l’impegno e la dedizione che ripaga. Sebbene questi valori siano ancora apprezzati (come è giusto che sia, ovviamente) bisogna tenere in considerazione che il pubblico di oggi è cambiato ed è, soprattutto, in costante e continua evoluzione.

Attualmente, soprattutto i consumatori più giovani, che rientrano nel target principale del brand, sono alla ricerca di qualcosa di più autentico e legato alla cultura urbana o digitale.

Adidas, al contrario, ha saputo sfruttare questa trasformazione in maniera molto migliore ed è riuscita a rendere la sua immagine più adattabile e versatile ai nuovi trend del momento che, ormai, bisogna saper sfruttare e cavalcare al meglio. Il risultato è stato quello di una marca più “genuina”, capace di unire lo sport e il lifestyle in maniera più autentica rispetto a Nike.