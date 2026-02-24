Spesa pubblica e interventismo: perché i salari reali stagnano in tutto il mondo?
Le stime dell’FMI’ per il 2026 non mostrano segnali di recessione, tuttavia l’economia globale rimane in un periodo di scarsa crescita, elevato debito, inflazione persistente e bassa produttività.
Forse non ci sarà una recessione, ma i cittadini si sentono più poveri poiché i salari reali netti diminuiscono nella maggior parte delle economie, rimanendo al di sotto dei livelli pre-pandemici. Perché? Perché nella maggior parte delle economie sviluppate, la crescita del PIL è gonfiata dalla spesa pubblica, il che significa un debito elevato, seguito da un aumento delle tasse che danneggia investimenti e produttività.
L’FMI’ ha dovuto rivedere le sue stime per gli Stati Uniti, più che raddoppiandole rispetto alle aspettative per l’inizio del 2025, mentre l’Argentina’ supera nettamente sia le medie globali che quelle regionali.
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