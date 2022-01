Mercati nervosi oggi: i motivi sono due

Mercati oggi: le azioni asiatiche affondano negli scambi di stamane ore italiane, dopo il calo di Wall Street tra le continue preoccupazioni sulla variante Omicron, in particolare l’aumento dei casi in Cina.

A spingere in basso i titoli ci sono anche le aspettative sulla politica da falco sulla politica della Federal Reserve, confermata da stime di Goldman Sachs. Secondo la banca USA nel 2022 Powell presiederà ben 4 rialzi dei tassi.

Mentre si attendono con interesse i dati sull’inflazione statunitense di domani, i mercati asiatici viaggiano in rosso. Che succede?

Alle ore 8.09 circa, il Nikkei perde lo 0,9% e gli indici cinese Shenzhen e Shanghai diminuiscono rispettivamente dell’1,3% e dello 0,77%. Anche Hong Kong vira in rosso, scambiando a -0,61%.

La pressione del Covid-19 in Asia sta spingendo verso l’introduzione di nuove restrizioni in Cina e Hong Kong, mentre il Giappone ha esteso le sue misure alle frontiere fino alla fine di febbraio.

Le principali aziende, comprese le case automobilistiche come Toyota, avevano contato su una ripresa della fornitura di chip e altri prodotti dalla Cina e dal resto dell’Asia, con l’avanzare delle vaccinazioni e di altri sforzi di prevenzione dai contagi. Tuttavia, la recente ondata di infezioni da Omicron ha gettato un’ombra su tali speranze.

FMI: in arrivo turbolenze sui mercati finanziari

Yeap Jun Rong, market strategist presso IG a Singapore, ha dichiarato su Marketwatch:

“La Cina continua a lottare con un aumento dei casi, con misure restrittive che entrano in vigore per contenere la diffusione prima delle Olimpiadi invernali di febbraio. Anche se potrebbe essere ancora troppo presto per dirlo, i rischi di questo controllo potrebbero derivare da eventuali interruzioni nelle catene di approvvigionamento che aggravano le pressioni sui prezzi o da un cambiamento nell’approccio zero-Covid della Cina”