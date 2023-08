Pensioni minime, accordo trovato? Ecco di quanto aumentano nel 2024

All’interno del centrodestra è in atto un dibattito riguardo all’aumento delle pensioni minime.

Non sarà semplice visto che le risorse per la legge di Bilancio sembrano essere limitate, ma Forza Italia non sembra disposta ad arretrare rispetto a quella che oltre a essere una misura importante per i pensionati con redditi bassi rappresenterebbe anche un omaggio alla memoria di Silvio Berlusconi che sulle pensioni minime aveva fissato l’obiettivo 1.000 euro.

Per il momento, sulle pensioni minime è confermata solamente una rivalutazione straordinaria che nel 2024 passerà dall’1,5% al 2,7% per tutti i pensionati, indipendentemente dall’età. A ciò va aggiunta la rivalutazione ordinaria, ossia il meccanismo che ogni anno adegua gli importi delle pensioni con l’andamento dei prezzi, che per coloro che percepiscono una pensione inferiore al minimo - 563,74 euro nel 2023 - viene effettuata al 100% del tasso rilevato.

Non è confermata, per adesso, la rivalutazione straordinaria riconosciuta agli over 75, pari al 6,4%, che eccezionalmente per quest’anno ha consentito all’assegno di raggiungere la soglia dei 600 euro. Ed è proprio su questi che Forza Italia sta facendo pressione, con l’obiettivo di alzare l’asticella fino ad arrivare a 700 euro.

A tal proposito, come riporta Il Messaggero, sembra che un accordo verrà trovato in questi giorni, visto che dal ministero dell’Economia e delle Finanze è arrivata una prima apertura alla conferma dell’aumento delle pensioni minime per gli over 75.

Pensioni minime, di quanto aumenteranno nel 2024 senza interventi del governo

Come anticipato, per le pensioni minime ci sono già degli aumenti in programma.

Il primo è quello previsto dalla rivalutazione, che nel 2024 avverrà in due diverse tranche: intanto ci sarà un incremento dello 0,80% come conguaglio per l’indicizzazione effettuata nel 2023 (con tanto di pagamento degli arretrati), dopodiché si guarderà al tasso medio d’inflazione accertato per quest’anno che secondo la previsione fatta nel Documento di Economia e Finanza dovrebbe essere pari al 5,7%.

Ebbene, già solo con la rivalutazione - a patto che il tasso accertato sia effettivamente pari al 5,7% - si arriverà alla soglia dei 600 euro che oggi viene riconosciuta ai soli over 75.

E se a ciò aggiungiamo la rivalutazione straordinaria già finanziata dalla legge di Bilancio 2023, pari al 2,7%, ne risulterà una pensione minima pari a 616,83 euro per tutti.

Di fatto, anche per gli over 75 ci sarebbe un aumento rispetto a quanto percepito oggi; quindi, per il governo non è così essenziale confermare la rivalutazione straordinaria del 6,4% visto che la quota dei 600 euro è già superata. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di spiegare, Forza Italia vuole continuare il percorso che almeno per i pensionati ultrasettantacinquenni dovrà portare le pensioni minime a 1.000 euro e per questo motivo per il 2024 si aspetta un ulteriore balzello in avanti.

Pensioni minime, come possono cambiare dopo l’accordo tra Forza Italia e Meloni?

Secondo le ultime indiscrezioni sulla legge di Bilancio che verrà, nella riforma delle pensioni ci sarà anche la conferma di una rivalutazione straordinaria più generosa per gli over 75. Per tutti gli altri dovrebbe essere confermato quanto già previsto, con la pensione minima che quindi dovrebbe essere pari a poco più di 615 euro.

Nel caso degli over 75, invece, una conferma della rivalutazione del 6,4% già applicata nel 2023 porterebbe la pensione minima a raggiungere i 640 euro circa. Forza Italia chiede di avvicinarsi ancora di più alla soglia dei 700 euro, almeno 670 euro: insomma, euro più euro meno non dovrebbe essere complicato raggiungere un accordo, anche perché stiamo parlando di uno stanziamento di risorse minimo (basti pensare che per arrivare a 700 euro per gli over 75 servirebbero appena 400 milioni di euro).