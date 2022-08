Liste e candidati M5s elezioni 2022: i nomi confermati e i grandi esclusi

Il Movimento 5 Stelle ha reso noto i nomi dei candidati che andranno a comporre le liste in vista delle elezioni politiche 2022. Una scelta che come da tradizione è stata effettuata tramite le parlamentarie online che hanno visto la partecipazione di circa 50.000 attivisti.

Oltre ai candidati che saranno in campo nei collegi uninominali per la Camera e per il Senato, il voto online ha stabilito anche i nomi e la posizione degli aspiranti onorevoli del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda i listini bloccati della parte proporzionale della legge elettorale.

Vista la corsa in solitaria in queste elezioni politiche, appare difficile che i pentastellati possano replicare l’exploit del 2018 dove fecero il pieno di collegi uninominali specie al Sud. I posti più ambiti di conseguenza sono quelli di capolista nei listini proporzionali dove vige l’alternanza di genere.

Vediamo allora nel dettaglio chi sono i candidati più in vista che saranno presenti nelle liste del Movimento 5 Stelle, dando uno sguardo alle principali novità e a chi sono i grandi esclusi in queste elezioni 2022.

ELEZIONI 2022: I CANDIDATI DEL MOVIMENTO 5 STELLE Camera

Senato

Novità

Esclusi

Movimento 5 Stelle: i candidati alla Camera

Alle elezioni politiche 2022 per quanto riguarda la Camera il Movimento 5 Stelle, in Piemonte, schiererà come capolista in tutte le circoscrizioni l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino.

Nelle circoscrizioni Lombardia 1-01 e 02 invece al primo posto c’è Giuseppe Conte (in campo anche in Campania, Puglia e Sicilia), mentre per Lombardia 2-02 c’è il viceministro per lo Sviluppo Economico Alessandra Todde (numero uno pure in Sardegna) e per Lombardia 4-01 la deputata Valentina Barzotti.

In cerca di riconferma anche Enrico Cappelletti in Veneto (era al Senato) e Luca Sut in Friuli-Venezia Giulia. In Liguria c’è l’ex sottosegretario ai Trasporti e alle Infrastrutture Roberto Traversi, mentre nel collegio Emilia-Romagna 03 troviamo l’ex magistrato Federico Cafiero de Raho che sarà capolista anche in Calabria.

Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi sarà capolista alla Camera nei collegi Toscana 01 e 02, mentre nelle Marche c’è una riconferma per Giorgio Fede e nel Lazio per il tesoriere Francesco Silvestri.

In Campania troviamo al primo posto l’ex ministro Sergio Costa e uno degli altri vicepresidente Michele Gubitosa, in Puglia il deputato uscente Leonardo Donno e in Sicilia il collega Luciano Cantone.



Movimento 5 Stelle Liste candidati Camera elezioni 2022

I candidati al Senato

Al Senato l’ex capogruppo del Movimento 5 Stelle Ettore Lichieri sarà il capolista nel listino proporzionale nel collegio Piemonte 02, Sardegna 01 e Toscana 01, mentre in Lombardia sarà in campo la consigliera comunale a Milano Elena Sironi.

Il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli invece sarà il capolista in Friuli-Venezia Giulia, Lazio 02 e Campania 02. L’ex candidato sindaco di Genova Luca Pirondini è il capolista in Liguria così come il senatore uscente Marco Croatti lo è nel collegio Emilia-Romagna 02.

Riconferme per Alessandra Maiorino nel collegio Lazio 01 e per Roberto Cataldi nelle Marche. La capogruppo Mariolina Castellone invece sarà capolista nel collegio Campania 01, mentre l’attuale senatore Mario Turco guiderà il Movimento 5 Stelle in Puglia e in Basilicata.

In Calabria e in Sicilia il nome forte è quello dell’ex magistrato Roberto Scarpinato, ma nell’isola correrà al primo posto anche Barbara Floridia che è stata la candidata del Movimento 5 Stelle alle primarie del centrosinistra per le elezioni regionali in Sicilia che si svolgeranno in contemporanea con le politiche.



Movimento 5 Stelle Liste candidati Senato elezioni 2022

Le novità

Può sembrare strano visto che è stato per due volte presidente del Consiglio, ma la grande novità del Movimento 5 Stelle in queste elezioni politiche sarà quella di Giuseppe Conte, che ha scelto di correre alla Camera.

Gli altri due nomi di spessore presenti nelle liste dei pentastellati sono quelli degli ex magistrati Roberto Scarpinato e Federico Cafiero de Raho. Tra i capolista prima avventura alle politiche anche per Luca Pirondini ed Elena Sironi.



Stesso discorso anche per Chiara Appendino: dopo cinque anni passati a fare la prima cittadina di Torino e altrettanti come consigliere comunale, l’ex sindaca sarà della partita grazie alla regola del mandato zero.

Gli esclusi

Le parlamentarie online del Movimento 5 Stelle per la scelta dei candidati alle elezioni politiche 2022 non hanno riservato grosse sorprese, nonostante il timore di un voto influenzato dai “dimaiani” ancora iscritti.

Ci sono molti big però che non hanno preso parte alle parlamentarie in virtù della conferma del vincolo dei due mandati: Roberto Fico, Paola Taverna, Alfonso Bonafede e Danilo Toninelli giusto per citare i più famosi.

Virginia Raggi invece è rimasta fuori avendo utilizzato il suo mandato zero alle scorse elezioni a Roma, mentre alla fine non si sono concretizzate le vociferate candidature di Alessandro Di Battista e Rocco Casalino.