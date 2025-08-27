Le peggiori spiagge del mondo per caos e sovraffollamento. Due sono italiane

Siamo quasi arrivati alla fine della stagione balneare estiva ed è il momento dei bilanci. La prima a farli è stata Cloudwards, azienda specializzata nei servizi cloud, che ha recentemente stilato un report sulle spiagge migliori e peggiori del mondo basato sulle recensioni comparse su TripdAvisor.

In particolare Cloudwards ha studiato la frequenza con cui compaiono lamentele legate al rumore, alla sporcizia, all’eccessivo affollamento e alle difficoltà ad arrivare.

Ebbene a prendersi la maggior percentuale delle segnalazioni e i primi due posti nella classifica delle peggiori sono due spiagge italiane: la Spiaggia della Pelosa e La Cinta, entrambe in Sardegna.

L’Italia guida la classifica delle spiagge più deludenti La peggiore spiaggia del mondo in questo 2025, secondo i dati di Cloudwards, è una delle più belle d’Italia, ovvero la Pelosa. Il problema è quello dell’affollamento: quasi l’87% degli utenti ha lamentato difficoltà a trovare posto anche durante la settimana. A seguire, al secondo posto, troviamo la Spiaggia La Cinta, 5 km di incredibile spiaggia bianca incorniciata da dune e ginepri. Anche in questo caso il problema è il caos: più dell’84% delle recensioni ha denunciato problemi a trovare uno spazio per stendere l’asciugamano.

Le altre spiagge troppo affollate Il problema dell’overtourism è molto comune nei Paesi Europei più turistici. La Spagna, ad esempio, ha ben 3 spiagge nella top 10 delle lamentele: Cala Comte a Ibiza, La Concha Beach nella regione dei Paesi Baschi e la deliziosa Playa de Muro, situata nell’isola di Maiorca. Male anche il Portogallo con Praia da Falésia, medaglia di bronzo con l’83% delle recensioni negative e gli Stati Uniti, in particolare la zona delle Hawaii. Poipu Beach Park compare moltissime volte nelle lamentele dei turisti.

Problema sporcizia e inquinamento acustico nelle spiagge greche In Grecia, invece, le problematiche più sentite sono quelle legate alla sporcizia delle spiagge e al rumore. Elafonissi, celebre per il suo litorale rosa, si è piazzata settima tra le più deludenti. La laguna di Balos, nei pressi di Creta, è considerata una delle più sporche in assoluto, mentre a Porto Katsiki c’è la questione rumore: il 20% delle persone che l’hanno visitata si è lamentato dei suoni che rendono impossibile il riposo.