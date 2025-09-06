Bonus agricoltura fino a 150.000 euro, ancora pochi giorni per chiederlo

Il bonus agricoltura che arriva fino a 150.000 euro è in scadenza. Restano ancora pochi giorni per richiedere il contributo a fondo perduto, con valenza regionale, che consente di ottenere fino al 65% dell’investimento realizzato sull’impresa agricola. Quali sono le spese ammissibili e chi può chiedere il beneficio in scadenza il 9 settembre?

Il bonus riconosce un contributo a fondo perduto che arriva fino al 65% delle spese ammissibili con un importo massimo erogabile di 150.000 euro e una spesa minima sostenuta di 30.000 euro.

Il bonus, che non è riservato solo ed esclusivamente all’agricoltura, è contenuto nel bando “ Aiuti ad Imprese costituite da 0 a 24 mesi” previsto dalla Regione Basilicata ed è rivolto alle micro, piccole e medie imprese costituite da non più di 24 mesi. Il contributo, finanziato dal programma FESR FSE + 2021/2027 ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione e la crescita aziendale copre una vasta gamma di settori che vanno dal turismo al commercio, dall’industria ai servizi e alla cultura.

La domanda di finanziamento può essere presentata entro il 9 settembre 2025 allegando il progetto e proprio per questo chi è interessato deve fare presto.

A chi si rivolge il bonus agricoltura Basilicata? L’incentivo è finalizzato a sostenere gli investimenti iniziali per promuovere un attività competitiva e innovativa, ma ha lo scopo anche di sostenere l’occupazione e la crescita aziendale nella Regione Basilicata. Possono accedere alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese costituite e iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, da non più di 24 mesi alla data di inoltro della candidatura telematica, con sede operativa interessata dal programma degli investimenti localizzata nel territorio della regione Basilicata. I settori ammessi al beneficio sono: industria;

agroindustria;

servizi;

commercio;

artigianato;

turismo;

cultura;

intrattenimento;

sociale. leggi anche Bonus agricoltura, in arrivo 100.000 euro per primo insediamento

Iniziative ammissibili al bonus agricoltura Basilicata Per poter accedere al contributo, che arriva fino a 150.000 euro, è necessario che il progetto di impresa da realizzare sia promosso nei settori dell’industria, della trasformazione dei prodotti agricoli, dei servizi, del commercio, dell’artigianato, del turismo, della cultura, dell’intrattenimento, del sociale. I costi di investimento ammessi al beneficio sono i seguenti: spese tecniche per la costituzione e la progettazione nel limite massimo del 10% dell’importo totale del programma di investimento ammissibile ad agevolazione

spese connesse all’investimento materiale (acquisto suolo, immobile, opere murarie, impianti, macchinari, attrezzature, arredi, strumentazione tecnologica, mezzi mobili). Nei costi operativi rientrano anche l’eventuale affitto di locali, le utenze, il personale e le spese legate alla redazione del progetto;

spese connesse all’investimento immateriale. Il bonus copre anche l’acquisto di attrezzature e apparecchi per la digitalizzazione come macchinari, attrazzature, hardware, software, brevetti e licenze;

spese connesse all’acquisizione di consulenze, nel limite massimo del 10% dell’importo complessivo delle spese dirette ammesse ad agevolazione e comunque fino ad un contributo massimo di € 10.000,00. In questo ambito rientrano le consulenze specialistiche, la promozione, la comunicazione e le spese di avvio;

costi di gestione nel limite massimo del 7% dei costi diretti fino ad un massimo di € 5.000 senza rendicontazione. Il contributo massimo concesso è pari a 150.000 euro, la spesa minima per essere ammessi al bonus è di 30.000 euro. leggi anche Bonus agricoltura, fino a 2.500 euro a ettaro per queste imprese