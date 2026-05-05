Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Mutui, la classifica delle 10 banche con la rata più bassa (classifica maggio 2026)

Giacomo Astaldi

5 Maggio 2026 - 11:15

Mutui, la classifica delle banche che convengono di più a maggio 2026. Ecco dove trovare la rata più bassa oggi per un mutuo da 200.000 euro. Meglio il tasso fisso o il variabile?

Mutui, la classifica delle 10 banche con la rata più bassa (classifica maggio 2026)

Comprare casa nel 2026 richiede una strategia tutta nuova quando si parla di mutuo, rate e tassi di interesse. Se fino a due anni fa la scelta del tasso fisso era una decisione praticamente obbligata per fuggire dall’impennata dell’inflazione, oggi lo scenario è più sfumato. Con l’Euribor in calo e gli indici IRS che si sono stabilizzati, le banche hanno lanciato una vera e propria guerra dei prezzi, specialmente sul fronte dei mutui green - un’ottima notizia per chi deve aprire un mutuo oggi o è interessato alla surroga per abbassare la rata mensile.

Ma, ad oggi, quali sono le banche più convenienti? Chi offre la rata mutuo più bassa a maggio 2026?

I tassi di interesse sui mutui oggi (maggio 2026)

L’Euribor (che regola i mutui variabili) rimane basso oggi perché c’è molta liquidità nel sistema interbancario. Con un Euribor 1M/3M che oscilla intorno al 1,90%-2,10%, le banche riescono a proporre tassi finiti (TAN) aggressivi, e quindi mutui più convenienti.

leggi anche

Comprare casa senza anticipo nel 2026: i 6 modi che funzionano davvero (e l’unico errore da non fare)
Comprare casa senza anticipo nel 2026: i 6 modi che funzionano davvero (e l'unico errore da non fare)

Il tasso fisso segue invece l’Eurirs. Anche se i tassi BCE sono fermi, il tasso di riferimento è sceso perché gli investitori prevedono una bassa inflazione nel lungo periodo. Così, le banche hanno iniziato ad «assorbire» i costi sui mutui a tasso fisso, riducendo il proprio guadagno immediato pur di vendere prodotti, perché sanno che un cliente con un mutuo a 30 anni è un cliente fedele a cui potranno vendere altri servizi.

Conviene il variabile o il fisso? Nel breve termine, il variabile fa risparmiare circa 70 euro al mese. Ma il fisso attuale (sotto il 3%) garantisce una tranquillità che, su un orizzonte di 30 anni, potrebbe rivelarsi la scelta più saggia in caso di nuovi scossoni economici.

La classifica delle banche: dove conviene chiedere il mutuo oggi?

Abbiamo analizzato i dati di MutuiOnline per un profilo tipo: acquisto prima casa, valore immobile 250.000€, importo mutuo 200.000€, durata 30 anni. Ecco le banche che, a maggio 2026, offrono le rate più basse, sia sul fronte del tasso fisso (TABELLA 1) che sul variabile (TABELLA 2).

Migliori mutui a TASSO FISSO

Per chi cerca la rata che non cambia mai, la classifica vede trionfare le offerte digitali e quelle legate all’efficienza energetica.

Crédit Agricole (Mutuo Flexi) è la regina del mercato. Con un TAEG del 2,75% e una rata di €799,63, azzera le spese di istruttoria e perizia. Segue a breve distanza Credem, con un TAEG del 3,06% (rata €831,39). Interessante anche l’offerta «Green» di Banco Desio, con TAEG 3,07%, valida però solo per le richieste entro il 9 maggio. Seguono a ruota Intesa Sanpaolo (3,10%) e BPER (3,21%), penalizzate leggermente da spese di istruttoria iniziali più alte.

