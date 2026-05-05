Comprare casa nel 2026 richiede una strategia tutta nuova quando si parla di mutuo, rate e tassi di interesse. Se fino a due anni fa la scelta del tasso fisso era una decisione praticamente obbligata per fuggire dall’impennata dell’inflazione, oggi lo scenario è più sfumato. Con l’Euribor in calo e gli indici IRS che si sono stabilizzati, le banche hanno lanciato una vera e propria guerra dei prezzi, specialmente sul fronte dei mutui green - un’ottima notizia per chi deve aprire un mutuo oggi o è interessato alla surroga per abbassare la rata mensile.

Ma, ad oggi, quali sono le banche più convenienti? Chi offre la rata mutuo più bassa a maggio 2026?

I tassi di interesse sui mutui oggi (maggio 2026)

L’Euribor (che regola i mutui variabili) rimane basso oggi perché c’è molta liquidità nel sistema interbancario. Con un Euribor 1M/3M che oscilla intorno al 1,90%-2,10%, le banche riescono a proporre tassi finiti (TAN) aggressivi, e quindi mutui più convenienti.

Il tasso fisso segue invece l’Eurirs. Anche se i tassi BCE sono fermi, il tasso di riferimento è sceso perché gli investitori prevedono una bassa inflazione nel lungo periodo. Così, le banche hanno iniziato ad «assorbire» i costi sui mutui a tasso fisso, riducendo il proprio guadagno immediato pur di vendere prodotti, perché sanno che un cliente con un mutuo a 30 anni è un cliente fedele a cui potranno vendere altri servizi.

Conviene il variabile o il fisso? Nel breve termine, il variabile fa risparmiare circa 70 euro al mese. Ma il fisso attuale (sotto il 3%) garantisce una tranquillità che, su un orizzonte di 30 anni, potrebbe rivelarsi la scelta più saggia in caso di nuovi scossoni economici.

La classifica delle banche: dove conviene chiedere il mutuo oggi?

Abbiamo analizzato i dati di MutuiOnline per un profilo tipo: acquisto prima casa, valore immobile 250.000€, importo mutuo 200.000€, durata 30 anni. Ecco le banche che, a maggio 2026, offrono le rate più basse, sia sul fronte del tasso fisso (TABELLA 1) che sul variabile (TABELLA 2).

Migliori mutui a TASSO FISSO

Per chi cerca la rata che non cambia mai, la classifica vede trionfare le offerte digitali e quelle legate all’efficienza energetica.

Crédit Agricole (Mutuo Flexi) è la regina del mercato. Con un TAEG del 2,75% e una rata di €799,63, azzera le spese di istruttoria e perizia. Segue a breve distanza Credem, con un TAEG del 3,06% (rata €831,39). Interessante anche l’offerta «Green» di Banco Desio, con TAEG 3,07%, valida però solo per le richieste entro il 9 maggio. Seguono a ruota Intesa Sanpaolo (3,10%) e BPER (3,21%), penalizzate leggermente da spese di istruttoria iniziali più alte.

TABELLA 1

Pos. Banca Prodotto TAN TAEG Rata Spese iniziali 1 Crédit Agricole Flexi Green 2,59% 2,75% €799,63 €0 2 Credem Fisso Green 2,89% 3,06% €831,39 €300 3 Banco Desio D-Evolution Green 2,95% 3,07% €837,82 €637,90 4I ntesa Sanpaolo XME Offerta Giovani 2,96% 3,10% €838,90 €1.320 5 BPER Banca Promo Fisso Green 3,05% 3,21% €848,61 €1.350 6 Banco di Sardegna Casa Green Promo 3,05% 3,22% €848,61 €1.350 7 MPS Mio Acquisto 3,20% 3,38% €864,93 €300 8 Webank Fisso IRS Green 3,35% 3,44% €881,43 €500 9 UniCredit Sostenibilità Energ. 3,25% 3,45% €870,41 €1.350 10 CheBanca! Mutuo Fisso 3,36% 3,63% €882,53 €2.300

NB: I prodotti in classifica e relativi tassi promozionali sono in riferimento al mutuo green. I tassi fissi sul mutuo tradizionale sono generalmente superiori.

Migliori mutui a TASSO VARIABILE

In questa categoria, il risparmio mensile immediato è evidente, ma l’incertezza nel lungo periodo aumenta.

TABELLA 2

Pos. Banca Prodotto TAN (indicizzazione) TAEG Rata Spese iniziali 1 MPS Mio Acquisto 1,97% (Eur 1M + 0,00) 2,11% €736,04 €300 2 Webank Variabile Green 2,36% (Eur 1M + 0,40) 2,42% €775,97 €500 3 Banco Desio D-Evolution 2,30% (Eur 1M + 0,30) 2,47% €769,60 €1.237,90 4 Crédit Agricole Flexi Variabile 2,47% (Eur 3M + 0,30) 2,63% €786,92 €0 5 Credem Tasso Variabile 2,58% (Eur 3M + 0,35) 2,75% €798,69 €300 6 UniCredit Sostenibilità Energ. 2,58% (Eur + 0,35) 2,76% €798,69 €1.350 7 CheBanca! Variabile con Floor 2,54% (Eur 3M + 0,35) 2,78% €794,41 €2.300 8 ING Mutuo Arancio Var. 2,83% (Eur 3M + 0,70) 2,96% €807,30 €950 9 BPER Banca Giovani Under 36 2,95% (Eur 1M + 0,95) 3,09% €837,82 €950 10 Intesa Sanpaolo XME Acquisto Var. 2,95% (Eur 1M + 0,95) 3,13% €837,82 €1.320

NB: I prodotti in classifica e relativi tassi promozionali sono in riferimento al mutuo green. I tassi variabili sul mutuo tradizionale sono generalmente superiori.

Quale mutuo conviene oggi?

Per chi cerca il prezzo più basso in assoluto, MPS domina il comparto variabile con un TAEG del 2,11% e una rata estremamente leggera. Per chi cerca la miglior protezione con il tasso fisso, invece, Crédit Agricole appare oggi come la vincente: ha il TAEG più basso (2,75%) e azzera completamente le spese di istruttoria e perizia, per un risparmio immediato di oltre €1.000 rispetto ai competitor.