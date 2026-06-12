Perché guardare alla Borsa per capire cosa succederà all’economia è sbagliato secondo l’Economist?

La Borsa non è un oracolo che guarda al futuro: è uno specchio distorto che riflette soprattutto i soldi che entrano ed escono oggi. Ma le opportunità non mancano. Ecco dove trovarle.
In un’epoca in cui gli investitori scrutano ogni oscillazione dell’S&P 500 o del FTSE Mib alla ricerca di segnali sul destino dell’economia mondiale, un articolo recente di The Economist invita a una salutare dose di scetticismo.
L’articolo ribalta un assunto consolidato: la Borsa non è un indicatore affidabile del domani. I prezzi azionari, infatti, non riflettono soltanto le informazioni sui fondamentali aziendali o le prospettive macroeconomiche, ma sono pesantemente distorti dai flussi di capitale in mercati sorprendentemente inelastici.[...]
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