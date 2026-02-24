Le stime dell’FMI’ per il 2026 non mostrano segnali di recessione, tuttavia l’economia globale rimane in un periodo di scarsa crescita, elevato debito, inflazione persistente e bassa produttività.

Forse non ci sarà una recessione, ma i cittadini si sentono più poveri poiché i salari reali netti diminuiscono nella maggior parte delle economie, rimanendo al di sotto dei livelli pre-pandemici. Perché? Perché nella maggior parte delle economie sviluppate, la crescita del PIL è gonfiata dalla spesa pubblica, il che significa un debito elevato, seguito da un aumento delle tasse che danneggia investimenti e produttività.

L’FMI’ ha dovuto rivedere le sue stime per gli Stati Uniti, più che raddoppiandole rispetto alle aspettative per l’inizio del 2025, mentre l’Argentina’ supera nettamente sia le medie globali che quelle regionali.

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