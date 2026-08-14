Quali sono le criptovalute migliori da comprare nel 2026? La classifica delle crypto più forti aggiornata ad agosto 2026.

Bitcoin vale la metà dai record dell’autunno 2025, complici i derivati che rappresentano ormai una fetta enorme del trading su BTC e che hanno amplificato le liquidazioni a cascata. Ma resta la criptovaluta numero uno per capitalizzazione e per adozione, anche se l’hype (e la liquidità) si è spostata sul fronte azionario dell’intelligenza artificiale. Il debutto di SpaceX al Nasdaq lo scorso giugno e le IPO ormai imminenti di OpenAI (attesa a settembre) e Anthropic (a ottobre) stanno drenando capitali dal mondo crypto, in modo diverso.

Se alcuni asset restano lontanissimi dai massimi, altri si muovono in controtendenza: la mappa completa qui sotto.

Classifica migliori criptovalute

Dieci mesi fa Bitcoin volava sopra i 126.000 dollari. Poi un crollo lampo nel weekend del 10-12 ottobre innescato da vendite sui tech ha dato il via a un deleverage forzato, con una bella fetta di uscite dagli ETF. Il fondo, sotto i 58.000 dollari, è arrivato solo a fine giugno 2026 dopo mesi di logoramento. Da lì il mercato sta cercando di ricostruire, a fatica, quello che si vede in tabella oggi.

Classifica Nome criptovaluta Prezzo Capitalizzazione di mercato 1 Bitcoin (BTC) $63.347,44 $1.271.367.738.959 2 Ethereum (ETH) $1.884,47 $227.421.421.180 3 Tether (USDT) $0,9989 $182.983.744.715 4 BNB (BNB) $609,95 $81.223.941.702 5 USDC (USDC) $0,9999 $71.954.534.631 6 XRP (XRP) $1,009 $63.220.338.204 7 Solana (SOL) $76,13 $44.356.746.918 8 TRON (TRX) $0,3340 $31.696.922.433 9 Hyperliquid (HYPE) $57,43 $14.507.689.287 10 Dogecoin (DOGE) $0,07012 $10.902.029.278

Classifica aggiornata il 14/08/2026, fonte CoinMarketCap

La classifica 2026 è diversa da quella di un anno fa: manca Cardano (ADA). Al suo posto è entrata Hyperliquid.

1) Bitcoin

Bitcoin continua a fare da architrave al settore. Nasce dal white paper di Satoshi Nakamoto nel 2008 e da allora è il primo nome che viene in mente quando si parla di scarsità digitale o riserva di valore.

Il 2025 è stato l’anno dei record a catena. A gennaio sfiora i 109.000 dollari, in estate supera i 120.000 e a ottobre arriva il picco assoluto a 126.210 dollari, grazie agli afflussi sugli ETF spot e alle voci su una riserva strategica in Bitcoin sponsorizzata da Trump. Poi la frenata: tra ottobre 2025 e giugno 2026 l’asset ha perso quasi metà del valore, con circa 4 miliardi di dollari di deflussi dagli ETF nel solo giugno, il mese peggiore di sempre per le uscite.

Bernstein continua a indicare 150.000 dollari entro fine anno, mentre Standard Chartered, dopo due tagli consecutivi, ha limato il proprio target a 100.000 e Citi è scesa fino a 82.000. Sul fronte opposto, gli scenari più prudenti non escludono una discesa verso i 38-40.000 dollari se il mercato dovesse ricalcare i cicli passati. Vale la pena ricordare che nel 2026 ogni revisione dei grandi analisti è stata al ribasso: nessuna banca ha alzato il proprio target sul Bitcoin quest’anno.

2) Ethereum

A 1.884 dollari, Ethereum vive ancora nell’ombra del suo massimo storico di 4.953 dollari (agosto 2025) e vale meno della metà.

Gli upgrade Pectra e Fusaka hanno migliorato scalabilità e costi di gas, siamo a frazioni di centesimo per transazione, ma il mercato continua a premiare altri progetti. Pur avendo portato flussi istituzionali, gli ETF su ETH approvati nel 2024 non bastano ancora a chiudere il gap con Bitcoin in termini di performance relativa.

