La nuova profezia di Bill Gates sul futuro dell’intelligenza artificiale spaventa tutti

La nuova profezia di Bill Gates spaventa tutti, pur essendo al contempo una delle più rosee dell’ultimo periodo. Secondo il fondatore di Microsoft il futuro dell’intelligenza artificiale vedrà la sostituzione di un’ampia fetta di lavoratori, il che non sarebbe una novità se non si trattasse di professionisti finora ritenuti al riparo. C’è un aspetto positivo in questo, considerando che si tratta di settori con forti carenze di organico, ma ovviamente le ripercussioni non sono da poco.

Di fatto, la riflessione di Gates ha fatto emergere una paura sinora rimasta sotto la superficie, non davvero sopita ma ben taciuta. L’evoluzione dell’intelligenza artificiale cambierà radicalmente il mondo del lavoro, nulla escluso. Un sacrificio che sembra inesorabile, ma di cui bisogna evidenziare anche gli aspetti positivi. L’analisi di Gates, condivisa con il professor Sanders Theatre di Harvard, bilancia attentamente pro e contro dell’ascesa dell’IA, sottolineando anche l’importanza della corretta gestione della stessa.

La profezia di Bill Gates sul futuro dell’intelligenza artificiale

Nessuno è stato così ingenuo da ignorare i risvolti dell’IA per i lavoratori, anche perché la storia offre insegnamenti memorabili. D’altra parte, spirito analitico e un pizzico di ottimismo hanno finora offerto un certo scudo di protezione ad alcuni lavoratori, che invece Gates vede sostituibili prima del previsto. Si tratta dei settori della medicina e dell’istruzione, dove l’intelligenza artificiale può non solo offrire strumenti all’avanguardia - come già si prospettava - ma sostituire interamente i professionisti umani. Insegnanti e medici rimpiazzati dall’IA, volendo sintetizzare al massimo il pronostico di Bill Gates, anche se ovviamente la situazione è ben più complessa di così.

Le macchine, grazie allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, arriveranno gradualmente a svolgere i compiti ora affidati in via esclusiva a medici e insegnanti umani. Per esempio, Gates ritiene che presto le macchine intelligenti saranno autonome nella diagnostica e nell’erogazione di cure primarie. Così, grazie a un’ampiezza di conoscenze potenzialmente infinita e a una capacità di analisi rapida e avanzata, per certi compiti clinici le macchine potranno garantire performance superiori agli umani, secondo Gates. Il fondatore di Microsoft ha parlato addirittura di diagnosi più accurate, eseguibili con maggiore costanza e più economicamente rispetto ai medici. Così, si riuscirebbe a portare strumenti diagnostici in ogni parte del mondo e ridurre la pressione sul personale. In questo senso, da aiutanti passeranno a efficienti sostituti, senza tuttavia sancire la scomparsa dei professionisti.

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In particolare Gates ha suggerito, idealisticamente dobbiamo aggiungere, che questo genere di macchinari potrebbe essere impiegato in contesti difficili e ad alto rischio, garantendo a tutti l’accesso alle cure fondamentali. Lo stesso si potrebbe dire per l’istruzione, dove l’IA potrebbe - sempre secondo le riflessioni dell’imprenditore - adattarsi a capacità ed esigenze di ogni studente, riuscendo perfino a mantenerli motivati con maggiore efficacia.

Anche in questo caso, infatti, è facile vedere in macchine di questo tipo sostituti degli umani per garantire l’insegnamento dove altrimenti non sarebbe possibile, colmando delle carenze più che generarle. Allo stesso tempo, è inevitabile che un processo di questo genere richiederà contestualmente l’adattamento da parte dei lavoratori, che dovranno abbracciare il cambiamento per non restare tagliati fuori. Pian piano molti lavoratori non saranno più necessari, in un’evoluzione lenta ma inarrestabile.

Arrivare all’“intelligenza libera”

A favorire questo meccanismo sarà la facilità di accesso all’IA, che Gates vede sempre più sdoganata e raggiungibile da chiunque, sebbene in un modo che non garantisce sempre il progresso. Ecco perché l’imprenditore, parlando di un obiettivo che definisce “intelligenza libera”, sottolinea che tutto dipende dai pochi potenti che oggi detengono le chiavi dell’IA. “Quando dai potere agli esseri umani non sempre viene spinto nella direzione giusta” ha sottolineato Gates, riconoscendo la problematicità del potere legato strettamente allo sviluppo dell’IA e invitando a un’attenzione più ampia e condivisa.