Le PMI italiane superano Francia, Germania e Spagna per produttività

Le medie imprese italiane hanno registrato una crescita della produttività che supera nettamente quella delle vicine spagnole, tedesche e francesi.

Secondo il XXIV Rapporto sulle medie imprese industriali italiane , realizzato da Area Studi Mediobanca, Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere, infatti, tra il 2014 e il 2023 la produttività del lavoro nelle PMI italiane è aumentata del 31,3%, ponendo l’Italia davanti alla Germania (+3,3%), alla Francia (+14,7%) alla Spagna (+18,7%) in termini di valore aggiunto per dipendente.

L’intero comparto, composto da circa 3.650 aziende a prevalente gestione familiare, genera il 17% del fatturato manifatturiero italiano, il 16% del valore aggiunto e il 14% dell’export e dell’occupazione del settore. Un modello che dimostra come l’apertura all’innovazione e alla managerialità possa rendere il capitalismo familiare italiano competitivo anche sui mercati internazionali, come sottolinea Giuseppe Molinari, presidente del Centro Studi Tagliacarne:

Negli ultimi dieci anni, anche le vendite sono cresciute del 54,9% e l’occupazione del 24,2%. Le imprese del Paese salgono dunque sul podio anche per fatturato e occupazione, seconde solo alle mid-cap spagnole, ma ancora una volta davanti a Francia e Germania.

Oltre che per i risultati ottenuti, le aziende del Paese si distinguono anche per la loro propensione all’innovazione, con il 45,8% che possiede almeno un brevetto, e una forte capacità di competere sui mercati internazionali, con il 42% delle medie imprese che esporta regolarmente e una contribuzione del 45% all’export complessivo italiano .

Quali sfide devono affrontare le medie imprese in Italia?

Un’altra delle principali sfide per le medie imprese italiane riguarda la difficoltà nel reperire competenze adeguate. Otto imprese su dieci lamentano la scarsità di profili tecnici specializzati. Per rispondere a questa esigenza, il 40% delle aziende investe in formazione e il 37% punta sull’automazione. La presenza femminile resta sotto il 25% e gli under 30 rappresentano appena il 18% della forza lavoro, un segnale che dimostra la necessità di lavorare ancora su diversità generazionale e di genere.

Sul fronte della sostenibilità, l’80% delle medie imprese ha già avviato percorsi ESG, soprattutto in ambito ambientale. Il 67% lavora per ridurre l’uso di fonti fossili, il 62% si occupa di riciclo e gestione dei rifiuti, e il 43% organizza formazione ambientale per i dipendenti. Tuttavia, la misurazione delle emissioni resta una criticità in quanto il 62,3% delle aziende non è ancora in grado di quantificare i propri gas serra e solo il 40,9% ritiene raggiungibile l’obiettivo di zero emissioni entro il 2050.