La ricerca di sé stessi e la costruzione del proprio futuro lavorativo è un viaggio al quanto complesso e la scelta dell’Università in questo può giocare un ruolo fondamentale.

Lo studente che si appresta a scegliere l’università presso cui iscriversi deve fare i conti con i propri desideri, ambizioni, disponibilità economiche e inclinazioni personali. E sempre più spesso capita che gli studenti siano confusi su quale sia il miglior percorso da intraprendere.

Al di là dell’eventualità di sbagliare e di correggere il tiro l’anno successivo, gli studenti devono trovare risposta a una delle domande più difficili di sempre: “cosa voglio fare da grande?”

È importante sapere che non c’è una risposta univoca e che spesso nel corso della propria vita quella stessa domanda troverà risposte completamente diverse. Forse più che domandarsi quale sia il mestiere migliore per sé sarebbe bene domandarsi cosa ci renda veramente felici. E se la risposta a questa domanda è girare il mondo e viaggiare, non bisogna spaventarsi, non bisogna accontentarsi dell’Erasmus: numerose facoltà e lavori consentono di poter viaggiare.

Infatti, è sicuramente affascinante l’idea di poter conoscere nuove culture, immergersi nei suoni e colori di altri Paese, assaporare nuovi gusti mentre si continua a condurre la propria vita lavorativa. Vediamo quindi quali sono le facoltà universitarie che consentono di viaggiare.

Le migliori Università per chi ama viaggiare: quale facoltà scegliere?

Il mondo del lavoro all’estero è molto più “liquido” e fluido di quanto non lo sia in Italia e quindi possibile non rinunciare alle proprie passioni e inclinazioni nello scegliere una facoltà che consenta agli studenti di viaggiare. Riportiamo alcune delle lauree più richieste all’estero e quelle che consentono di viaggiare lavorando.

Laurea in Scienze del Turismo

Forse una delle lauree più sottovalutate o scontate per poter viaggiare è quella in Scienze del Turismo (L-15) eppure può riservare grandi sorprese. Il mondo del turismo è ricco di sfaccettature, abbraccia svariate discipline legate a molteplici settori, per promuovere i beni culturali di un territorio che non deve per forza essere l’Italia. Infatti, all’interno del corso di laurea è necessario apprendere almeno altre due lingue. Senza contare che tra i lavori che consentono di viaggiare di più rientra proprio quello dell’accompagnatore o accompagnatrice turistica, o guida, che ha il compito di accompagnare gruppi di viaggiatori alla scoperta di nuovi paesi.

Laurea in Relazioni Internazionali

Una laurea in Relazioni Internazionali consente di poter viaggiare grazie ai numerosi sbocchi lavorativi che implicano uno scambio perpetuo con altri paesi. Con questa laurea si può diventare esperto in comunicazione, diplomatico, tecnico di relazioni internazionali o anche esperto coordinatore tra aziende private e istituzioni pubbliche. Numerosi sono i Paesi con i quali poter intessere legami e rapporti internazionali come Cina e Giappone, ma anche paesi dell’Unione Europea o con Stati Uniti.

Laurea in Lingue e culture moderne

Conoscere numerose lingue può essere utile nei più disparati ambiti lavorativi e la scelta dei paesi in cui viaggiare dipende molto dalla lingua che si conoscono e che si hanno studiato all’università. Grazie a una Laurea in lingue si può pensare di diventare traduttori e viaggiare in tutto il mondo o ancora insegnanti di lingua all’estero.

Laurea in Scienze delle Comunicazioni

Una laurea in Scienze delle Comunicazione potrebbe rivelarsi una buona scommessa per lavorare all’estero. Se infatti negli anni addietro tale facoltà è spesso stata stimata come una facoltà “meno” importante delle altre, i social media hanno dimostrato il contrario. Una laurea in Scienze delle Comunicazioni consente agli studenti di poter diventare Social media manager e magari diventare content creator, lavorare in smart working, dandosi al nomadismo digitale, viaggiando per tutto il mondo.

Laurea in Lettere

Chi lo ha detto che una laurea in Lettere sia un ostacolo alla realizzazione del proprio sogno, quello di viaggiare nel mondo? Si potrebbe pensare a una specialistica per insegnare italiano agli stranieri, una professione che consente di insegnare italiano viaggiando per il mondo.

Laurea in Economia

La laurea in Economia offre senz’altro molte possibilità per chi vuole lavorare all’estero. Con questo titolo di studio si può avere l’opportunità di lavorare come commercialista, ma anche come analista, broker, consulente finanziario o credit manager, o ancora consulente di marketing. Molto, anche in questo caso dipende dalla specializzazione che si è ottenuta durante il corso di studi.

Laurea in Ingegneria

Un buon corso di laurea per lavorare all’estero è sicuramente Ingegneria, specialmente quella informatica, elettronica, meccanica, ma anche gestionale edile o civile. I Paesi che offrono molte possibilità per il vasto ambito dell’Ingegneria sono il Canada, il Medio Oriente o l’Estremo Oriente e anche l’America Latina. Anche negli Stati Uniti c’è molta richiesta di esperti in Ingegneria. Tutto dipende dall’ambito in cui si è specializzati.

Laurea in Medicina o Professioni Sanitarie

La laurea in Medicina o in Professioni Sanitarie è molto richiesta un po’ ovunque e in particolare in zona europea. La possibilità di andare a lavorare all’estero con questa laurea è tutt’altro che poco probabile. Con una laurea in medicina, i Paesi più ambiti sono la Germania, l’Irlanda, la zona nord-europea, ma anche l’India, gli Emirati Arabi e l’Arabia Saudita. Lo stesso discorso vale per una laurea in Infermieristica, molto richiesta in Svizzera, Canada, Australia e negli Stati Uniti.

Laurea in Informatica

Dallo sviluppo di software, alle app, ai giochi, il mondo dell’Information & Communication Technology, una laurea in Informatica apre le porte per numerosi viaggi e collaborazioni all’estero. Il Giappone è considerato la meta più ambita da chi si occupa di quest’ambito, ma anche in Europa ci sono molte possibilità e questa figura professionale è sempre più richiesta a livello globale. Senza contare che grazie allo smart working è possibile decidere di spostarsi e di diventare un nomade digitale.