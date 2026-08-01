Paga il 5% fisso per 5 anni il callable bond in dollari australiani di Goldman Sachs

Investire sul medio termine con un buon coupon nominale annuo e un prezzo di ingresso a sconto sul mercato non capita tutti i giorni. È come comprare il biglietto di un gioco sapendo di avere già un guadagno immediato e un altro all’estrazione finale, al termine della competizione. Nel nostro caso, uno da interessi e l’altro da capital gain a cui se ne potrebbe aggiungere un terzo o no a seconda dei casi, il cambio a scadenza.

Fin qui si direbbe tutto bello o quasi, se non fosse per i potenziali fattori di rischio sottesi allo strumento che adesso presenteremo. Anticipiamo solo che paga il 5% fisso e 5,55% di yield sul callable bond a 5 anni di Goldman Sachs in dollari australiani.

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La macro struttura dell’obbligazione in AUD di Goldman Sachs

Giusto un mesetto fa la nota banca d’affari di stanza negli States, Goldman Sachs (GS), lanciò a mercato una tripla emissione in valuta estera. Stesse macro strutture di fondo ma divergenze di coupon e di monete di denominazione. Quelli denominati in NZD e GBP li abbiamo già presentati, per cui soffermiamoci sul bond espresso in dollari australiani (AUD o A$ secondo le nomenclature ufficiali).

Ha codice ISIN XS3384598820, data emissione 26/06/’26 e scadenza massima tra 5 anni (nel 2031) considerato che è un prodotto callable. Ad ogni data di stacco cedola, già a partire dall’anno prossimo, il 26/06/’27 fino al 2030 (cioè dal 1° al 4° anno), GS potrebbe optare per il rimborso anticipato. In tal caso rimborserebbe il 100% del nominale sottoscritto insieme al netto dell’ultima cedola nel frattempo maturata.

Trattandosi di un bond altamente speculativo non è facile dire a priori se la callability sia un pro o un contro. L’unica certezza è che si configura come un investimento di medio termine al massimo, il che è un pro di questi tempi di alta incertezza. Il rating emittente attuale spazia tra l’A di Fitch, l’A2 di Moody’s e il livello BBB+ di S&P.

È quotato e negoziato sul MOT di Borsa Italiana, segmento EuroMOT, ma soffre di scarsissimi volumi. Negli ultimi 30 giorni i contratti e i controvalori giornalieri sono stati tra 1 e 8 i primi, e al massimo 137mila A$ i secondi. Il flottante è modestissimo, ed espresso in una “rara” (cioè poco diffusa) moneta estera che rende il bond un prodotto per investitori ‘specialisti’.

Tassi nominali annui e rendimento effettivo a scadenza

Il taglio minimo è di 100 AUD, che al cambio attuale EUR/AUD a 1,6413 fanno 60,93 € a singolo titolo più lo 0,473% di rateo lordo nel frattempo già maturato. La cedola è fissa, con periodicità annua, pari al 5% lordo (3,70% netto) del valore del debito nominale posseduto e pagato in AUD, ovviamente.

A rafforzare l’appeal sul titolo ci pensa l’attuale prezzo di riferimento a 98 A$, prezzo minimo annuo almeno ad oggi (max annuo: 100). Non è affatto escluso che il titolo formi nuovi minimi, il che rende l’individuazione del punto di ingresso una sfida e una minaccia. Nessuno vorrebbe pagare un prezzo più alto e ritrovarsi “incastrato” nel bond nel caso di necessità o volontà di liquidarlo in anticipo. Tuttavia, la media durata massima, la callability e la duration modificata a 4,22 farebbero escludere crolli verticali delle quotazioni.

Ai corsi attuali l’investimento renderebbe il 5,55% effettivo annuo, il 4,23% netto (dati: Borsa Italiana), decisamente di più di un pari durata sovrano sul 3,35%. Laddove GS lo dovesse richiamare in anticipo lo yield aumenterebbe ancora. Avvenisse, per esempio, al 26/06/’27, cioè tra 11 mesi, l’effettivo a scadenza netta si attesterebbe al 5,42%.

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L’incognita cambio sul rendimento dell’obbligazione

Accanto a queste due certezze, il coupon e l’attuale prezzo a sconto, poi c’è l’incognita cambio a scadenza e/o data call e/o rivendita autonoma. Da solo potrebbe fare la fortuna dell’investimento o affossare i guadagni certi ad oggi acquisiti. È una variabile decisamente incerta sul timeframe quinquennale.

Vediamo al riguardo le stime dell’Agenzia di Previsioni Economiche sul cross EUR/AUD alle 4 future date di stacco cedola. Purtroppo le proiezioni arrivano al solo mese di agosto 2030, per cui oltre non ci spingiamo neanche noi. Fermo restando, ed è importante sottolinearlo, che in tutti i casi si tratta di stime, valutazioni, no di certezze assolute. Detto ciò, abbiamo:

giugno 2027 : valori min-max a 1,484–1,530 , con uno stimato calo dell’euro a quella data dell’8,7% rispetto ai corsi attuali;

: valori min-max a , con uno stimato calo dell’euro a quella data dell’8,7% rispetto ai corsi attuali; giugno 2028 : valori min-max mensili stimati nel range 1,615–1,665 ;

: valori min-max mensili stimati nel range ; giugno 2029 : valori del cross stimati a quella data tra 1,580 e 1,632 ;

: valori del cross stimati a quella data tra ; giugno 2030: valori min-max stimati tra 1,750 e 1,830, cioè in netto recupero per l’euro sul dollaro australiano.

Per il titolare del GS Fin Corp Fx 5% Jun31 Call AUD la terza componente di guadagno è direttamente collegata al futuro trend dell’A$. Più questo si apprezzerà sulla moneta unica, maggiori saranno i potenziali guadagni da cambio e viceversa.

5% fisso e 5,55% di yield sul callable bond a 5 anni di Goldman Sachs in dollari australiani

In definitiva, l’obbligazione presenta un insieme di rischi ed opportunità che è bene ponderare prima per evitare di doversi pentire poi. Al ricco coupon e il prezzo attuale a sconto, la grande incognita è il cambio alla data del disinvestimento. Senza dimenticare il rischio di mercato e/o di tassi di interesse che incidono sulle dinamiche delle quotazioni sul MOT.

In tutti i casi si configura come un prodotto per investitori esperti, propensi al rischio, navigati e preparati sul come gestire prodotti “sofisticati”. Sotto certi aspetti, una sorta di esposizione al cross tra le due monete con “l’airbag” dello yield a scadenza e/o della cedola in caso di rivendita anticipata.