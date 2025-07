Non solo ChatGPT, ecco come usare l’AI di Copilot su WhatsApp

WhatsApp e l’intelligenza artificiale si muovono sempre più di pari passo. Meta lavora da tempo per integrare strumenti di AI all’interno della sua piattaforma di messaggistica, con l’obiettivo di fornire all’utenza finale la possibilità di svolgere qualsiasi operazione con l’aiuto diretto della tecnologia più avanzata.

Ne è un esempio lampante l’introduzione di Meta AI, avvenuta ormai qualche mese fa e che ha reso il bot ufficiale dell’azienda di Zuckerberg parte integrante dell’app. Col passare del tempo, è arrivato il turno di ChatGPT di entrare a far parte della piattaforma più diffusa al mondo, conquistando da subito milioni di consumatori. Per non farsi mancare nulla, in questi giorni anche Copilot di Microsoft è stato reso disponibile: ecco cosa devi fare per attivarlo subito.

Come usare Copilot su WhatsApp Vuoi interagire con l’intelligenza artificiale di Microsoft direttamente all’interno di WhatsApp? Da oggi è possibile. Tutto quello che devi fare è visitare il portale ufficiale di Copilot è attendere che compaia un codice QR. Inquadrandolo col tuo telefono, verrai subito reindirizzato a una chat dove potrai comunicare con l’AI e svolgere diverse attività gratis. Tra le altre cose, il bot dà modo di ottenere risposte alle domande, di approfondire determinati argomenti, di generare immagini e molto altro. Basta inserire un prompt di comandi tramite la casella di testo in chat e attendere una risposta. Ogni informazione sarà in ogni modo protetta tramite la crittografia end-to-end di WhatsApp, così che avrai la certezza di non perdere dati e di rendere tutto sempre privato. Si tratta di un’altra comoda alternativa ai servizi già in uso, come Meta AI e ChatGPT, per avere un bot in più tramite il quale sfruttare i tanti vantaggi dell’intelligenza artificiale senza dover uscire da WhatsApp. Se ottieni una risposta particolarmente rilevante o interessante, puoi inoltrarla a un tuo contatto con un semplice tap sullo schermo.