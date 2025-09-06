Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Bonus agricoltura fino a 150.000 euro, ancora pochi giorni per chiederlo

Patrizia Del Pidio

6 Settembre 2025 - 09:46

Si può richiedere fino al 9 settembre il bonus agricoltura che arriva fino a 150.000 euro. Vediamo a chi spetta e come si richiede.

Bonus agricoltura fino a 150.000 euro, ancora pochi giorni per chiederlo

Seguici su

Il bonus agricoltura che arriva fino a 150.000 euro è in scadenza. Restano ancora pochi giorni per richiedere il contributo a fondo perduto, con valenza regionale, che consente di ottenere fino al 65% dell’investimento realizzato sull’impresa agricola. Quali sono le spese ammissibili e chi può chiedere il beneficio in scadenza il 9 settembre?

Il bonus riconosce un contributo a fondo perduto che arriva fino al 65% delle spese ammissibili con un importo massimo erogabile di 150.000 euro e una spesa minima sostenuta di 30.000 euro.

Il bonus, che non è riservato solo ed esclusivamente all’agricoltura, è contenuto nel bando “ Aiuti ad Imprese costituite da 0 a 24 mesi” previsto dalla Regione Basilicata ed è rivolto alle micro, piccole e medie imprese costituite da non più di 24 mesi. Il contributo, finanziato dal programma FESR FSE + 2021/2027 ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione e la crescita aziendale copre una vasta gamma di settori che vanno dal turismo al commercio, dall’industria ai servizi e alla cultura.

La domanda di finanziamento può essere presentata entro il 9 settembre 2025 allegando il progetto e proprio per questo chi è interessato deve fare presto.

leggi anche

Bonus agricoltura 2025, contributi a fondo perduto fino all’80% per questi lavori
Bonus agricoltura 2025, contributi a fondo perduto fino all'80% per questi lavori

A chi si rivolge il bonus agricoltura Basilicata?

L’incentivo è finalizzato a sostenere gli investimenti iniziali per promuovere un attività competitiva e innovativa, ma ha lo scopo anche di sostenere l’occupazione e la crescita aziendale nella Regione Basilicata.

Possono accedere alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese costituite e iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, da non più di 24 mesi alla data di inoltro della candidatura telematica, con sede operativa interessata dal programma degli investimenti localizzata nel territorio della regione Basilicata.

I settori ammessi al beneficio sono:

  • industria;
  • agroindustria;
  • servizi;
  • commercio;
  • artigianato;
  • turismo;
  • cultura;
  • intrattenimento;
  • sociale.

leggi anche

Bonus agricoltura, in arrivo 100.000 euro per primo insediamento
Bonus agricoltura, in arrivo 100.000 euro per primo insediamento

Iniziative ammissibili al bonus agricoltura Basilicata

Per poter accedere al contributo, che arriva fino a 150.000 euro, è necessario che il progetto di impresa da realizzare sia promosso nei settori dell’industria, della trasformazione dei prodotti agricoli, dei servizi, del commercio, dell’artigianato, del turismo, della cultura, dell’intrattenimento, del sociale. I costi di investimento ammessi al beneficio sono i seguenti:

  • spese tecniche per la costituzione e la progettazione nel limite massimo del 10% dell’importo totale del programma di investimento ammissibile ad agevolazione
  • spese connesse all’investimento materiale (acquisto suolo, immobile, opere murarie, impianti, macchinari, attrezzature, arredi, strumentazione tecnologica, mezzi mobili). Nei costi operativi rientrano anche l’eventuale affitto di locali, le utenze, il personale e le spese legate alla redazione del progetto;
  • spese connesse all’investimento immateriale. Il bonus copre anche l’acquisto di attrezzature e apparecchi per la digitalizzazione come macchinari, attrazzature, hardware, software, brevetti e licenze;
  • spese connesse all’acquisizione di consulenze, nel limite massimo del 10% dell’importo complessivo delle spese dirette ammesse ad agevolazione e comunque fino ad un contributo massimo di € 10.000,00. In questo ambito rientrano le consulenze specialistiche, la promozione, la comunicazione e le spese di avvio;
  • costi di gestione nel limite massimo del 7% dei costi diretti fino ad un massimo di € 5.000 senza rendicontazione.

Il contributo massimo concesso è pari a 150.000 euro, la spesa minima per essere ammessi al bonus è di 30.000 euro.

leggi anche

Bonus agricoltura, fino a 2.500 euro a ettaro per queste imprese
Bonus agricoltura, fino a 2.500 euro a ettaro per queste imprese

A quanto ammonta il bonus agricoltura?

Il contributo riconosciuto non può superare il 65% dell’investimento sostenuto (per un valore massimo di contributo non superiore a 150.000 euro) per il regime de minimis.

Per il regime di esenzione, invece, l’importo va calcolato sulle seguenti percentuali:

  • 40% per le medie imprese e comunque non superiore a euro 150.000,00 di contributo;
  • 50% per le micro e piccole imprese e comunque non superiore a euro 150.000,00 di contributo.

Il contributo non è automatico ed è necessario presentare una domanda entro il 9 settembre 2025. Successivamente il contributo è erogato sulla base di una graduatoria di merito stilata sui progetti presentati.

La domanda deve essere presentata tramite sportello telematico messo a disposizione dalla Regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Agricoltura
# Finanziamenti a fondo perduto

Iscriviti a Money.it

FT logo

La generazione tradita: perché i giovani sono sempre più infelici?

Il sogno della casa di proprietà è diventato un miraggio: stress, (…)

5 settembre 2025

Perché ci sentiamo più esposti alla criminalità in un’epoca in cui la violenza sta diminuendo?

I dati raccontano un calo storico dei crimini violenti nel Regno Unito e (…)

2 settembre 2025

Come riaccendere nei bambini la passione per i libri

Tra tecnologia, pressioni sociali e mancanza di modelli, il piacere della (…)

30 agosto 2025

Il Regno Unito punta sui dati come nuovo asset strategico

Il governo britannico valuta il potenziale economico dell’enorme patrimonio (…)

26 agosto 2025

Il tuo lavoro sopravviverà all’AI? La vera minaccia non è quella che pensi

L’AI può rendere un lavoro noioso ancora più noioso e uno interessante (…)

23 agosto 2025

BYD abbatte i prezzi e conquista il mondo: inizia la guerra globale delle auto elettriche

Con tagli fino al 30%, BYD impone un nuovo standard di prezzo per le auto (…)

19 agosto 2025

Selezionati per te

Bonus agricoltura fino a 900 euro a ettaro per molte colture. Istruzioni e regolamento

Bandi e finanziamenti

Bonus agricoltura fino a 900 euro a ettaro per molte colture. Istruzioni e regolamento
Bonus agricoltura 2025, fino a 180.000 euro a fondo perduto per chi investe

Bandi e finanziamenti

Bonus agricoltura 2025, fino a 180.000 euro a fondo perduto per chi investe

Correlato

Come questa startup di provincia ha raccolto €2,84 milioni a fondo perduto

Mondo Startup

Come questa startup di provincia ha raccolto €2,84 milioni a fondo perduto