Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Novità per le imprese, nuovo al via le domande per contributi a fondo perduto

Nadia Pascale

18 Settembre 2025 - 14:01

É attiva la piattaforma per accedere ai contributi a fondo perduto per la Transizione industriale. Importante novità per le imprese, ecco i lavori agevolabili e come presentare istanza.

Novità per le imprese, nuovo al via le domande per contributi a fondo perduto

Seguici su

Dal 17 settembre 2025 è attivo lo sportello per accedere al Fondo Transizione industriale, le imprese possono presentare istanza e ottenere contributi a fondo perduto per le spese volte all’efficientamento energetico.

La parola d’ordine è ridurre le emissioni inquinanti e ridurre il ricorso a energia da fonti fossili. Il Fondo di transizione industriale energetica mira a raggiungere tale risultato e premia con un contributo a fondo perduto le imprese che fanno investimenti.

Ecco chi può accedere al Fondo per la transizione ecologica, quando presentare domanda e come accedere.

Novità per le imprese: contributi a fondo perduto per questi investimenti

Il Fondo destinato alle imprese conta oltre 134 milioni di euro, le risorse sono così suddivise:

  • il 40% delle risorse è riservato a progetti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
  • il 50% è destinato alle imprese energivore iscritte all’elenco della CSEA.

Possono essere finanziati gli interventi volti alla riduzione dei consumi energetici e miglioramento dell’efficienza, diminuzione dei consumi, riciclo, riuso o recupero di materiali, anche mediante l’impiego di materie prime riciclate.

I costi ammissibili variano da 3 milioni di euro a 20 milioni di euro, tra i costi ammissibili vi sono:
acquisto e sistemazione dei terreni aziendali (entro il 10% dell’investimento ammissibile);

  • opere edilizie e assimilabili (fino al 40% dell’investimento ammissibile, se collegate agli obiettivi ambientali);
  • impianti e attrezzature nuove;
  • software, licenze, brevetti e know-how;
  • spese per la formazione del personale.
    Le risorse sono erogate sotto forma di contributi a fondo perduto.

leggi anche

Contributi a fondo perduto per le imprese, fino a 10.000 euro per fiere
Contributi a fondo perduto per le imprese, fino a 10.000 euro per fiere

Come presentare domanda per accedere ai contributi a fondo perduto

Le domande devono essere presentate telematicamente attraverso la piattaforma Invitalia. Le procedure sono aperte dal 17 settembre 2025 al 10 dicembre. L’assegnazione delle risorse avviene tramite graduatoria e sul sito Invitalia è possibile trovare tutta la documentazione necessaria.

Per poter accedere al beneficio è necessario presentare una relazione tecnica in forma di perizia asseverata. La perizia asseverata può essere redatta da geologi, esperti in gestione dell’energia, società di servizi energetici, rappresentanti legali.

leggi anche

Bonus agricoltura 2025 per macchinari e attrezzature, disponibili 150.000 euro
Bonus agricoltura 2025 per macchinari e attrezzature, disponibili 150.000 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# INVITALIA
# Finanziamenti a fondo perduto

Iscriviti a Money.it

FT logo

Il ritorno dei pulsanti sulle auto: quando l’innovazione fa marcia indietro

Mentre le auto diventano sempre più digitali, i costruttori tornano ai (…)

16 settembre 2025

L’impennata della disoccupazione tra i laureati: cosa sta succedendo davvero?

La disoccupazione tra i neolaureati cresce, soprattutto tra gli uomini. L’IA (…)

12 settembre 2025

LSEG alla prova del nome: quando l’immagine oscura i numeri della borsa

Mentre la London Stock Exchange arranca in Borsa, ci si interroga sul peso (…)

9 settembre 2025

La generazione tradita: perché i giovani sono sempre più infelici?

Il sogno della casa di proprietà è diventato un miraggio: stress, (…)

5 settembre 2025

Perché ci sentiamo più esposti alla criminalità in un’epoca in cui la violenza sta diminuendo?

I dati raccontano un calo storico dei crimini violenti nel Regno Unito e (…)

2 settembre 2025

Come riaccendere nei bambini la passione per i libri

Tra tecnologia, pressioni sociali e mancanza di modelli, il piacere della (…)

30 agosto 2025

SONDAGGIO
Termina il 19/09/2025 L'IA ruberà il tuo lavoro?
VOTA ORA

Selezionati per te

Bonus agricoltura fino a 150.000 euro, ancora pochi giorni per chiederlo

Bandi e finanziamenti

Bonus agricoltura fino a 150.000 euro, ancora pochi giorni per chiederlo
Bonus agricoltura 2025 per macchinari e attrezzature, disponibili 150.000 euro

Bandi e finanziamenti

Bonus agricoltura 2025 per macchinari e attrezzature, disponibili 150.000 euro

Correlato

Come questa startup di provincia ha raccolto €2,84 milioni a fondo perduto

Mondo Startup

Come questa startup di provincia ha raccolto €2,84 milioni a fondo perduto