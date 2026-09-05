Tra Bitcoin e oro la correlazione ora supera il 50%. Cosa sta cambiando?

Per anni il paragone è sembrato quasi una provocazione. Da una parte l’oro, utilizzato come riserva di valore da millenni, presente nei bilanci delle banche centrali e profondamente integrato nel sistema finanziario mondiale. Dall’altra Bitcoin, nato nel 2009, privo di un emittente centrale e caratterizzato da oscillazioni di prezzo che in più occasioni hanno prodotto rialzi vertiginosi e correzioni superiori al 50%.

Eppure qualcosa sta cambiando nel comportamento dei due mercati. Non nelle loro caratteristiche fondamentali, che rimangono molto differenti, ma nel modo in cui reagiscono ad alcuni grandi temi macroeconomici. Quando tornano al centro dell’attenzione il debito pubblico, i rendimenti reali, la politica monetaria e il potere d’acquisto delle valute, oro e Bitcoin sembrano muoversi sempre più spesso nella stessa direzione.

È proprio questo fenomeno ad aver riacceso il dibattito sull’“oro digitale”. La correlazione tra Bitcoin e metallo giallo è tornata sui livelli più elevati dal 2020. Ma il dato, preso isolatamente, può essere fuorviante. Per capire cosa stia realmente accadendo bisogna osservare non soltanto quanto i due asset si muovono insieme, ma anche quanto violentemente lo fanno.

La correlazione tra Bitcoin e oro supera il 50%

La correlazione mobile a 90 giorni tra Bitcoin e oro ha recentemente superato quota 0,50, raggiungendo uno dei livelli più elevati degli ultimi sei anni.

Il cambiamento è significativo perché soltanto all’inizio del 2026 il rapporto statistico tra i rendimenti dei due asset era molto più debole e vicino allo zero. Parallelamente, la correlazione tra Bitcoin e Nasdaq 100 si è ridotta, passando da valori superiori al 60% a circa un terzo.

Il fenomeno suggerisce che, almeno nell’attuale fase di mercato, Bitcoin stia temporaneamente riducendo alcune delle caratteristiche tipiche di un asset tecnologico ad alta volatilità per mostrare una maggiore sensibilità agli stessi fattori macroeconomici che tradizionalmente influenzano l’oro.

È questo il punto centrale della view espressa da André Dragosch di Bitwise.

Un precedente simile si era verificato nel 2020. Durante la pandemia, l’enorme espansione delle politiche fiscali e monetarie aveva alimentato i timori relativi alla crescita del debito pubblico, alla svalutazione monetaria e alla tenuta del potere d’acquisto delle valute. In quella fase la correlazione tra oro e Bitcoin era aumentata sensibilmente.

Il fatto che un comportamento simile stia tornando oggi non implica necessariamente che Bitcoin sia diventato strutturalmente equivalente all’oro. Può invece significare che entrambi gli asset stanno reagendo allo stesso fattore macroeconomico.

Il ritorno del “debasement trade”

L’espressione debasement trade indica il posizionamento verso attività percepite come relativamente protette rispetto alla perdita di valore reale della moneta.

L’idea alla base è semplice. Se deficit pubblici elevati, aumento del debito e politiche monetarie accomodanti finiscono per ridurre il valore reale delle valute, gli asset caratterizzati da un’offerta limitata possono diventare relativamente più interessanti.

L’oro risponde perfettamente a questa logica. La quantità disponibile cresce lentamente e nessuna banca centrale può crearne nuova offerta attraverso una decisione monetaria.

Bitcoin presenta una caratteristica analoga, almeno dal punto di vista quantitativo: il protocollo stabilisce un limite massimo di 21 milioni di unità.

Quando il mercato torna a concentrarsi sul rischio di svalutazione monetaria, quindi, entrambi possono beneficiare della stessa narrativa.

La somiglianza, però, termina rapidamente.

L’oro dispone di una domanda istituzionale che Bitcoin ancora non possiede nelle stesse dimensioni. Nel secondo trimestre del 2026 gli acquisti delle banche centrali hanno raggiunto circa 289 tonnellate, mentre nei primi sei mesi dell’anno la domanda mondiale complessiva di oro ha superato le 2.500 tonnellate.

Questa componente contribuisce a rendere il mercato dell’oro molto diverso da quello delle criptovalute.

Bitcoin e oro sono davvero correlati?

La risposta dipende dall’orizzonte temporale utilizzato.

Sul breve periodo la correlazione attuale superiore a 0,50 rappresenta un dato rilevante.

Su intervalli molto più lunghi, però, la relazione appare decisamente più debole.

Diverse analisi accademiche effettuate sui dati degli ultimi dieci o quindici anni mostrano infatti una correlazione media Bitcoin-oro generalmente modesta e, in alcuni periodi, vicina allo zero.

Uno studio relativo al periodo 2013-2025 evidenzia come la relazione direzionale tra i due mercati sia complessivamente debole, diventando più significativa soprattutto durante le fasi di stress finanziario e sugli orizzonti temporali più lunghi.

Un’altra analisi, riferita al periodo 2016-2026, trova una dipendenza strutturale molto contenuta e mostra come i picchi di correlazione tendano a concentrarsi in particolari regimi di mercato.

È una distinzione fondamentale.

Una correlazione elevata oggi non significa necessariamente che oro e Bitcoin continueranno a muoversi insieme in futuro.

Significa piuttosto che, nell’attuale regime macroeconomico, i due asset sembrano condividere alcuni driver.

La volatilità cambia completamente il quadro

La differenza principale tra oro e Bitcoin emerge osservando la volatilità.

All’inizio di settembre 2026 la volatilità realizzata annualizzata di Bitcoin era circa il 44% su un mese, il 39% su tre mesi e poco inferiore al 40% su sei mesi.

