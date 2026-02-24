Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Nessuna recessione in vista, ma perché ci sentiamo più poveri?

Francesco Simoncelli

24/02/2026

Spesa pubblica e interventismo: perché i salari reali stagnano in tutto il mondo?

Nessuna recessione in vista, ma perché ci sentiamo più poveri?
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

Le stime dell’FMI’ per il 2026 non mostrano segnali di recessione, tuttavia l’economia globale rimane in un periodo di scarsa crescita, elevato debito, inflazione persistente e bassa produttività.

Forse non ci sarà una recessione, ma i cittadini si sentono più poveri poiché i salari reali netti diminuiscono nella maggior parte delle economie, rimanendo al di sotto dei livelli pre-pandemici. Perché? Perché nella maggior parte delle economie sviluppate, la crescita del PIL è gonfiata dalla spesa pubblica, il che significa un debito elevato, seguito da un aumento delle tasse che danneggia investimenti e produttività.

L’FMI’ ha dovuto rivedere le sue stime per gli Stati Uniti, più che raddoppiandole rispetto alle aspettative per l’inizio del 2025, mentre l’Argentina’ supera nettamente sia le medie globali che quelle regionali.
[...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Salario
# Crescita economica
# Ricchezza

Seguici su

FT logo

Il piano dell’UE per rilanciare l’economia italiana è fallito. Ed ora?

La crescita rimane debole nonostante l’Italia sia la principale (…)

26 maggio 2026

Attenzione Italia. La crisi energetica potrebbe essere solo all’inizio

I mercati dei futures sul petrolio sembrano tranquilli, ma la storia (…)

21 maggio 2026

Questa azienda della Repubblica Ceca mette alla prova Berlino e Parigi con un’offerta di partecipazione nel produttore di carri armati KNDS

Czechoslovak Group punta a entrare in KNDS con un’offerta in contanti, (…)

14 maggio 2026

Esclusiva del FT svela come i dipendenti di Amazon usa l’AI per guadagnare punti in azienda

Scandalo AI ad Amazon: dipendenti creano agenti per mandare email inutili e (…)

12 maggio 2026

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

SONDAGGIO
Termina il 03/06/2026 Nei prossimi mesi scenderà l’inflazione?
VOTA ORA

Selezionati per te

L'Austria dà una lezione all'Italia. Ha scoperto come aumentare le pensioni dei lavoratori

Economia internazionale

L’Austria dà una lezione all’Italia. Ha scoperto come aumentare le pensioni dei lavoratori
All'estero sono convinti. Il ponte da €14,4 miliardi cambierà la mappa dei trasporti in Europa

Economia internazionale

All’estero sono convinti. Il ponte da €14,4 miliardi cambierà la mappa dei trasporti in Europa

Correlato

10 idee di business che possono renderti milionario

Successi e fallimenti

10 idee di business che possono renderti milionario