3) Tether

Tether, la terza crypto per capitalizzazione con oltre 182 miliardi, resta ancorata al dollaro, per definizione. Le critiche sulla trasparenza delle riserve non sono sparite, ma l’azienda macina utili veri dai Treasury USA in portafoglio e continua a diversificare con partecipazioni in Bitdeer, Rumble, Blackrock Neurotech.

4) BNB

Il token di Binance oscilla intorno ai 610 dollari, lontano dal massimo storico di 1.376 dollari toccato a ottobre 2025. È ancora l’asset di riferimento per chi opera sull’exchange più grande al mondo per volumi.

5) USD Coin

USDC è una stablecoin come Tether: mantiene la parità con il dollaro. La sua capitalizzazione, ora sopra i 71 miliardi, potrebbe crescere ora che il periodo transitorio del MiCA in Europa si è concluso, il 1° luglio 2026. Tra le prime dieci stablecoin al mondo per capitalizzazione, solo USDC ed EURC hanno piena autorizzazione MiCA.

6) XRP

XRP oggi scambia intorno a 1,00 dollaro. Poco prima della vittoria contro la SEC è arrivato a sfiorare i 3,66 dollari a luglio 2025. La discesa del prezzo non è più un problema legale.

7) Solana

SOL è forse la caduta più dolorosa della classifica: da 250 dollari di settembre 2025 a 76 dollari oggi, circa il 70% in meno. Il calo di interesse per le memecoin ha causato un crollo del 60% dei volumi sui DEX. Rimane ancora la blockchain di riferimento per dApp ad alta velocità e basse commissioni.

8) TRON

TRON si regge sui volumi di transazioni elevatissimi e sui bassi costi: terreno fertile per stablecoin e pagamenti in Asia. Da inizio giugno, OKX permette ai propri utenti europei di scommettere sul prezzo di TRX, senza dover comprare il token vero e proprio.

9) Hyperliquid, la new entry che ha scalzato Cardano

Qui la classifica per capitalizzazione e quella per performance si sovrappongono. Hyperliquid è una blockchain layer 1 nata per il trading di perpetual e spot, con un order book interamente on-chain (200.000 ordini al secondo dichiarati). Il token HYPE ha accelerato al rialzo grazie all’IPO di SpaceX, toccando un nuovo massimo storico di 76,70 dollari il 16 giugno 2026.

Prima ancora che SpaceX debuttasse al Nasdaq, su Hyperliquid si scommetteva già sul titolo di Musk: un contratto sintetico ne replicava il prezzo, senza dare diritto ad azioni vere. Da solo, quel contratto ha generato fino a 1,4 miliardi di dollari di volume settimanale, circa il 30% di tutti gli scambi della piattaforma. Le commissioni hanno alimentato un buyback automatico di HYPE, spingendo il prezzo al rialzo. Da quel picco, però, HYPE è arretrato: oggi tratta intorno ai 57 dollari, circa il 25% sotto il massimo di giugno.

10) Dogecoin

Il Dogecoin viaggia intorno ai 7 centesimi, ben distante dal massimo storico di 68 centesimi del maggio 2021. La memecoin deve la sua sorte, tanto in popolarità quanto in prezzo, all’incontinenza social di Elon Musk.

Criptovalute emergenti 2026

Le liste di «criptovalute emergenti» che girano in rete meritano una premessa. Polkadot è quotata dal 2016. Near Protocol ha il mainnet attivo dal 2020. Polygon viene chiamata «emergente» almeno dal 2021. Qui distinguiamo i progetti davvero giovani o di nicchia da quelli che sono semplicemente datati e in cerca di una seconda vita.

Intelligenza artificiale on-chain

Bittensor (TAO) tratta intorno ai 203 dollari, capitalizzazione circa 2,3 miliardi, oltre il 70% sotto il massimo storico di 757,60 dollari toccato a fine 2024. Il rally di inizio estate era stato spiegato con la rotazione di capitali verso l’AI decentralizzata dopo le restrizioni USA sui modelli centralizzati di punta, Anthropic compresa; da allora, però, il token è tornato a scendere dai circa 240 dollari di giugno.

