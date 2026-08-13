Il boom azionario europeo nasconde una verità scomoda. Il rally è solo un fuoco di paglia?

I mercati azionari europei continuano a vivere una fase di euforia apparentemente inarrestabile, con lo Stoxx Europe 600 che ha guadagnato circa il 12% da inizio 2026 e ha toccato nuovi massimi storici nelle settimane recenti, trainato da utili societari sorprendentemente solidi.

Le stime più aggiornate indicano una crescita aggregata dei ricavi dell’indice intorno al 7,8-11% nel secondo trimestre, la più forte dal 2022, e un incremento degli utili per azione che in alcuni settori, come energia e tecnologia, ha superato il 20% su base annua. Eppure questa performance brillante non racconta affatto la storia di un’Europa in piena ripresa economica.

Al contrario, nasconde una verità più cupa e strutturale: un continente la cui economia reale resta anemica, con una crescita del PIL dell’area euro prevista dalla Banca Centrale Europea intorno allo 0,8% per l’intero 2026, ben al di sotto dei livelli necessari a generare un ciclo virtuoso autosufficiente.

leggi anche Stufo delle aziende tech USA? In Europa ci sono 3 titoli AI da comprare

Una crescita solo apparente?

Tradizionalmente, scommettere sulle azioni europee equivale a scommettere sulla crescita globale più che su quella interna. Le società che compongono lo Stoxx Europe 600 generano quasi la metà dei propri ricavi fuori dal continente, secondo i dati GeoRev elaborati dagli stessi gestori dell’indice. In alcuni calcoli più estesi riferiti all’Euro Stoxx 600, la quota di fatturato extra-europeo arriva addirittura al 58%, con il 24% proveniente dal Nord America, il 19% dall’Asia-Pacifico e il resto dai mercati emergenti. Per confronto, le imprese dell’S&P 500 americano ricavano meno del 30% dei propri introiti dall’estero. Questa dipendenza è in parte un punto di forza.

L’Unione Europea ospita campioni mondiali nei settori del lusso, della farmaceutica e dell’ingegneria di precisione, aziende capaci di vendere beni e tecnologie ricercati in ogni angolo del pianeta. Basti pensare ai colossi del lusso francesi, ai gruppi farmaceutici svizzeri e britannici come Novartis, Roche e AstraZeneca, o alle imprese di macchinari e semiconduttori olandesi e tedesche, con ASML in prima fila grazie alla domanda legata all’intelligenza artificiale.

La distanza tra economia e finanza

Il rovescio della medaglia, però, è evidente e sempre più marcato. Lo stato di salute della Borsa europea non è mai stato un buon termometro della vitalità dell’economia reale del continente, e tantomeno un indicatore affidabile della domanda interna di beni e servizi. Mentre i listini brillano grazie all’export e alla presenza globale, i consumatori europei restano cauti e le famiglie continuano a preferire la liquidità. Il tasso di risparmio delle famiglie dell’area euro si è attestato intorno al 14,3% del reddito disponibile nel primo trimestre del 2026, ancora ampiamente superiore ai livelli pre-pandemia.

Per ogni 100 euro di reddito disponibile, gli europei ne spendono solo circa 85,7 in consumi, lasciando una quota elevata fermi sui conti correnti. Nel complesso, le famiglie dell’Unione Europea detengono circa 11-12,5 trilioni di euro in depositi bancari, una montagna di risparmi che non viene incanalata verso investimenti produttivi. Solo il 33-35% delle famiglie europee investe in azioni o fondi, contro oltre il 50% negli Stati Uniti, e la quota di ricchezza finanziaria tenuta in depositi bancari oscilla intorno al 40%, un livello che in alcuni Paesi, come la Germania, supera addirittura questa soglia.

Questa avversione al rischio azionario ha conseguenze dirette sulla capacità dell’Europa di trasformare i propri elevati risparmi in capitale per le imprese domestiche. Gli asset finanziari delle famiglie destinate a azioni, fondi, obbligazioni e pensioni valgono solo intorno al 90% del PIL nell’Unione Europea, contro oltre il 310% negli Stati Uniti. Il risultato è un’economia in cui la produttività stenta, l’imprenditorialità domestica fatica a decollare e la domanda locale non riesce a sostenere un ciclo di crescita autonomo.

I dati più recenti della Commissione europea e della BCE mostrano un’attività interna debole, con consumi privati che crescono in modo solo marginale e investimenti che risentono ancora dell’incertezza legata alle tensioni geopolitiche e ai costi energetici. Anche quando gli utili aziendali risultano robusti, come nel secondo trimestre 2026, la spinta arriva in larga misura da settori orientati all’export e alla domanda internazionale, non dal mercato interno.

leggi anche 3 titoli europei sottovalutati del 40% e pronti a esplodere entro fine anno

Un consolidamento ancora da trovare

Il divario tra performance di Borsa e realtà economica si è fatto ancora più evidente negli ultimi anni. Mentre i titoli quotati capitalizzano la crescita globale e i progressi dell’intelligenza artificiale, i cittadini europei restano pessimisti, le famiglie privilegiano i depositi e le politiche pubbliche faticano a invertire questa tendenza. Vari governi e istituzioni europee stanno cercando di incoraggiare una maggiore partecipazione azionaria, consapevole che una quota più elevata di risparmi investiti in imprese europee potrebbe sbloccare centinaia di miliardi di euro di capitale produttivo. Tuttavia, le abitudini culturali e la frammentazione dei mercati dei capitali continuano a rappresentare ostacoli difficili da superare.

Perché la rinascita dei mercati azionari europei possa consolidarsi e non rivelarsi un fuoco di paglia, è necessario un cambiamento profondo nel comportamento dei cittadini e nelle politiche pubbliche. L’Unione Europea deve riuscire a rendere i propri abitanti consumatori più ottimisti, imprenditori più audaci e investitori più “patriottici”, disposti a destinare una quota maggiore dei propri risparmi alle imprese europee piuttosto che tenerli fermi sui conti correnti.

Solo così il mercato azionario potrà diventare un vero riflesso della salute economica del continente e non soltanto uno specchio della domanda esterna. Il rischio, altrimenti, è che l’euforia attuale si sgonfi non appena la crescita globale rallenta o i mercati internazionali diventano meno generosi. Le aziende europee di eccellenza continueranno a prosperare, ma l’economia complessiva resterà fragile, con livelli di benessere e di dinamismo inferiori a quelli di altre aree del mondo.