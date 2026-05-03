Né oro né Bitcoin. I titoli che fanno +57% con la guerra (e come trovarli prima)

Quando scoppia una guerra, la prima reazione degli investitori è cercare protezione. Oro, dollaro, Bitcoin, Treasury. Tutto quello che, almeno sulla carta, dovrebbe reggere meglio quando aumenta il rischio geopolitico.

Ma la guerra non sempre muove i beni rifugio, anzi, dall’inizio del conflitto in Iran, l’oro ha perso fino al 22%. Quello che succede spesso, però, è uno shock di domanda. In pochissimo tempo cambiano le priorità industriali, le catene di fornitura, i prezzi dell’energia e, soprattutto, i margini attesi. Quando la domanda aumenta all’improvviso e l’offerta non si adegua, alcuni titoli possono correre molto più dei classici asset difensivi.

Il caso di STMicroelectronics è emblematico. Dal 28 febbraio, giorno dell’annuncio dell’operazione Epic Fury, il titolo è passato da 28,41 euro a 44,72 euro, con un rialzo del +57%. Nello stesso periodo Bitcoin ha guadagnato il +12%, l’oro ha perso circa l’11%, il FTSE Mib è rimasto quasi fermo e Leonardo, teoricamente il titolo più esposto al tema difesa, ha perso terreno. [...]