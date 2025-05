Olena Zelenska, chi è la first lady Ucraina e cosa fa la moglie di Zelensky

Negli ultimi giorni è tornata al centro dell’attenzione mediatica Olena Zelenska, la first lady ucraina, ma non per ragioni legate al suo impegno umanitario o al ruolo diplomatico che sta ricoprendo nella guerra in Ucraina.

A far parlare di lei è stata una clamorosa fake news diffusa sui social e attribuita falsamente al quotidiano britannico The Sun. Secondo la bufala, Zelenska avrebbe acquistato da Meghan Markle il celebre “revenge dress” di Lady Diana per la cifra di 2,9 milioni di dollari, durante una presunta visita del principe Harry a Leopoli.

A dare credibilità alla vicenda, un finto servizio video in cui compare il commentatore britannico Richard Fitzwilliams, il quale non ha però mai rilasciato dichiarazioni in merito. L’abito in questione, in realtà, si trova conservato in un museo irlandese, mentre né The Sun né Fitzwilliams sono coinvolti nella notizia.

Si tratta dell’ennesimo contenuto manipolato, parte della strategia di propaganda russa volta a screditare figure pubbliche ucraine e occidentali. Una disinformazione che colpisce non solo Olena Zelenska, ma anche Meghan Markle, sfruttando volti noti per creare confusione e alimentare sfiducia.

Ma chi è davvero Olena Zelenska, al di là delle menzogne diffuse online? Scopriamolo insieme: di seguito tutto quello che serve sapere a riguardo.

Chi è Olena Zelenska: la first lady dell'Ucraina Olena Zelenska, nata nel 1978 a Kryvyi Rih, la stessa città d'origine del presidente Volodymyr Zelensky, è una sceneggiatrice di successo e la first lady dell'Ucraina. I due si sono conosciuti durante gli anni universitari: lei studiava architettura, lui legge. Dopo otto anni di relazione, si sono sposati nel 2003 e hanno avuto due figli. Nonostante la formazione tecnica, Zelenska ha scelto di seguire la sua vocazione artistica, lavorando come autrice e sceneggiatrice, attività che ha proseguito anche dopo l'ascesa politica del marito. "Lo status di first lady è puramente rappresentativo, non si viene pagati, quindi si possono combinare due lavori", aveva dichiarato in un'intervista. Riserbata e poco incline alla ribalta, Olena Zelenska ha saputo però utilizzare la sua visibilità per promuovere cause sociali rilevanti, come la nutrizione nelle scuole e la parità di genere. È stata promotrice della rimozione delle barriere architettoniche e ha rappresentato l'Ucraina all'interno della Biarritz Partnership for Gender Equality. Con l'inizio della guerra, avrebbe potuto lasciare il Paese con i figli, ma ha scelto di restare. Attualmente vive in una località segreta, dove continua a operare tramite la sua fondazione per organizzare i "convoy for life", missioni umanitarie per bambini e civili in difficoltà.