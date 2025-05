Milioni di tonnellate di olio da cucina usato in arrivo in Europa. Ecco a cosa serve

La politica dei dazi imposta da Donald Trump ha colpito duramente la Cina, che si ritrova ora a dover rinunciare a un mercato redditizio come quello statunitense. Tra i settori più colpiti c’è quello dell’olio da cucina usato, una sostanza di scarto che, attraverso specifici processi di lavorazione, può essere trasformata in un prodotto ad alto valore aggiunto.

Solo nel 2024, la Cina ha esportato negli Stati Uniti olio esausto per un valore complessivo di 1,1 miliardi di dollari. Complessivamente, nello stesso anno, la Cina ha esportato quasi tre milioni di tonnellate di olio da cucina usato, generando entrate pari a 2,64 miliardi di dollari.

Tuttavia, con l’introduzione delle nuove tariffe da parte dell’amministrazione Trump, esportare negli USA è diventato economicamente insostenibile per le aziende cinesi. Le ultime navi sono arrivate all’inizio di aprile, dopodiché le spedizioni si sono interrotte. Trump ha infatti imposto dazi del 125% sull’olio da cucina esausto di provenienza cinese, una misura drastica che ha portato di fatto al blocco dell’export verso gli Stati Uniti.

Di fronte a questo scenario, le aziende asiatiche stanno cercando mercati alternativi come l’Europa, ma anche Corea del Sud, Thailandia, Malesia e India. Richard Dickinson, direttore commerciale di Amarus Trading, uno dei principali operatori del settore in Cina, ha dichiarato: «Per il momento, le vendite negli Stati Uniti si sono fermate e crediamo che rimarranno tali nel medio termine. Alcune esportazioni saranno dirottate verso l’Europa e nuovi mercati asiatici».

Proprio in Thailandia e Malesia, nel corso dell’anno entreranno in funzione nuovi impianti di trasformazione dell’olio esausto in carburante, aumentando la domanda. Anche in Europa la richiesta è destinata a crescere, spinta dal nuovo obbligo imposto dall’Ue: utilizzare almeno il 2% di carburante per l’aviazione proveniente da fonti sostenibili. Di conseguenza, l’Europa potrebbe diventare la destinazione principale per almeno la metà delle spedizioni cinesi di olio da cucina usato.