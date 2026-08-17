Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Niente cumulo giuridico per l’Imu non versata, le sanzioni si sommano

Patrizia Del Pidio

17 Agosto 2026 - 07:31

Niente cumulo giuridico per chi non paga l’IMU: ogni omesso versamento comporta una sanzione autonoma del 30%. La sentenza della CGT di Milano.

Niente cumulo giuridico per l’Imu non versata, le sanzioni si sommano
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Se non si versa l’Imu per diversi anni consecutivi, l’importo delle sanzioni non può essere ridotto con il cumulo giuridico. Con la sentenza numero 738 del 2026, infatti, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano chiarisce un principio fondamentale sul recupero credito per i tributi locali: la sanzione è autonoma per ogni singola annualità per la quale si è omesso il versamento.

leggi anche

IMU 2025, sanzioni per l’omesso versamento di saldo e acconto
IMU 2025, sanzioni per l'omesso versamento di saldo e acconto

Imu non pagata e cumulo sanzioni

La vicenda presa in esame dalla CGT di Milano nasce dal ricorso presentato da un contribuente. Nel ricorso, il contribuente non contestava l’obbligo di versamento dell’Imu, ma le sanzioni applicate. Il Comune, infatti, aveva previsto per ogni annualità di omesso versamento Imu la sanzione standard del 30%. Il contribuente, invece, sosteneva di avere diritto al cumulo giuridico della sanzione.

Il meccanismo, previsto dall’articolo 12 del Dlgs 472 del 1997, permette di applicare un’unica sanzione base pari alla violazione più grave e, quindi, di unificare più infrazioni commesse in tempi diversi applicando la sanzione più grave che può essere aumentata da un quarto fino al doppio. Il meccanismo riduce il carico sanzionatorio per il contribuente che commetta più violazioni legate alla stessa condotta e può essere applicato anche in caso di ravvedimento operoso.

Perché per l’Imu niente cumulo giuridico?

I giudici tributari di Milano, tuttavia, hanno respinto il ricorso del cittadino confermando che le sanzioni applicate dal Comune fossero corrette.

La motivazione va ricercata sulla netta distinzione tra norme. L’articolo 13 del Dlgs 471 del 1997 disciplina con una regola speciale l’omesso versamento prevedendo per i mancati o insufficienti pagamenti l’applicazione di una sanzione fissa del 30% che grava su ciascun importo non versato.

In questo caso il cumulo giuridico non può essere previsto perché si tratta di un istituto che si applica quando la violazione incide sulla determinazione della base imponibile o sulla liquidazione di un tributo (nel caso dell’Imu, quindi, nel caso si dichiari un valore errato dell’immobile per diverse annualità).

In caso di omesso versamento, invece, l’imposta calcolata è certa e la violazione riguarda solo l’omesso versamento. Si tratta di un inadempimento oggettivo per ogni anno e ogni mancato versamento esaurisce gli effetti in sé stesso. Proprio per questo non si presta all’applicazione della continuazione sanzionatoria e del cumulo giuridico delle sanzioni.

leggi anche

Imu non pagata, niente sanzione se la legge è incerta
Imu non pagata, niente sanzione se la legge è incerta

La linea della Cassazione

La Corte di Giustizia Tributaria di Milano, nel prendere questa decisione, si allinea a un orientamento consolidato della Corte di Cassazione.

I Supremi Giudici, infatti, hanno confermato con la sentenza 5744 del 2021 che i mancati pagamenti o i ritardi non rientrano nel meccanismo di cumulo giuridico proprio perché per essi il legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio proporzionale e autonomo.

In questa tipologia di violazione l’unica forma di riduzione prevista è quella legata al ravvedimento operoso, ma la riduzione per violazioni continuative su più anni non può essere applicata.

leggi anche

Imu 2026, in questi casi puoi non pagare. Ecco quando si prescrive l’imposta
Imu 2026, in questi casi puoi non pagare. Ecco quando si prescrive l'imposta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# IMU
# Ravvedimento operoso
# Sanzioni
FT logo

Gucci abbassa i prezzi. Sarà la strategia vincente per il titolo Kering?

Kering sfida LVMH puntando sull’efficienza. Ecco cosa sta cambiando nel (…)

10 agosto 2026

Dalle valutazioni estreme alla correzione. Cosa sta guidando il repricing degli asset?

Gli investitori stanno finalmente mostrando segni di stanchezza verso le (…)

3 agosto 2026

«La mia vita è rovinata». Investitori in preda al panico dopo lo scoppio della bolla AI

Il crollo della bolla AI travolge il Kospi, mentre gli investitori retail (…)

30 luglio 2026

Quando la finanza pesa più dell’economia reale. L’America sta ripetendo gli errori del 2008?

La ricchezza mondiale cresce, ma è sempre più sganciata dall’economia reale. (…)

24 luglio 2026

Russia e Cina pronti a spegnere Starlink. Gli investitori stanno sottovalutando il rischio?

Gli investitori tech continuano a ignorare il rischio geopolitico: il (…)

17 luglio 2026

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Selezionati per te

Stangata nascosta nella riforma del Catasto, addio ai vani e mappatura dal basso

Novità fiscali

Stangata nascosta nella riforma del Catasto, addio ai vani e mappatura dal basso
Stralcio e annullamento cartelle esattoriali, da cancellare 408 miliardi di debiti

Novità fiscali

Stralcio e annullamento cartelle esattoriali, da cancellare 408 miliardi di debiti

Correlato

Decreto federalismo fiscale, cos'è e cosa cambia per bollo auto, Imu e tributi locali

Leggi e Sentenze

Decreto federalismo fiscale, cos’è e cosa cambia per bollo auto, Imu e tributi locali