Worldcoin (WLD), identità digitale biometrica fondata da Sam Altman, tratta a 0,34 dollari, in netto calo dai massimi di giugno. L’architettura è World Chain, layer 2 su Ethereum costruito con OP Stack. Regolatori e utenti non sono ancora convinti che farsi scansionare la retina da un Orb sia un buon affare.

Render (RENDER), progetto nato nel 2017 per la condivisione di potenza di calcolo GPU, scambia a 1,26 dollari circa. Il 12 giugno ha annunciato che la domanda di calcolo sulla rete ha superato l’offerta per la prima volta in otto anni, complice la corsa dell’AI agentica: il prezzo ha reagito con un balzo del 10%. Tuttavia, RENDER tratta oltre l’85% sotto il suo massimo storico.

RWA e finanza istituzionale tokenizzata

Ondo (ONDO) tratta a 0,33 dollari. Il 9 giugno ha lanciato Ondo Perps, una piattaforma di perpetual futures su azioni e ETF tokenizzati con leva fino a 20x, riservata a chi non vive negli Stati Uniti. Subito dopo dopo ha assunto John Hoffman, ex numero uno della divisione ETF di Invesco ed ex Managing Director di Grayscale, per guidare lo sviluppo di portafogli tokenizzati gestiti. Il 16 giugno è arrivato il memorandum d’intesa con Mirae Asset, 721 miliardi di dollari in gestione, primo grande gestore asiatico a portare la sua linea di ETF Global X su Ondo Global Markets.

Canton (CC) vale circa 0,10 dollari, con una capitalizzazione attorno ai 3,8 miliardi, in calo dai 6,35 miliardi di giugno. È una blockchain layer 1 per la finanza istituzionale, i mercati regolamentati e la tokenizzazione di Real World Assets (RWA). Tra i validatori della rete ci sono Goldman Sachs, JPMorgan, BlackRock, BNY Mellon, BNP Paribas, Visa e la DTCC (l’organismo che liquida transazioni per quadrilioni di dollari a Wall Street).

Layer 1 e Layer 2 in cerca di una seconda giovinezza

Progetti solidi sulla carta, con drawdown pesantissimi. Near Protocol tratta a 1,63 dollari, Polkadot a 0,77, Polygon a 0,073, Arbitrum a 0,075, Celestia a 0,31, Internet Computer a 2,17, Sei a 0,04.

Lido DAO, che pure domina il mercato del liquid staking su Ethereum, è scesa a 0,29 dollari: capitalizzazione di soli 258 milioni, il 96% sotto il massimo storico del 2021 a 7,28 dollari.

Immutable X, scommessa storica sul gaming NFT, tratta sui minimi storici intorno a 0,11 dollari, il 98% sotto il record di quasi 10 dollari del novembre 2021.

Le scommesse di nicchia

Kaspa (KAS) tratta a circa 0,025 dollari, sostenuta più dalla community che dall’uso effettivo. Fino al fork Toccata di maggio 2026 la rete è rimasta priva di applicazioni reali e resta ancora fuori da Binance e Coinbase: il prezzo si muove sulle attese.

Conflux (CFX) tratta a 0,042 dollari. È l’unica blockchain Layer 1 pubblica conforme alle normative cinesi.

Audiera (BEAT), piattaforma Web3 di gaming musicale basata su AI, costruita sulla BNB Chain, tratta attorno a 0,93 dollari, ma è molto esposta alla speculazione di breve periodo: nella sola giornata dell’aggiornamento ha perso quasi il 17%.

PAX Gold (PAXG)

PAX Gold (PAXG), quota sopra i 4.300 dollari. È una stablecoin coperta da oro reale: un token per ogni oncia d’oro fisico custodito. Il prezzo si muove insieme a quello di un lingotto d’oro fisico standard London Good Delivery da 400 once.

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Come scegliere le criptovalute migliori

Fattore rischio: con oltre 50 milioni di asset tracciati, Bitcoin resta la criptovaluta più stabile e con una storia di mercato più lunga. Diversificare, anche con le stablecoin, riduce l’esposizione a singoli fallimenti di progetto.

Monitoraggio costante: la cronaca del Ceo di Cardano che “si prende una pausa” e fa crollare ADA del 10% in un giorno dimostra quanto il fattore umano può incidere sui prezzi.