Sono valori molto elevati rispetto alla maggior parte delle asset class tradizionali.

Per l’oro la situazione è differente. Anche il metallo giallo può attraversare fasi estremamente turbolente, ma storicamente la sua volatilità si è generalmente collocata in un intervallo compreso tra il 10% e il 18%, con una media di lungo periodo vicina al 17%.

Alcune analisi statistiche rendono ancora più evidente la distanza.

Nel periodo 2013-2025 la deviazione standard giornaliera del Bitcoin è risultata intorno al 5,85%, contro circa lo 0,97% dell’oro.

In un’altra analisi relativa agli anni 2016-2026, Bitcoin mostra una deviazione standard giornaliera del 4,23%, ancora una volta molto superiore allo 0,97% registrato dall’oro.

Bitcoin può quindi muoversi nella stessa direzione dell’oro ma farlo con un’intensità completamente diversa.

È per questo che l’espressione utilizzata da Bitwise, secondo cui Bitcoin potrebbe comportarsi come una versione amplificata dell’oro, descrive bene l’attuale situazione.

La correlazione non misura il rischio

Questo aspetto è spesso sottovalutato.

Due asset possono avere una correlazione elevata e nello stesso tempo presentare livelli di rischio molto differenti.

Immaginiamo, a titolo puramente statistico, una volatilità annualizzata del Bitcoin del 44% e dell’oro del 27%, con una correlazione tra i due pari a 0,50.

Un portafoglio composto per metà da Bitcoin e per metà da oro avrebbe una volatilità teorica intorno al 31%.

Se la correlazione fosse zero, la volatilità scenderebbe verso il 26%.

L’aumento della correlazione riduce quindi il beneficio della diversificazione.

Ma c’è un secondo effetto.

In un portafoglio costituito nominalmente per il 50% da Bitcoin e per il 50% da oro, il contributo al rischio non sarebbe affatto distribuito in maniera equilibrata. La maggiore volatilità di Bitcoin farebbe sì che quest’ultimo generasse una quota nettamente superiore del rischio complessivo.

Una divisione del capitale in parti uguali non equivale quindi a una divisione del rischio in parti uguali.

È questo uno dei motivi per cui l’analisi della volatilità diventa particolarmente importante quando vengono confrontati asset così diversi.

Bitcoin perde capacità di diversificazione se assomiglia troppo all’oro

La crescente correlazione produce inoltre un interessante paradosso.

Se Bitcoin viene considerato un asset differente dall’oro, la presenza contemporanea dei due strumenti può aumentare la diversificazione.

Ma se entrambi cominciano a reagire agli stessi fattori, questo vantaggio diminuisce.

La correlazione superiore a 0,50 osservata recentemente significa che una quota crescente dei movimenti dei due asset è spiegata da fattori comuni.

Se il driver dominante diventa il timore di svalutazione monetaria, un portafoglio contenente oro e Bitcoin potrebbe quindi essere più concentrato su uno stesso tema macroeconomico di quanto suggeriscano apparentemente le due diverse denominazioni.

Questo non significa che i due strumenti siano equivalenti.

Proprio la volatilità mostra il contrario.

Significa però che la diversificazione dovrebbe essere valutata in maniera dinamica e non sulla base delle sole correlazioni storiche di lunghissimo periodo.

Oro, Bitcoin e ruolo nei portafogli

La distinzione tra diversificatore, copertura e bene rifugio diventa a questo punto essenziale.

Un diversificatore è semplicemente un asset che non si muove perfettamente insieme agli altri strumenti presenti nel portafoglio.

Un hedge dovrebbe invece mostrare una capacità più stabile di compensare uno specifico rischio.

Un safe haven dovrebbe riuscire a preservare questa caratteristica proprio durante le crisi.

L’oro dispone di una storia molto lunga in quest’ultimo ruolo.

Bitcoin ha una storia decisamente più breve e ha attraversato ripetutamente fasi nelle quali le sue quotazioni sono diminuite contemporaneamente agli asset rischiosi.

Il fatto che oggi la sua correlazione con l’oro stia aumentando rappresenta quindi un segnale interessante, ma non è sufficiente per concludere che le due attività abbiano ormai la stessa funzione finanziaria.

La grande differenza rimane la volatilità.

Cosa osservare nei prossimi mesi

Per comprendere se l’avvicinamento tra Bitcoin e oro sia strutturale oppure temporaneo sarà utile seguire soprattutto tre indicatori.

Il primo è la correlazione mobile. Se il coefficiente dovesse restare stabilmente elevato anche dopo l’attuale fase macroeconomica, l’ipotesi di una crescente convergenza diventerebbe più convincente.

Il secondo è la volatilità relativa. Finché Bitcoin continuerà a mostrare oscillazioni multiple rispetto a quelle dell’oro, i due strumenti manterranno ruoli profondamente differenti nella gestione del rischio.

Il terzo riguarda il comportamento durante le fasi di stress. È proprio in questi momenti che si misura realmente la capacità di un asset di funzionare come riserva di valore o bene rifugio.

La crescente correlazione osservata nel 2026 rappresenta quindi un fenomeno da seguire con attenzione, ma non autorizza conclusioni definitive.

Per valutare oro e Bitcoin in un portafoglio è più utile osservare insieme correlazione, volatilità e contributo al rischio, evitando di considerare equivalenti due asset soltanto perché, in una particolare fase di mercato, stanno andando nella stessa direzione.

In termini operativi, l’indicazione più prudente consiste nel monitorare l’evoluzione della correlazione mobile e della volatilità prima di valutare il ruolo dei due strumenti nella diversificazione complessiva. La quota nominale investita, da sola, dice infatti molto meno del rischio effettivamente introdotto nel portafoglio.