One Piece sfida Pokémon, alcune carte valgono oltre 100.000 dollari

Quando si pensa al mercato delle carte collezionabili il pensiero va immediatamente alle carte Pokémon, divenute negli anni dei veri e propri beni da collezione dal valore milionario. Negli ultimi anni, tuttavia, appassionati e investitori stanno tenendo d’occhio il mondo di One Piece.

La celebre opera di Eiichiro Oda dal 2 dicembre 2022 vede allargarsi la propria collezione con le One Piece Card Game, prodotte da Bandai e divenute in poco tempo un vero e proprio fenomeno mondiale. Basti pensare che alcune carte rare hanno iniziato a raggiungere valutazioni impensabili per un prodotto così recente, con esemplari venduti per decine di migliaia di dollari e, nei casi più rari, oltre la soglia dei 100.000 dollari.

Il boom delle carte One Piece segue la scia di Pokémon

Il settore delle carte collezionabili ha vissuto negli ultimi anni una crescita significativa, attirando l’attenzione non solo dei giocatori ma anche dei collezionisti interessati a una nuova opportunità di investimento. Secondo gli esperti del settore della certificazione delle carte, tra cui gli analisti di PSA (Professional Sports Authenticator), il numero di carte One Piece sottoposte a valutazione è aumentato rapidamente , tanto da eguagliare il successo delle carte Pokémon.

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Proprio la certificazione professionale è diventata un elemento centrale nel mercato del collezionismo, una carta conservata in condizioni perfette e valutata ai massimi livelli può infatti raggiungere prezzi molto superiori rispetto a un esemplare non certificato, soprattutto quando si tratta di pezzi estremamente rari. Molte delle carte più costose di One Piece arrivano da tornei, campionati o da campagne promozionali limitate, tutte situazioni in cui il numero delle copie distribuite è spesso molto basso.

La carta di One Piece più costosa ha superato i 100.000 dollari

Tra le carte più rare e costose al mondo troviamo la Kaido ST04-003 Textured, una carta premio assegnata al secondo classificato del Campionato 2023. Il suo valore è legato proprio a questo dettaglio, esistono infatti solo quattro copie al mondo di questa carta e tutte sono state distribuite durante competizioni regionali in diverse aree geografiche.

L’esemplare ha raggiunto una vendita record di 111.020 dollari, diventando la carta di One Piece più costosa mai scambiata sul mercato. Un risultato straordinario che evidenzia come il settore abbia già sviluppato una fascia di collezionismo di lusso, interessando non solo gli appassionati dell’opera di Eiichiro Oda ma anche chi è alla ricerca di una nuova fonte di investimento.

Perché alcune carte One Piece raggiungono cifre così elevate?

Come avviene per la maggior parte delle carte collezionabili, anche per gli esemplari di One Piece, il prezzo viene determinato da una serie di fattori:

-* Rarità;

Condizioni della carta;

Importanza storica;

Domanda dei collezionisti.

A interessare particolarmente i collezionisti sono le carte premio dei tornei, ambite perché non possono essere acquistate normalmente nei negozi ma legate a risultati competitivi. È il caso della Monkey D. Luffy P-001, carta del campionato giapponese con numerazione seriale di cui esistono 700 copie in tutto il mondo. Alcuni di questi esemplari sono certificati ai massimi livelli e hanno superato i 45.000 dollari nelle vendite del 2026.

Anche le carte con illustrazione alternativa manga hanno conquistato il mercato. Queste versioni riproducono immagini tratte direttamente dal manga originale di Eiichiro Oda e sono particolarmente apprezzate perché creano un collegamento diretto con l’opera da cui nasce il gioco.

Quali sono le carte manga e i personaggi più ricercati dai collezionisti?

Tra le carte più richieste dai collezionisti troviamo quelle che ritraggono i protagonisti principali della serie, come Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro e Gol D. Roger. La versione manga alternativa di Luffy OP05-119, ad esempio, è arrivata a valutazioni intorno ai 19.000 dollari per gli esemplari PSA 10. Questa carta in particolare unisce un personaggio centrale della saga a un’illustrazione ricercata e a un utilizzo competitivo nel gioco.

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Tra le carte legate ai tornei spicca invece la Roronoa Zoro OP01-025 Treasure Cup, distribuita in appena 256 copie complessive. Gli esemplari con certificazioni elevate hanno raggiunto valori superiori ai 10.000 dollari.