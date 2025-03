Città più inquinate d’Italia nel 2025: la classifica

Poco green e ancora troppo smog per l’Italia. Il nuovo report “Mal’Aria di città 2025” di Legambiente ha portato alla luce dati allarmanti sull’inquinamento atmosferico nelle città italiane.

Nonostante i progressi tecnologici e le politiche ambientali adottate negli ultimi anni, la situazione in molte città resta critica, con livelli di particolato fine (PM10) e biossido di azoto (NO2) che superano i limiti di sicurezza stabiliti dalla normativa europea.

Le principali cause dell’inquinamento urbano sono il traffico, il riscaldamento domestico e le attività industriali. Questo fenomeno non solo minaccia l’ambiente, ma incide gravemente sulla salute pubblica, contribuendo a malattie respiratorie e cardiovascolari.

Il rapporto di Legambiente ha evidenziato come molte città italiane abbiano registrato numerosi giorni di sforamento dei limiti consentiti, con alcune aree particolarmente colpite. Ma quali sono le città più inquinate? Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Città più inquinate: l’Italia a confronto con il resto d’Europa

Il problema dell’inquinamento non riguarda solo l’Italia, ma l’intera Europa. Tuttavia, il nostro Paese si trova in una posizione particolarmente critica rispetto agli standard imposti dalla normativa europea sulla qualità dell’aria.

Nel 2030 entreranno in vigore nuovi limiti per il PM10 e l’NO2, ancora più restrittivi. Secondo Legambiente, se le attuali concentrazioni di inquinanti restassero invariate, il 71% delle città italiane supererebbe i nuovi limiti per il PM10 e il 45% per l’NO2. Le città più a rischio includono:

per il PM10 : Verona, Cremona, Padova, Catania, Milano, Vicenza, Rovigo e Palermo, che dovrebbero ridurre le emissioni tra il 28% e il 39%;

: Verona, Cremona, Padova, Catania, Milano, Vicenza, Rovigo e Palermo, che dovrebbero ridurre le emissioni tra il 28% e il 39%; per l’NO2: Napoli, Palermo, Milano e Como, che necessitano di una riduzione tra il 40% e il 50%;

Rispetto ad altre nazioni europee, l’Italia registra tassi di inquinamento più elevati a causa della combinazione di traffico intenso, uso massiccio di combustibili fossili per il riscaldamento e la presenza di industrie in prossimità delle aree urbane. In paesi come la Germania e la Francia, invece, politiche più rigorose sulla mobilità sostenibile e il ricorso alle energie rinnovabili hanno contribuito a ridurre le emissioni inquinanti. L’Italia, quindi, deve accelerare l’attuazione di misure efficaci per rispettare i nuovi standard e proteggere la salute pubblica.