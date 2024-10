Mascherine obbligatorie, dove e fino a quando: tornano le FFP2 in Italia

Mascherine obbligatorie, dove e fino a quando. Si torna a parlare dell’obbligo di indossare le FFP2 in Italia, ma solo in alcuni reparti degli ospedali e non in tutto il Paese.

La situazione Covid in Italia è sostanzialmente sotto controllo, con i contagi che la scorsa settimana sono calati rispetto a quella precedente: 11.887 nuovi casi contro i 13.073 di fine settembre.

Con l’arrivo della stagione invernale però è logico aspettarsi un aumento dei contagi anche a causa della nuova variante XEC, con le fasce più a rischio - over 80 e fragili - che devono essere tutelati visto che di Covid nel Belpaese si continua a morire: 100 decessi tra 3 e il 9 ottobre.

Come noto lo scorso primo luglio è scaduto l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in ospedale nei reparti dove sono presenti pazienti fragili.

Una recente circolare del ministero della Salute però ha introdotto il concetto della discrezionalità per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine protettive negli ospedali, con la decisione che spetterà ai vari direttori sanitari.

Dove saranno obbligatorie le mascherine FFP2

Per quanto riguarda le mascherine anti Covid, come detto saranno i direttori sanitari a dover “ valutare l’opportunità di disporre l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei diversi contesti della propria struttura , tenendo conto della diffusione dei virus a trasmissione aerea, delle caratteristiche degli ambienti nonché della tipologia di pazienti, lavoratori o visitatori che li frequentano, in funzione del livello di rischio di infezione e/o trasmissione”.

In sostanza ogni ospedale - in maniera autonoma - potrà decidere se rendere obbligatorio o meno l’utilizzo delle mascherine nei reparti più a rischio per la presenza di pazienti fragili, un po’ come accaduto fino allo scorso mese di giugno.

Dopo che è stata emanata la circolare, l’ospedale di Brescia per esempio ha deciso di rendere obbligatorio l’utilizzo del dispositivo in tutti i reparti: utenti, visitatori, accompagnatori e caregiver dovranno indossare la FFP2.

Anche in Campania presto potrebbe essere presa una decisione simile, anche se l‘obbligo dovrebbe riguardare solo i reparti più sensibili, fermo restando che poi l’ultima parola spetterà sempre ai vari direttori sanitari.

Fino a quando ci sarà l’obbligo delle mascherine negli ospedali

La decisione di permettere il ripristino dell’obbligatorietà delle mascherine negli ospedali che lo riterranno opportuno è stata presa dal ministero della Salute in previsione dell’inverno.

Questo può significare che, una volta passati i mesi più freddi dove solitamente aumentano i contagi Covid, l’obbligo potrebbe decadere negli ospedali che hanno deciso di cogliere al balzo l’opportunità concessa dalla circolare.

Molto dipenderà però da quella che sarà la situazione epidemiologica in Italia nei prossimi mesi: in caso di un’impennata dei casi, le mascherine potranno tornare a essere obbligatorie anche nelle case di riposo per anziani e negli ambulatori.

