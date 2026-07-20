Azioni Nike ai minimi. Potrebbe essere l’occasione o la trappola dell’anno

Quando un colosso come Nike perde oltre il 30% del proprio valore azionario nell’arco di un singolo anno, ci si dovrebbe chiedere se il mercato stia semplicemente esagerando oppure se stia già prezzando qualcosa che molti investitori retail ancora faticano a vedere con chiarezza.

Una caduta di questa portata non è mai soltanto il riflesso di un trimestre deludente: potrebbe essere il segnale che una narrativa di lungo periodo si sta incrinando, e che le forze che hanno costruito la valutazione di Nike negli ultimi vent’anni stiano perdendo potenza proprio nel momento meno opportuno.

E con ciò che è accaduto con i Mondiali del 2026 rispetto ad Adidas, le cose potrebbero davvero farsi interessanti per gli investitori.

Il contesto competitivo che nessun dato isolato racconta da solo

Il 2026 sembrerebbe aver riservato a Nike un banco di prova inatteso, e il risultato sul campo ha avuto riflessi misurabili sui mercati. Durante i Mondiali di Calcio 2026, l’evento con la maggiore esposizione globale nell’universo del marketing sportivo, Adidas si è trovata nella posizione di vestire entrambe le finaliste, Spagna e Argentina. Il monopolio visivo sulla partita più seguita al mondo si è tradotto in numeri concreti: un apprezzamento del 6% per il titolo Adidas (OTC: ADDYY) contro un modesto +1,4% per Nike (NYSE: NKE) nello stesso arco temporale, con circa €300 milioni di vendite incrementali stimate come direttamente riconducibili all’evento e un aumento del 16% nel traffico nei punti vendita fisici negli Stati Uniti.

Vale però la pena di introdurre una sfumatura che complica la lettura superficiale: sul terreno di gioco, Nike avrebbe mantenuto una presenza numericamente superiore in termini di calzature indossate dai titolari in campo, con 232 giocatori contro i 218 di Adidas. Un dettaglio che suggerisce come la forza del prodotto fisico rimanga intatta, e che la narrazione di un cedimento totale potrebbe rivelarsi più emotiva che strutturale.

Multipli di valutazione e il rischio che il mercato già conosce

Per comprendere perché questo scenario meriti attenzione da parte di un investitore focalizzato sulla protezione del capitale, è utile partire da un concetto tecnico che spesso viene dato per scontato ma che raramente viene spiegato con precisione: il multiplo Price/Earnings, comunemente noto come P/E. Si tratta del rapporto tra il prezzo di mercato di un’azione e gli utili per azione generati dall’azienda in un determinato periodo. Quando un titolo scambia a 25 volte gli utili attesi, come sembrerebbe essere il caso di Nike nel contesto attuale, il mercato sta incorporando nel prezzo un’aspettativa di crescita robusta e sostenuta nel tempo. Se quella crescita rallenta, anche in misura contenuta, si innesca un doppio meccanismo di compressione: da un lato gli utili si riducono, dall’altro il mercato smette di pagare un premio per la crescita futura, abbassando il multiplo stesso. Il prezzo finale potrebbe così riflettere contemporaneamente utili più bassi e una minore disponibilità a scontare le prospettive, con effetti amplificati rispetto a un semplice calo degli utili.

Adidas, al confronto, scambierebbe attorno a 15 volte gli utili attesi, un livello che istituti come HSBC e Morgan Stanley avrebbero ritenuto sufficientemente attraente da alzare i rispettivi target. Sulle borse europee, questo tipo di divergenza tra multipli tende a tradursi in flussi di capitale che si spostano dal titolo più caro verso quello percepito come più conservativo, almeno fino a quando il differenziale di crescita non si ristabilisce in modo visibile.

La value trap: quando il ribasso non è ancora un’opportunità

Esiste un concetto che ogni investitore retail dovrebbe tenere presente nel momento in cui un titolo di primo piano subisce un ribasso violento: la cosiddetta value trap, letteralmente trappola del valore. Si tratta di una situazione in cui un’azione appare conveniente in termini relativi dopo una discesa significativa, ma continua a perdere terreno perché i fondamentali sottostanti si deteriorano a una velocità superiore rispetto al calo già avvenuto. La trappola sta proprio nella percezione: il prezzo sembra basso rispetto alla storia, ma quella storia potrebbe non essere più il parametro di riferimento corretto.

Nel caso di Nike, la compressione del multiplo da 25 volte gli utili verso livelli più vicini alla media settoriale rappresenterebbe un rischio aggiuntivo rispetto all’eventuale deterioramento degli utili stessi. Se la quota di mercato nel segmento abbigliamento sportivo continuasse a spostarsi, e se i margini operativi non mostrassero segnali concreti di stabilizzazione, l’equilibrio potrebbe teoricamente trovare un nuovo livello inferiore a quello attuale, indipendentemente da quanto il titolo sembri già «scontato».

La tesi opposta, tuttavia, non dovrebbe essere ignorata. Nike rimane uno dei brand globali più riconoscibili al mondo, con una rete distributiva, un portafoglio di contratti di sponsorizzazione e una capacità di esecuzione del marketing che richiederebbero anni e risorse considerevoli per essere replicati. Un ribasso del 30% su un titolo di questa statura potrebbe attrarre capitali istituzionali orientati a un rimbalzo della redditività operativa, in particolare se l’azienda dovesse avviare misure strutturali come la riduzione dei costi fissi o programmi di riacquisto di azioni proprie. Questi elementi, se confermati dai numeri, potrebbero modificare in modo significativo il profilo rischio/rendimento percepito dal mercato.