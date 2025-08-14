Pensioni addio, stop ai pagamenti. Lo dice un professore universitario

L’argomento “pensioni” genera spesso il caos. I trattamenti sono ritenuti troppo bassi dalla maggior parte dei percettori, che auspicano un aumento, ma stanno gradualmente portando al collasso i sistemi previdenziali nazionali. Per frenare il declino, esperti di tutto il mondo sono alla ricerca di contromisure adeguate, che alleggeriscono il carico della previdenza senza privare i cittadini del sostentamento al termine dell’età lavorativa. Le politiche necessarie coprono diversi campi, andando dall’aumento della natalità e dell’occupazione giovanile, all’innalzamento dell’età pensionabile e all’incoraggiamento del lavoro durante la pensione. C’è anche chi propone soluzioni estreme, come lo stop dei pagamenti ad alcuni pensionati che secondo un noto professore universitario risolverebbe gran parte del problema senza compromettere i diritti dei cittadini.

Questa teoria si deve a Scott Galloway, professore newyorkese che ha recentemente parlato delle criticità del sistema pensionistico Usa, in cui gli italiani si possono ben trovare. Sia le difficoltà previdenziali che le cause principali del fenomeno sono comuni all’Italia, motivo per cui questa tesi controversa offre spunti interessanti anche per il Belpaese. Per quanto possa apparire ingiusta, la soluzione di Galloway non si discosta dai principi cardine che ispirano il nostro ordinamento (o quello statunitense), quindi non sarebbe neanche inattuabile in situazioni estreme. Ovviamente, ci sono opinioni variegate al riguardo, ma scopriamo cos’ha detto il professore e soprattutto chi dovrebbe dire addio alla pensione secondo la sua opinione.

Il professore propone lo stop a queste pensioni

Scott Galloway, professore alla Stern School of Business della New York University, noto per le sue dichiarazioni audaci e provocatorie, ha dedicato alle pensioni parte del proprio podcast. Di recente, è tornato a commentare le criticità del sistema pensionistico statunitense, affermando che bisognerebbe fermare i pagamenti delle pensioni ad almeno un terzo dei beneficiari. Galloway ha infatti fatto notare che una percentuale tra il 10% e il 30% dei pensionati americani appartiene alla fascia più ricca della popolazione e per questo “non ha bisogno” di ulteriori sussidi. Un sistema che grava sulle spalle dei giovani, avvantaggiando ulteriormente la “generazione più ricca nella storia di questo pianeta”.

Si parla dei baby boomer, nati durante il picco di espansione demografica e quindi estremamente pesanti sulla bilancia rispetto ai lavoratori attivi. La redistribuzione del reddito, secondo Galloway, viene così meno alle finalità proprie e finisce per funzionare al contrario. La pensione dovrebbe invece continuare a essere garantita ai cittadini che ne hanno necessità per vivere, come dovrebbe essere scontato in un Paese avanzato.

Come ricordato dal professore, dati della Federal Reserve indicano che il 10% più ricco ha un patrimonio netto medio di 7,8 milioni di dollari. Per una parte di cittadini statunitensi, quindi, l’interruzione del trattamento pensionistico avrebbe un impatto sostanzialmente nullo sulla vita. Questo, chiaramente, non significa che sia giusto o equo privare i pensionati della pensione spettante in base alla contribuzione. Altri spunti di Galloway, tuttavia, sembrano più praticabili. Il professore ha infatti criticato anche il tetto fiscale sui contributi previdenziali - considerandolo mancante di progressività e proporzionalità - e il limite massimo per redditi superiori a 400.000 dollari.