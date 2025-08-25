I Paesi più inquinati al mondo nel 2025. Dov’è l’Italia?

Negli ultimi anni, il riscaldamento climatico ha finalmente conquistato il centro del dibattito pubblico, guadagnando l’attenzione e l’urgenza che merita. Ma accanto a questa sfida ben nota esistono altre emergenze ancora troppo trascurate e che sono, per taluni aspetti, correlate al riscaldamento: tra queste c’è sicuramente l’inquinamento atmosferico, una questione aperta in tantissime zone del mondo, non esclusa l’Italia, sia nelle città che nelle grandi metropoli globali.

Ogni anno si susseguono report allarmanti, come quello puntuale di IQAir, realtà svizzera specializzata in analisi dei valori di PM2.5 e altri contaminanti molto pericolosi per la salute umana.

Proprio nel rapporto World Air Quality 2024 di IQAir emerge un dato agghiacciante: solo il 17 % delle città globali riesce a rispettare le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in materia di qualità dell’aria.

Nella classifica dei Paesi “virtuosi”, appena sette — tra cui Australia, Estonia e Nuova Zelanda - rispettano i livelli raccomandati per il particolato fine.

E poi c’è l’altra faccia della medaglia: Paesi come Ciad, Bangladesh, Pakistan, Repubblica Democratica del Congo e India registrano concentrazioni fino a 18 volte superiori agli standard OMS, con effetti devastanti sulla salute pubblica. E la particolarità geografica e sociale di queste nazioni non è casuale, ovviamente.

Analizzando i dati di IQAir, confrontandoli con gli standard dell’OMS, ecco la classifica dei Paesi più inquinati al mondo.

L’analisi del particolato: rischi per la salute Nel suo report annuale più recente, IQAir ci restituisce un quadro allarmante: 91,3% dei Paesi superano le soglie consigliate dall’OMS per il particolato fine PM2.5. I dati, aggiornati al 2024, provengono da oltre 40.000 stazioni di monitoraggio distribuite in 8.954 località di 138 Paesi e territori. Per quanto queste cifre possano sembrare puramente statistiche, ci consegnano una realtà concreta: per particolato PM2.5, come riportato anche sul portale del Ministero della Salute italiano, si intende “l’insieme delle particelle atmosferiche solide e liquide sospese in aria ambiente”. Deriva essenzialmente da emissioni urbane e industriali, traffico, combustioni domestiche e incendi boschivi, ed è così minuto da poter penetrare fino nei polmoni, nel flusso sanguigno e danneggiare organi vitali come il cuore. Gli effetti sulla salute, quindi, alla lunga sono devastanti: l’esposizione cronica a PM2.5 è associata a patologie respiratorie, cardiovascolari, cancro, effetti neurologici e morti premature, con un bilancio stimato in circa sette milioni di vittime premature ogni anno. Come accennato, tra i dati di un’analisi scioccante, solo 7 Paesi nel mondo rispettano il valore limite dell’OMS di 5 µg/m³ per il PM2.5, e sono: Australia, Bahamas, Barbados, Estonia, Grenada, Islanda e Nuova Zelanda. leggi anche Le città più inquinate del mondo, la classifica 2025

I Paesi con il peggior inquinamento atmosferico: la classifica 2025 Stando al report IQAir, la regione dell’Asia centro-meridionale sarebbe quella maggiormente a rischio. Nella tabella con i 31 Paesi più inquinati al mondo di seguito riportata, sono citati solo i Paesi che fanno registrare una concentrazione di particolato PM2.5 superiore a 25. Vale a dire ben 5 volte il limite previsto dalle linee guida OMS. Nei casi più estremi, come il Ciad, si parla di ben 18 volte la soglia raccomandata. Un’enormità! Ranking Paese PM2,5 in µg/m (anno 2024) Popolazione 1 Ciad 91,8 17.179.740 2 Bangladesh 78,0 169.356.251 3 Pakistan 73,7 231.402.117 4 Repubblica Democratica del Congo 58,2 95.894.118 5 India 50,6 1.407.563.842 6 Tagikistan 46,3 9.750.064 7 Nepal 42,8 30.034.989 8 Uganda 41,0 45.853.778 9 Rwanda 40,8 13.461.888 10 Burundi 40,3 14.047.800 11 Nigeria 40,1 213.401.323 12 Egitto 39,8 109.262.178 13 Iraq 38,4 43.533.592 14 Ghana 35,8 32.833.031 15 Indonesia 35,5 273.753.191 16 Gambia 35,2 2.639.916 17 Emirati Arabi Uniti 33,7 9.365.145 18 Bahrain 31,8 1.463.265 19 Uzbekistan 31,4 34.915.100 20 Qatar 31,3 2.688.235 21 Cina 31,0 1.412.360.000 22 Kuwait 30,2 4.250.114 23 Vietnam 28,7 97.468.029 24 Camerun 27,6 27.198.628 25 Laos 27,5 7.275.556 26 Turkmenistan 26,5 6.341.855 27 Togo 26,0 8.644.829 28 Mongolia 25,6 3.347.782 29 Bosnia ed Erzegovina 25,3 3.270.943 30 Myanmar 25,2 53.798.084 31 Arabia Saudita 25,1 35.950.396 Anche i dati relativi alla popolazione sono emblematici. Non si parla di milioni di persone ma di miliardi, con una quota che interessa più della metà degli abitanti del nostro pianeta. E la lista delle nazioni è ancora lunga.