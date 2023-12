Cosa si festeggia l’8 dicembre, il significato dell’Immacolata

Cosa si festeggia l’8 dicembre 2023? Sappiamo che è un giorno di festa, dove da tradizione si allestiscono le case con gli addobbi natalizi, tuttavia ci sono persone che non ne conoscono il significato.

In realtà negli ultimi anni si è un po’ persa l’abitudine di aspettare l’8 dicembre per le decorazioni natalizie in casa. Infatti, sono sempre di più le persone che si anticipano iniziando ad addobbare casa fin da metà novembre.

Da tradizione è il giorno che dà inizio alle feste natalizie (in attesa del 24 e 25 dicembre), ma l’origine è da attribuire alla tradizione cristiana, secondo cui ricorre l’Immacolata concezione della beatissima Vergine Maria.

Si tratta comunque di un giorno festivo a tutti gli effetti essendo segnato rosso sul calendario. Nel 2023 ricade di venerdì una giornata, sancendo per molti l’inizio di un lungo ponte che si protrarrà fino a domenica.

Per questo in tanti hanno deciso di festeggiare organizzando dei fine settimana fuori città, magari sulla neve. Si stima che saranno circa 12 milioni gli italiani in viaggio per il ponte dell’Immacolata 2023, e molti saranno gli stranieri che animeranno il centro storico di molti comuni arricchito dai mercatini natalizi.

leggi anche Bonus 8 dicembre in busta paga, cosa spetta e quanto guadagna chi lavora

Cosa si festeggia l’8 dicembre

L’8 dicembre si celebra la giornata dell’Immacolata concezione, una festività che trae le sue origini nella tradizione cristiana.

Durante questo giorno di festa i cattolici sono chiamati a celebrare quello che viene definito un dogma religioso, ossia un principio fondamentale e indiscutibile, secondo il quale viene stabilito che la madre di Gesù venne concepita senza il peccato originale e che dunque fosse pura, diversamente da tutti gli altri uomini.

La Chiesa cattolica infatti stabilisce che ogni uomo, al momento della nascita, sia macchiato dal peccato originale.

Questa credenza è dovuta ad Adamo ed Eva, che secondo quanto riportato dalle Sacre Scritture disubbidirono a Dio mangiando la mela, e destinando tutti i loro discendenti a nascere con questa colpa. Solamente con il sacramento del battesimo si torna ad essere puri e privi di peccato secondo i precetti della Chiesa cattolica.

L’Immacolata Concezione di Maria venne ufficializzata formalmente nel 1854 con una bolla papale firmata da Papa Pio IX intitolata Ineffabilis Deus, con la quale venne stabilito che la madre di Gesù nacque pura e venne concepita nel grembo completamente priva di peccato e quindi immacolata. Il documento venne emesso esattamente l’8 dicembre e per questo la festività ricorre in questa giornata.

In quali Paesi si festeggia l’8 dicembre?

La festività dell’Immacolata Concezione non è molto sentita nei Paesi esteri quanto in Italia, proprio per questo motivo non è molto festeggiata in Europa e nel mondo. Questa festa viene celebrata infatti solamente in alcuni Paesi con una storia fortemente legata alla tradizione cattolica, come la Spagna, il Portogallo, Malta, il Principato di Monaco, l’Austria e alcuni cantoni della Svizzera.

In altri Paesi d’Europa invece è molto sentita la festività di San Nicola, o Santa Claus, che viene festeggiata due giorni prima, il 6 dicembre, giorno in cui ricade appunto San Nicola.

Come si festeggia l’8 dicembre: usanze e tradizioni

L’8 dicembre è una festa religiosa che viene riconosciuta anche dallo Stato Italiano. In questo giorno, uffici, aziende e scuole sono chiusi. Ci sono molte tradizioni che si celebrano in tutta Italia, ma la più diffusa è quella di addobbare l’albero di Natale e il presepe.

Di solito a partire da questo giorno si entra ufficialmente nel periodo natalizio e nel vivo dei festeggiamenti. Proprio per questo motivo si addobba anche l’albero di Natale e il presepe.

Durante questa giornata si inaugurano anche i mercatini di Natale in giro in tutta Italia. A dire il vero negli ultimi anni questi vengono allestiti anche prima dell’8 dicembre. In giro per il paese ce ne sono di tantissimi e bellissimi. I mercatini si trovano sia nelle grandi città italiane ma anche nei piccoli borghi viene portata avanti la tradizione.

L’8 dicembre significa anche tradizioni culinarie. Sono tantissime le pietanze che per tradizione vengono preparate questo giorno. In Puglia ad esempio si friggono le “pettole” o “pittule”, delle frittelle di pasta di pane ben lievitata farcite con ricotta, tonno, capperi e pomodori. Accanto a ciò sempre in Puglia questo giorno si accende il Falò dell’Immacolata, una delle tradizioni più antiche della Puglia.

In diverse città italiane poi in questa giornata di solito si accende il famoso albero di Natale. A Roma avverrà a Piazza Venezia. Un evento molto atteso dai romani e dai turisti che si trovano in città durante questa giornata.