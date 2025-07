La società di Tony Effe triplica i profitti ma non versa soldi al fisco. L’utile è esentasse

Vacanze in Afghanistan, questa agenzia controversa promuove il turismo con armi e ostaggi

Nel 2024 la società che fa capo al noto rapper romano Tony Effe, ha triplicato i propri utili senza versare un solo euro in tasse. Un exploit amministrativo che arriva in un momento importante della vita dell’artista, che a breve diventerà padre con la compagna Giulia De Lellis, attualmente in dolce attesa.

I dati emersi dal bilancio testimoniano una gestione oculata e particolarmente redditizia. Secondo quanto evidenziato da Open, Tony Effe ha quasi raddoppiato il fatturato, arrivando a incassare 710.709 euro rispetto ai 453.449 euro dell’anno precedente. Ma il dato più sorprendente riguarda l’utile netto, con un guadagno quasi triplicato di 548.643 euro, pari al 77,2% del fatturato.

Dietro questi numeri si nascondono una politica gestionale improntata alla parsimonia e al controllo dei costi, ma anche l’assenza di un’imposizione fiscale. Ecco tutti i segreti del trapper.