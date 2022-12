Pagamento Naspi dicembre 2022: quando arriva? Le date

Il pagamento della Naspi dicembre 2022 quando arriva? Una domanda che molti beneficiari dell’indennità di disoccupazione si stanno ponendo dal momento che il pagamento della Naspi dicembre dovrebbe partire, come ogni mese, proprio dalla settimana corrente, salvo che si tratti del primo pagamento in seguito all’accettazione della domanda da parte dell’Inps con il conseguente accredito frazionato.

Il pagamento della Naspi anche a dicembre avviene nel mese successivo a quello di competenza pertanto l’accredito in arrivo si riferisce al mese di novembre. Non esiste un calendario che sia uguale per tutti i disoccupati e per tutte le zone di Italia per il pagamento della Naspi, in ogni caso lo stesso avviene sempre entro il giorno 15 del mese.

Vediamo allora, considerando che il giorno 8 dicembre è festivo, quando arriva il pagamento della Naspi di dicembre 2022 e come controllare in autonomia la data.

Pagamento Naspi dicembre 2022, ecco quando arriva: tutte le date

La Naspi anche a dicembre viene pagata a partire dall’ottavo giorno del mese ed entro la metà dello stesso. Essendo l’8 dicembre festivo, molti beneficiari dell’indennità di disoccupazione dovranno aspettare venerdì 9 per avere l’accredito della Naspi dall’Inps se non addirittura il lunedì successivo.

Sono proprio i beneficiari dell’indennità di disoccupazione a testimoniare quali sono le date del pagamento della Naspi stabilite dall’Inps nelle diverse città Italiane. Solo per fare qualche esempio, la Naspi di dicembre, che è quella di competenza del mese precedente quindi del periodo 1°-30 novembre, viene pagata venerdì 9 dicembre a Siracusa e Varese, lunedì 12 dicembre a Palermo, Foggia e Isernia, il 12 o anche martedì 13 in Calabria.

Ovviamente si tratta di date indicative che si basano sull’esperienza personale dei singoli beneficiari, ma che testimoniano come il pagamento della Naspi di dicembre sia imminente e compreso tra la fine della settimana corrente e l’inizio della prossima.

Ovviamente, come anticipato, molto dipende da quanto tempo si è beneficiari dell’indennità di disoccupazione perché per le nuove domande il pagamento può essere frazionato.

Pagamento Naspi dicembre 2022 frazionato: come controllare la data

I beneficiari della Naspi, per il pagamento di dicembre 2022, anche quando questo è frazionato, possono controllare in autonomia la data accedendo all’area riservata “MyInps”.

Chi ha da poco presentato domanda per ottenere dall’Inps il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione, può verificare accedendo all’area riservata del sito dell’Istituto, se la richiesta risulta accolta e riporta la dicitura “pagamento in corso”. In questo caso significa che entro 15 giorni o anche 20 dall’accoglimento della richiesta il sussidio viene erogato. L’accesso deve avvenire con le seguenti credenziali:

Sistema Pubblico di Identità Digitale, Spid ;

; Carta Nazionale dei Serivizi, Cns ;

; Carta di Identità Elettronica, Cie.

I primi pagamenti della Naspi, anche a dicembre, sono così frazionati:

una quota pagata dal giorno di decorrenza al 15 del mese se la Naspi decorre tra il 1° e il 15;

se la Naspi decorre tra il 1° e il 15; una seconda quota dal 16 al 30 del mese ;

; il primo pagamento dal 16 al 30 del mese se la decorrenza cade in questo periodo.

I beneficiari della Naspi, in generale, accedendo al Fascicolo previdenziale possono controllare la data precisa nella quale è previsto il pagamento di dicembre. Il beneficiario si ritroverà nel cassetto previdenziale del cittadino. Nel menu di sinistra dovrà poi:

cliccare su “ prestazioni ”;

”; cliccare poi su “ pagamenti ”;

”; a questo punto apparirà “ disoccupazione non agricola ”;

”; cliccare su “prestazione” per i dettagli.

In alternativa è possibile consultare la sezione “notifiche” con gli avvisi dell’Inps che riportano la data di accredito.