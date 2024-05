Per Buffett è nuovo record di liquidità, mentre vende azioni di questa Big tech

Il Berkshire Hathaway di Warren Buffett continua a registrare un enorme mucchio di contanti.

Il suo rapporto sugli utili del primo trimestre 2024 ha rivelato che le disponibilità liquide equivalenti sono salite a 188,99 miliardi di dollari dai 167,6 miliardi di dollari della fine del 2023.

I seguaci della holding e soprattutto del’investitore più influente al mondo sono alla ricerca di indizi su come Buffett potrebbe far fruttare tale enorme liquidità, dall’acquisizione di una nuova attività all’acquisto di azioni fino all’intensificazione dei riacquisti di azioni. Berkshire non paga dividendi.

Gli azionisti saranno ansiosi di sapere come l’oracolo di Omaha e il resto del management del Berkshire intendono utilizzare questo denaro tramite investimenti. Buffett si è lamentato negli anni passati di quanto sia stato difficile trovare obiettivi di acquisizione adeguati.

Con attività che includono ferrovie, tech, edilizia ed energia, il Berkshire è considerato come una cartina di tornasole per la salute economica degli Stati Uniti, in particolare in un contesto di inflazione e tassi di interesse elevati.

L’aumento della liquidità deriva dal fatto che l’utile operativo nel primo trimestre è aumentato del 39% a 11,22 miliardi di dollari. Da evidenziare che è continuata la svendita delle azioni del colosso Apple.

Record, svendite e indicazioni da Buffett

La liquidità di Berkshire Hathaway ha raggiunto un altro record mentre l’investitore miliardario Warren Buffett si è confrontato con una carenza di accordi di grandi dimensioni. In crescita anche gli utili operativi.

Il patrimonio dell’azienda è aumentato a 189 miliardi di dollari alla fine del primo trimestre, superando il record stabilito a fine anno. La società ha inoltre riportato utili operativi nel primo trimestre pari a 11,2 miliardi di dollari, rispetto agli 8,07 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente.

Gli utili di Berkshire sono aumentati nonostante l’avvertimento di Buffett nel maggio dello scorso anno secondo cui i profitti della maggior parte delle sue operazioni sarebbero diminuiti nel 2023 sulla scia della fine del “periodo incredibile” per l’economia statunitense.

Sabato la società ha rivelato di aver venduto azioni per un valore di poco meno di 20 miliardi di dollari nei primi tre mesi dell’anno, acquistandone 2,7 miliardi nello stesso periodo.

Di conseguenza, il valore del suo portafoglio azionario è sceso a 336 miliardi di dollari dai 354 miliardi di dollari di fine anno. Da evidenziare che per il secondo trimestre consecutivo, le partecipazioni Apple del Berkshire sono diminuite. Nel quarto trimestre Buffett ha venduto circa 10 milioni di azioni Apple (solo l’1% della sua massiccia quota). Poi, nel primo trimestre, sembra che Berkshire abbia liquidato altri 116 milioni di azioni.

Ciò si basa sulla divulgazione secondo la quale la partecipazione Apple di Berkshire vale circa 135,4 miliardi di dollari, corrispondente a 790 milioni di azioni, ovvero a un calo del 13% del suo investimento.

Le vendite di Buffett sono state una sorpresa per alcuni, poiché il miliardario investitore è diventato un grande fan del produttore di iPhone, definendolo addirittura la sua seconda attività più importante dopo il gruppo di assicuratori del Berkshire. Inoltre, l’ultima volta che Buffett ha tagliato questa quota è stato alla fine del 2020 e lo ha definito “probabilmente un errore”.

La mossa potrebbe essere motivata da preoccupazioni sulla valutazione. Apple ha registrato un rally del 48% nel 2023, costituendo il 50% del portafoglio di Berkshire al suo apice.