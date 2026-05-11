La Cina torna al centro delle strategie di internazionalizzazione delle imprese italiane. Con questo obiettivo nasce la Missione Business Italia-Cina 2026, un’iniziativa pensata per accompagnare le aziende del nostro Paese nell’ingresso o nel consolidamento della propria presenza sul mercato asiatico attraverso incontri istituzionali, networking e strumenti operativi dedicati.

La missione si svolgerà dal 21 giugno al 3 luglio 2026 e toccherà tre aree chiave dell’economia cinese: Nanchino, Shanghai e Zhejiang. Il progetto si rivolge alle imprese interessate a sviluppare relazioni commerciali dirette con interlocutori locali, approfondire le dinamiche del mercato cinese e valutare nuove occasioni di business in uno degli scenari economici più rilevanti a livello globale.

Al centro dell’iniziativa c’è il “Giardino di Eccellenze Italiane”, una piattaforma ideata per sostenere la promozione stabile del Made in Italy in Cina e creare un punto di riferimento permanente per le aziende italiane interessate all’Asia.

Come funziona Missione Business Italia-Cina 2026?

La Missione Business Italia-Cina 2026 non si limita a una semplice attività di rappresentanza commerciale, ma punta a costruire un ecosistema di supporto continuativo alle imprese. Il programma prevede infatti una serie di strumenti concreti per facilitare l’accesso al mercato cinese.

Tra questi spicca l’apertura, prevista già da marzo 2026 a Shanghai, di uno spazio di coworking con incubatore attrezzato dedicato alle aziende italiane. Una struttura pensata per offrire supporto logistico e operativo alle imprese che vogliono avviare o sviluppare attività commerciali nel Paese.

A rafforzare il progetto contribuirà anche uno showroom permanente a Wuhan, con una superficie espositiva di circa 23 mila metri quadrati destinata alla valorizzazione dei prodotti italiani. Parallelamente sarà attiva, da luglio 2026, una piattaforma digitale per la promozione e la vendita online del Made in Italy direttamente sul mercato cinese.

L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è trasformare la partecipazione alla missione in una presenza stabile delle imprese italiane nel mercato asiatico, considerato sempre più strategico per la crescita internazionale delle aziende.

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Le tappe della Missione Business Italia-Cina 2026

Il percorso partirà da Nanchino, dove dal 21 al 27 giugno sono previsti incontri con enti locali, sessioni B2B con importatori e distributori cinesi, oltre a momenti di networking e approfondimento dedicati alle opportunità commerciali per le imprese italiane.

La seconda fase si svolgerà a Shanghai dal 27 al 30 giugno, città che rappresenta uno dei principali hub economici e finanziari della Cina. Qui le aziende partecipanti potranno approfondire le attività collegate al “Giardino di Eccellenze Italiane” e confrontarsi con partner commerciali e industriali sulle prospettive di sviluppo nel mercato cinese.

Ultima tappa nello Zhejiang, dall’1 al 2 luglio, con visite operative presso realtà aziendali locali, incontri dedicati a possibili partnership progettuali e focus sulle strategie industriali e commerciali. Il rientro in Italia è previsto il 3 luglio con partenza da Shanghai.

Come partecipare all’iniziativa?

Uno degli aspetti più interessanti dell’iniziativa riguarda le modalità di partecipazione. L’adesione alla missione è infatti gratuita: le aziende dovranno sostenere però le spese legate a viaggio, vitto e alloggio.

A supportare il progetto sarà EPROGECT, società incaricata della gestione delle iscrizioni e delle relazioni tra il sistema imprenditoriale italiano e quello cinese. Il compito dell’organizzazione sarà anche quello di favorire connessioni operative tra imprese, istituzioni e operatori economici locali.

Per le aziende italiane si tratta di un’opportunità concreta per comprendere da vicino le dinamiche del mercato cinese, avviare nuove relazioni commerciali e valutare strategie di espansione internazionale in un contesto economico sempre più competitivo e globale.