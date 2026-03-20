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Una pensionata vince €71,5 milioni, ma perde l’intera somma una settimana dopo

Ilena D’Errico

20 Marzo 2026 - 22:37

Questa pensionata ha vinto 71,5 milioni di euro, ma una nuova regola della settimana dopo le ha negato tutto. Ecco com’è finita.

Una pensionata vince €71,5 milioni, ma perde l’intera somma una settimana dopo

Una pensionata ha vinto 71,5 milioni di euro alla lotteria, ma ha perso l’intera somma la settimana dopo, a causa di un cambiamento nelle regole del sorteggio annunciato a poche ore dalla vincita. Strano a dirsi visto il montepremi che le spetterebbe, ma a conti fatti sembrerebbe essere la donna più sfortunata del mondo. Guardando il solo lato economico, cosa c’è di peggio che vincere 71,5 milioni di euro soltanto per non poterli riscuotere?

La donna, una pensionata di 86 anni del Texas, non si è fatta prendere dallo sconforto e ha chiamato in causa la lotteria. Pur ottenendo subito il congelamento della somma, si è trovata in una situazione davvero spiacevole, priva di garanzie sull’esito della vicenda, né tantomeno sul tempo e sul denaro da investire per cercare di ottenere giustizia. Nemmeno questo l’ha fermata e anzi l’ha spinta a trovare una soluzione più efficace e godere subito del sostanzioso premio.

Questa è di fatto una storia molto particolare, che vede paradossi e ingiustizie, ma anche lungimiranza e prontezza di spirito. Contro ogni pronostico, la pensionata texana è riuscita non soltanto a vincere una somma impressionante ma anche a mettere un punto al contenzioso legale nel giro di qualche mese. Un risultato strabiliante e tutto sommato rincuorante, visto che molti sono rimasti con il fiato sospeso per il torto subito dall’anziana.

Vince 71,5 milioni di euro e li perde dopo una settimana

Questa signora texana ha acquistato un biglietto per la lotteria del Texas attraverso un’applicazione non ufficiale ma lecita, ovviamente pagando il corrispettivo dovuto. Come sappiamo, il sorteggio le ha regalato un’emozione senza paragoni: aveva vinto 83,5 milioni di dollari, pressappoco 71,5 milioni di euro. La fortuna che l’aveva baciata, permettendole di scegliere proprio i numeri che sarebbero poco dopo stati estratti, l’ha tuttavia abbandonata subito. Poco dopo, infatti, la lotteria texana ha annunciato il divieto di acquisto dei biglietti tramite app di terze parti.

La scelta di comprare i biglietti online per fare meno fatica poteva così compromettere la riscossione del montepremi da capogiro, visto che secondo la compagnia si trattava di un divieto retroattivo. Così, la donna non solo non ha potuto ricevere la somma vinta ma ha anche rischiato di dover abbandonare ogni speranza per il futuro. Colpita da quella che tutti hanno avvertito come una pesante ingiustizia, la pensionata texana si è rivolta a un avvocato e ha fatto causa alla lotteria del Texas.

Quest’ultima aveva motivazioni più che valide per limitare l’acquisto di biglietti da app terze, viste le indagini in corso riguardanti proprio alcune rivendite. Da diversi anni, infatti, in Texas i rivenditori di biglietti della lotteria sono al centro di questioni spinose e presunte truffe, per esempio relativamente all’acquisto di un grosso numero di biglietti per assicurare la vincita. Secondo la pensionata, tuttavia, non era giusto essere penalizzata per vicende che non la riguardavano (anche perché non ha acquistato il biglietto da una compagnia indagata), inoltre la lotteria non avrebbe dovuto cambiare il regolamento dopo il sorteggio già effettuato.

La donna ha ottenuto subito il congelamento della somma, ma rischiava il protrarsi del contenzioso per svariati mesi. Possiamo dire che in Italia non sarebbe potuto accadere nulla di simile, grazie alle precise regole sulle lotterie e sulla vendita dei relativi biglietti. In ogni caso, secondo gli esperti statunitensi una causa di questo tipo in Texas poteva essere assai complessa. Alla fine, però, la donna è riuscita a sistemare la questione al meglio.

Dopo pochi mesi dal ricorso, infatti, è riuscita a trovare un accordo con la Commissione della lotteria texana, anche grazie al congelamento dei beni e all’intervento delle autorità. Per concludere la lite, la lotteria del Texas ha riconosciuto subito alla pensionata un pagamento da 40 milioni di euro (46 milioni di dollari). Meno di quelli che le spettavano sulla carta, ma sicuri e soprattutto immediati.

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