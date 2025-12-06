LVMH, erede Hermès fa causa ad Arnault e chiede un risarcimento di €14 miliardi

Nuova tensione nel settore del lusso francese. Nicolas Puech, uno degli eredi della famiglia Hermès e pronipote del fondatore Thierry Hermès, ha avviato una causa civile contro LVMH e il suo amministratore delegato Bernard Arnault, sostenendo che milioni di azioni Hermès gli siano state sottratte anni fa senza consenso.

Secondo gli atti depositati a maggio 2025 presso il Tribunale di Parigi, Puech, oggi 86enne, ha affermato che circa 6 milioni di azioni Hermès - oggi valutate attorno ai 14 miliardi di euro - sarebbero state cedute all’insaputa del proprietario. La denuncia coinvolge anche l’ex gestore del suo patrimonio, Eric Freymond (ormai deceduto) e due società svizzere riconducibili alla gestione dei suoi beni.

Parallelamente alla causa civile, la magistratura francese ha aperto un’indagine preliminare per verificare eventuali ipotesi di abuso di fiducia e appropriazione indebita da parte della catena proprietaria di marchi del calibro di Christian Dior, Fendi, Louis Vuitton e Bulgari. La prima udienza del procedimento, che si è svolta il 20 novembre, ha aperto formalmente un contenzioso che potrebbe protrarsi a lungo, considerata la complessità della documentazione finanziaria e il valore degli asset in discussione.

La replica di LVMH: “Mai sottratte azioni Hermès”

In una nota LVMH ha risposto con fermezza alle accuse, ribadendo di non aver mai sottratto, gestito o detenuto azioni Hermès appartenenti all’erede:

“LVMH e il suo azionista (di controllo) ribadiscono fermamente di non essersi mai appropriati indebitamente, in alcun modo o all’insaputa di nessuno, di azioni di Hermes International e di non detenere azioni ’nascoste’, contrariamente a quanto suggerisce il signor Nicolas Puech”.

Il gruppo ha precisato che né la società né Bernard Arnault hanno mai avuto accesso a quote riconducibili a Puech, o le hanno utilizzate tramite strumenti finanziari occulti o partecipazioni indirette. Il colosso del lusso ha definito le affermazioni dell’erede infondate e parte di una campagna mediatica priva di riscontri, ribadendo di essere pronto a difendersi in ogni sede opportuna per tutelare la propria reputazione e quella del suo fondatore.

La precedente controversia tra LVMH e Hermès

Questa nuova causa si inserisce in una storia già segnata da tensioni. Tra il 2001 e il 2010 LVMH aveva infatti accumulato silenziosamente una partecipazione del 23% in Hermès, scatenando uno dei conflitti societari più rilevanti nella storia della Borsa francese. La vicenda si era conclusa negativamente per il colosso del lusso: nel 2013 è stato sanzionato dall’Autorità dei Mercati Finanziari francese (AMF) per irregolarità nella comunicazione della quota, trovandosi poi costretto a sciogliere la partecipazione diretta pur mantenendo un’esposizione residuale.

Il nuovo contenzioso riporta quindi alla luce vecchie tensioni e apre interrogativi più ampi sulla trasparenza nella gestione delle partecipazioni societarie, sulla governance delle maison d’alta moda e sulle potenziali conseguenze legali e reputazionali per i protagonisti coinvolti.

Se la magistratura dovesse accertare le responsabilità ipotizzate da Puech, l’impatto per LVMH e per la figura stessa di Arnault sarebbe significativo, tanto sul piano finanziario quanto su quello istituzionale.