Nathan Falco, figlio di Briatore, è tra i CEO più giovani al mondo: ecco che tipo di società amministra

È il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, ha 12 anni ed è diventato uno tra i più giovani CEO al mondo. Si chiama Nathan Falco Briatore ed è lo Chief Executive Officer della Billionaire Bears nft. La notizia del conquistato ruolo è stata data e resa nota attraverso un dettaglio sul suo profilo Instagram da oltre 160 mila follower. A 12 anni Nathan Falco Briatore ha scritto di essere CEO, ovvero un amministratore delegato, de Billionaire Bears nft.

Ma che cos’è? Sul sito si legge che Billionaire Bears nft è una comunità esclusiva di NFT e un hotspot per affari e connessioni. Gli orsi miliardari ti permettono di accedere a feste esclusive, concierge di lusso, omaggi di lusso e molto altro . Se si cerca Billionaire Bears nft su Google, prima ancora di aprire il sito ufficiale, è possibile scorgere le immagini degli orsi in 3D delle collezioni NFT del brand.

Chi è Nathan Falco, tra i più giovani CEO al mondo

Nathan Falco Briatore è il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. È il primo figlio della coppia, ma il secondo di Briatore, infatti la prima figlia si chiama Leni Olumi Klum ed ha 18 anni. Nathan Falco è nato nel 2010 ed è stato descritto dai suoi genitori come arguto sveglio.

Briatore deve aver visto oltre al suo ruolo di padre descrivendo il figlio, tanto che oggi Nathan Falco Briatore è tra i CEO più giovani al mondo all’età di soli 12 anni. Per questo Briatore ha anche detto che suo figlio non frequenterà università, perché sarà lui stesso a insegnargli tutto ciò che serve.

leggi anche Chi è il più ricco d’Italia? La classifica 2022 dei 10 miliardari nostrani

Che cos’è Billionaire Bears nft?

Digitando Billionaire Bears nft si giunge al sito nel quale è possibile acquistare un orso 3D. Scorrendo nel sito è possibile scoprire non solo che cos’è un NFT - cioè un asset digitale unico che può essere acquistato, venduto scambiato, considerabile non oggetto collezionabile come accade nel mondo reale -, ma anche che cosa si può fare con questo orso digitale. Una volta acquistato si ha accesso ai diritti delle caratteristiche uniche dell’orso. Da quel momento l’immagine può essere utilizzata dal possessore come preferisce. Si leggono alcuni consigli di utilizzo: dell’intrattenimento, al branding, come immagine del profilo o di un video.

CEO: chi sono i più giovani al mondo

Dopo l’annuncio da parte di Nathan Falco Briatore, che lo inserisce direttamente tra i più giovani CEO al mondo all’età di 12 anni, è bene spiegare che questa non è una consuetudine ma neanche un fatto unico.

Alcuni anni fa, all’età di nove anni, Samaira Mehta ha coniugato la passione per i conigli, i giochi e la programmazione per creare un gioco da tavola sulla programmazione. Con la sua creazione ha avvicinato moltissimi giovani, soprattutto ragazze, alle materie Stem, cioè scientifiche e tecnologiche.