C’è uno short squeeze su Bitcoin in corso. E (quasi) nessuno lo vede

Quando Bitcoin guadagna oltre il 10% in poche ore e brucia più di $2,7 miliardi di posizioni ribassiste in un solo giorno, vale davvero la pena fermarsi a chiedersi: questo movimento nasce da una vera convinzione rialzista, o è semplicemente il risultato meccanico di chi era posizionato nella direzione sbagliata e ha dovuto correre ai ripari?

Per capire davvero cosa si nasconde dietro questa sessione di Bitcoin, occorre partire da un concetto tecnico preciso: lo short squeeze non è un segnale di domanda reale, ma il suo opposto speculare. Quando un investitore vende allo scoperto un asset, prende in prestito quell’asset, lo vende sul mercato sperando che il prezzo scenda, e conta di riacquistarlo più a buon mercato per restituirlo e intascare la differenza. Il problema sorge nel momento in cui il prezzo sale invece di scendere: a quel punto il trader è costretto a riacquistare l’asset per limitare le perdite, e questo riacquisto forzato alimenta ulteriormente il rialzo, innescando un effetto valanga che non ha nulla a che vedere con nuova domanda genuina proveniente da investitori convinti.

La meccanica del collasso ribassista

Nel caso di Bitcoin, il meccanismo si è manifestato in forma particolarmente estrema: oltre $1,23 miliardi di posizioni corte su BTC sarebbero stati liquidati nel giro di circa un’ora, con una singola controparte su Hyperliquid che avrebbe visto bruciare una posizione da circa $117 milioni in un frangente. Il totale sull’intero comparto crypto avrebbe raggiunto i $2,7 miliardi, il livello più elevato registrato dal 2021. Questi numeri raccontano qualcosa di preciso: l’entità dell’accumulo ribassista costruito nei mesi precedenti. Bitcoin era rimasto sotto i $64.000 per 78 giorni consecutivi, scivolato fino ai $62.000 a inizio luglio, e un numero crescente di operatori aveva progressivamente scommesso sulla prosecuzione del movimento al ribasso.

Il dato che pochi sembrano interpretare nella sua reale natura è proprio questo: un movimento alimentato quasi interamente da acquisti coatti tende per definizione a esaurirsi nel momento in cui la pressione di ricopertura si dissolve. Non porta con sé la struttura portante di un’inversione di tendenza, perché manca il presupposto fondamentale, ovvero l’afflusso di capitale fresco, paziente e strutturato.

Il detonatore macro e il ruolo dei Treasury

A rendere la situazione più articolata è il contesto macroeconomico che avrebbe fatto da acceleratore. Il Tesoro americano avrebbe annunciato il raddoppio delle operazioni di riacquisto sui BTP e sui Treasury a lunga scadenza, portando gli interventi da $2 a $4 miliardi per operazione. Questa mossa avrebbe spinto il rendimento del trentennale americano a cedere circa 8 punti base dopo aver toccato i massimi dal 2007, e quello del decennale di circa 7 punti base. L’effetto percepito sui mercati potrebbe essere stato un allentamento delle condizioni finanziarie complessive, accompagnato da un indebolimento strutturale del dollaro, elementi che storicamente tendono a favorire asset privi di cedola come l’oro e, per estensione, Bitcoin.

Bitcoin avrebbe reagito a questo scenario in modo speculare rispetto all’oro, che avrebbe vissuto la sua migliore sessione degli ultimi sei mesi riportandosi vicino alla media mobile a 200 giorni. Entrambi sembrerebbero beneficiare del cosiddetto debasement trade, la scommessa sulla progressiva erosione del potere d’acquisto delle valute fiat. Il punto critico è che questa correlazione sembrerebbe funzionare in modo affidabile quando è sostenuta da flussi istituzionali strutturati nel tempo, non quando un rialzo del 10% in poche ore si potrebbe attribuire prevalentemente a coperture meccaniche e forzate.

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La variabile politica e il suo peso sul sentiment

A questo quadro si aggiunge un elemento di natura politica che i mercati tendono a prezzare anticipatamente ma che porta con sé una variabile di rischio non trascurabile. Le dichiarazioni di Donald Trump sulla possibilità di acquisti diretti di Bitcoin da parte del governo americano sul mercato aperto, superando la logica della Riserva Strategica definita a marzo 2025 che prevedeva unicamente l’utilizzo di fondi sequestrati, avrebbero il potere di spostare significativamente il sentiment nel breve periodo. Un vertice alla Casa Bianca con i vertici di Coinbase, Payward e Blockchain.com rafforza la percezione di un interesse istituzionale, ma tra un’affermazione politica e un intervento effettivo e verificabile sul mercato esiste uno spazio temporale che potrebbe rivelarsi assai più lungo di quanto un rally di seduta suggerisca.

Quindi...

Ciò che sembrerebbe davvero nascosto dietro questo short squeeze non è tanto il movimento in sé, quanto la sua natura profonda: un meccanismo di acquisto forzato amplificato da un contesto macro favorevole nel breve, ma non ancora sufficiente a dichiarare una svolta strutturale.

La compressione artificiale dei rendimenti obbligazionari americani, la debolezza strutturale del dollaro e le dichiarazioni politiche su potenziali acquisti governativi di Bitcoin sono tutti elementi che meriterebbero di essere monitorati con attenzione nei prossimi mesi, non come certezze, ma come variabili in evoluzione che potrebbero modificare significativamente lo scenario. Chi si avvicina a questi mercati potrebbe trovare utile farlo con la consapevolezza che i movimenti più violenti sono spesso quelli meno affidabili come segnale direzionale.