TABELLA 1

Pos.BancaProdottoTANTAEGRataSpese iniziali
1 Crédit Agricole Flexi Green 2,59% 2,75% €799,63 €0
2 Credem Fisso Green 2,89% 3,06% €831,39 €300
3 Banco Desio D-Evolution Green 2,95% 3,07% €837,82 €637,90
4I ntesa Sanpaolo XME Offerta Giovani 2,96% 3,10% €838,90 €1.320
5 BPER Banca Promo Fisso Green 3,05% 3,21% €848,61 €1.350
6 Banco di Sardegna Casa Green Promo 3,05% 3,22% €848,61 €1.350
7 MPS Mio Acquisto 3,20% 3,38% €864,93 €300
8 Webank Fisso IRS Green 3,35% 3,44% €881,43 €500
9 UniCredit Sostenibilità Energ. 3,25% 3,45% €870,41 €1.350
10 CheBanca! Mutuo Fisso 3,36% 3,63% €882,53 €2.300

NB: I prodotti in classifica e relativi tassi promozionali sono in riferimento al mutuo green. I tassi fissi sul mutuo tradizionale sono generalmente superiori.

Migliori mutui a TASSO VARIABILE

In questa categoria, il risparmio mensile immediato è evidente, ma l’incertezza nel lungo periodo aumenta.

TABELLA 2

Pos.BancaProdottoTAN (indicizzazione)TAEGRataSpese iniziali
1 MPS Mio Acquisto 1,97% (Eur 1M + 0,00) 2,11% €736,04 €300
2 Webank Variabile Green 2,36% (Eur 1M + 0,40) 2,42% €775,97 €500
3 Banco Desio D-Evolution 2,30% (Eur 1M + 0,30) 2,47% €769,60 €1.237,90
4 Crédit Agricole Flexi Variabile 2,47% (Eur 3M + 0,30) 2,63% €786,92 €0
5 Credem Tasso Variabile 2,58% (Eur 3M + 0,35) 2,75% €798,69 €300
6 UniCredit Sostenibilità Energ. 2,58% (Eur + 0,35) 2,76% €798,69 €1.350
7 CheBanca! Variabile con Floor 2,54% (Eur 3M + 0,35) 2,78% €794,41 €2.300
8 ING Mutuo Arancio Var. 2,83% (Eur 3M + 0,70) 2,96% €807,30 €950
9 BPER Banca Giovani Under 36 2,95% (Eur 1M + 0,95) 3,09% €837,82 €950
10 Intesa Sanpaolo XME Acquisto Var. 2,95% (Eur 1M + 0,95) 3,13% €837,82 €1.320

NB: I prodotti in classifica e relativi tassi promozionali sono in riferimento al mutuo green. I tassi variabili sul mutuo tradizionale sono generalmente superiori.

leggi anche

Meglio il tasso fisso e variabile oggi su un mutuo di 140.000 euro?
Meglio il tasso fisso e variabile oggi su un mutuo di 140.000 euro?

Quale mutuo conviene oggi?

Per chi cerca il prezzo più basso in assoluto, MPS domina il comparto variabile con un TAEG del 2,11% e una rata estremamente leggera. Per chi cerca la miglior protezione con il tasso fisso, invece, Crédit Agricole appare oggi come la vincente: ha il TAEG più basso (2,75%) e azzera completamente le spese di istruttoria e perizia, per un risparmio immediato di oltre €1.000 rispetto ai competitor.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Tassi di interesse
# Banche
# Mutuo
# Classifiche
# Gruppo MutuiOnline SpA

Seguici su

FT logo

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

I post sui social media di Trump hanno trasformato il trading del petrolio, secondo Citadel

I post di Trump scuotono i mercati energetici: volatilità record, trader in (…)

21 aprile 2026

Addio Piigs. I Bifs sono i nuovi bersagli del mercato obbligazionario in Europa

Non solo inflazione: il vero problema che colpisce i mercati europei è (…)

15 aprile 2026

Le elezioni in Ungheria potrebbero sostenere il rilancio del mercato azionario in Europa

L’Ungheria è, naturalmente, un mercato piccolo, ma ci sarà un effetto di (…)

14 aprile 2026

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Mutuo, quanto può salire davvero la rata dopo il 30 aprile

Mutui e surroghe

Mutuo, quanto può salire davvero la rata dopo il 30 aprile
Mutuo da 200.000 euro, con i tassi di oggi puoi pagare oltre 100.000 euro di interessi in più

Mutui e surroghe

Mutuo da 200.000 euro, con i tassi di oggi puoi pagare oltre 100.000 euro di interessi in più

Correlato