MPS batte primo target OPAS Mediobanca, mentre il colosso svizzero si muove nel suo capitale. Azioni MB bocciate

MPS + Mediobanca, l’operazione che da OPS si è trasformata in OPAS con il rilancio dell’offerta è riuscita. All’indomani dell’annuncio del Monte dei Paschi di Siena, che ha alzato la posta per la conquista della preda messa nel mirino alla fine di gennaio di quest’anno, le adesioni degli azionisti di Mediobanca hanno non solo centrato, ma superato la soglia minima del 35%, balzando fino al 38,5%. E’ quanto è emerso dai dati di Borsa Italiana, che ha reso noto che le azioni di Mediobanca (l’Emittente) che sono state consegnante all’offerente (Monte di Stato) sono salite dal 30,125% della vigilia (l’altroieri, 2 settembre, quando è arrivato il grande annuncio di MPS), al 38,5%.

La soglia minima è stata superata grazie alle adesioni all’offerta promossa da MPS che sono state annunciate da alcuni azionisti di Mediobanca, come da Enpam, la Cassa previdenziale dei medici (azionista con una partecipazione del 2% di Piazzetta Cuccia), dalla holding Edizione dei Benetton (anche in questo caso titolare di una quota pari al 2%), e dalla famiglia Tortora, che ha consegnato a Siena l’1,1% delle azioni MB. Tutto, mentre manca meno di una settimana alla conclusione del periodo di adesione all’OPAS, ovvero a lunedì prossimo, 8 settembre.

E tutto, considerando che i grandi soci di MPS-Monte dei Paschi di Siena, così come anche di Mediobanca e di Assicurazioni Generali (di cui Mediobanca è prima azionista) - ovvero Delfin (la holding della famiglia Del Vecchio), e Francesco Gaetano Caltagirone - hanno già portato in adesione i loro pacchetti azionari.

UBS detiene partecipazione potenziale superiore al 5% in MPS In attesa di annunciare ufficialmente la vittoria dell’OPAS su Mediobanca - operazione imprevedibile e imprevista che ha scioccato subito Piazza Affari alla fine di gennaio, quando è stata comunicata - altre due notizie hanno interessato MPS nella giornata di ieri. In primis, dalle participazioni rilevanti della Consob, è emerso che il colosso bancario svizzero UBS detiene una partecipazione potenziale pari al 5,073% attraverso 16 società controllate, sulla base di una operazione che risale allo scorso 25 agosto. La quota si compone di uno 0,182% in azioni con diritti di voto, di uno 0,873% di azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione in qualsiasi momento, e di posizioni lunghe con regolamento fisico e in contanti del 3,224% e dello 0,794%. La notizia della partecipazione posseduta da UBS in MPS si affianca a quella doppia che vede protagoniste le mosse lanciate negli ultimi giorni dal colosso del risparmio gestito numero uno al mondo, nei capitali di altri due pesi massimi di Piazza Affari. leggi anche 2 società di Piazza Affari sono finite nel mirino della società di investimento più grande al mondo

OPAS MPS su Mediobanca incassa il premio di Deutsche Bank MPS si è aggiudicata inoltre un premio dalla divisione di ricerca di Deutsche Bank, che ha annunciato sempre ieri di avere riavviato la copertura sulle azioni del Monte con un rating “Buy” e un target price a 9,2 euro per azione. Gli analisti del colosso tedesco hanno mostrato fiducia nell’OPS promossa su Mediobanca, sottolineando che l’operazione è caratterizzata da “ una chiara logica strategica e un significativo potenziale di crescita ”. La fiducia è stata manifestata facendo riferimento anche al coefficiente CET1 di MPS, pari al 19,6%, considerato da Deutsche Bank “solido”, così come al capitale in eccesso di oltre 3 miliardi di euro. In definitiva, Deutsche Bank si è così espressa: “L’operazione dovrebbe creare un valore sostanziale sia per gli azionisti di MPS sia per quelli di Mediobanca, nonostante le preoccupazioni ingiustificate del mercato. L’acquisizione diversificherebbe gli utili di MPS, accelererebbe i rendimenti del capitale attraverso un aumento dei dividendi e sbloccherebbe il valore dal bilancio di Mediobanca. La nostra analisi mostra che il rischio di interruzione dei ricavi per Mediobanca dopo l’acquisizione è limitato; anche in scenari gravi, l’operazione rimane positiva per il DPS (dividendo per azione) di MPS”. leggi anche Mediobanca, la roccaforte storica sta per crollare. CDA MPS, OPS più ghiotta in vista?