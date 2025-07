La tempesta dei dazi si abbatte su Mercedes e Porsche

Un impatto negativo dei dazi di Trump da circa 400 milioni di dollari affonda le case automobilistiche tedesche Mercedes-Benz e Porsche (marchio di lusso della Volkswagen).

Nella presentazione dei risultati trimestrali, entrambi i marchi hanno ridotto le loro previsioni per l’anno e peggiorato le prospettive generali di business, soprattutto a causa di un contesto economico globale incerto e della politica tariffaria intrapresa dagli USA.

La casa automobilistica tedesca di lusso Mercedes-Benz ha dichiarato di aspettarsi un fatturato annuo del gruppo “significativamente inferiore” ai livelli del 2024, sia per le auto che per i furgoni, tenendo conto dell’impatto dei dazi.

Per Porsche, l’onere delle tariffe sulle importazioni di automobili negli Stati Uniti non ha fatto che aggravare i problemi già esistenti e le difficoltà dovute a una costosa ristrutturazione, mentre si trova ad affrontare la debolezza del suo mercato chiave, la Cina, e una lenta transizione alle auto elettriche.

Non c’è tregua per il settore automobilistico così cruciale per la ripartenza economica della Germania.

Mercedes-Benz alle prese con i dazi riduce tutte le stime La casa automobilistica tedesca di lusso ha dichiarato di aspettarsi un margine di profitto compreso tra il 4% e il 6% per la sua attività automobilistica quest’anno. A febbraio, prima delle modifiche tariffarie statunitensi, l’azienda aveva previsto un margine di profitto per la sua divisione auto del 6-8% quest’anno, dopo un calo degli utili del 30% nel 2024 e un crollo del 40% nel settore automobilistico. Escludendo le tariffe, le prospettive di margine dell’unità si sarebbero attestate al limite inferiore delle previsioni iniziali, ha affermato. Le azioni Mercedes hanno registrato un calo dell’1,5% nelle prime contrattazioni di Francoforte. Il brand ha dimezzato le sue aspettative a causa dell’impatto dei dazi sul margine del suo business automobilistico. In sintesi, l’effetto tariffario si tradurrebbe in 362 milioni di euro (418 milioni di dollari) sull’utile operativo rettificato (EBIT) della divisione nel 2025. Intanto, i risultati della trimestrali lanciano più di un’allerta. L’utile operativo rettificato della società nel secondo trimestre si è più che dimezzato, attestandosi a 1,99 miliardi di euro (2,30 miliardi di dollari). L’impatto delle tariffe, delle misure di efficienza e di un effetto da 750 milioni di euro derivante dalla vendita di uno stabilimento e dalla ristrutturazione in Argentina hanno ridotto ulteriormente l’EBIT, o utile operativo, riportato, a 1,27 miliardi di euro, ha affermato la società in una nota. I suoi ricavi sono scesi del 9% a 33,15 miliardi di euro per le minori vendite di auto e furgoni e per i dazi. Le prospettive rimangono molto incerte. Mercedes è tra i maggiori marchi coinvolti nell’accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, in quanto importa negli Stati Uniti una quota maggiore di auto dall’Europa rispetto a Messico o Canada, hanno scritto gli analisti di Morningstar in una nota. leggi anche Volkswagen, con dazi Trump utili giù e taglio guidance. Il conto delle tariffe USA