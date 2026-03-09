L’economia degli Stati Uniti, come gran parte del resto del mondo, si sta dirigendo verso ciò che gli economisti talvolta chiamano in modo piuttosto freddo la transizione demografica: cioè i tassi di natalità stanno diminuendo mentre le aspettative di vita continuano ad aumentare, con il risultato che la popolazione, in media, sta invecchiando. Melissa A. Kearney e Luke Pardue hanno curato una raccolta di quattro saggi sul tema in venti contrari demografici: le conseguenze economiche di meno nascite e vite più lunghe (Aspen Economic Strategy Group, febbraio 2026).

Alcune delle conseguenze sono relativamente note, come gli effetti sul bilancio federale mentre aumenta la quota di persone che ricevono Social Security e Medicare, come discusso in “bassa fertilità e sostenibilità fiscale: gli effetti dei tassi di fertilità passati e futuri sulle prospettive del bilancio federale USA”, di Lisa Dettline e Luke Pardue. Gli effetti sui bilanci statali e locali sono stati meno discussi, ma come sottolinea Jeffrey Clemens in “implicazioni della bassa fertilità e declino della popolazione per il funzionamento dei governi statali e locali USA”:

“L’istruzione rappresenta una parte sostanziale della spesa pubblica diretta di entrambi i livelli di governo [statale e locale], rispettivamente con il 19 e il 38 percento. Per gli stati, questa spesa riguarda principalmente l’istruzione universitaria, mentre i governi locali spendono soprattutto per l’istruzione K–12.” [...]